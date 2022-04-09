Yılın düğününe saatler kala genç damattan şaşırtan karar

Haberin Devamı

DÜĞÜNE SAATLER KALA

Yıllardır sadece müzik, futbol ve moda dünyasının değil magazin dünyasının da gündeminden düşmeyen David Beckham ile Victoria Beckham, en büyük oğulları Brooklyn'in en mutlu gününe tanıklık etmeye hazırlanıyor. 23 yaşındaki Brooklyn Beckham ile ABD'li çok zengin bir ailenin kızı olan oyuncu ve model Nicola Anne Peltz, bu hafta sonu evleniyor. Gelin Peltz'in ailesine ait Palm Springs'teki 76 milyon sterlinlik malikanede gerçekleşecek olan düğün, birçok ünlü konuğun tanıklığında gerçekleşecek. Bütün bunlar bir yana düğüne saatler kala Brooklyn Beckham ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gözden Kaçmasın İki düğün arasındaki sayısız fark... Aynı korkunç kumaştan kıyafet giymişti Haberi görüntüle

Haberin Devamı

BROOKLYN, GELİNİN SOYADINI DA ALACAK

Metro adlı internet sitesinin ileri sürdüğüne göre Brooklyn Beckham, evlendikten sonra 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz'in soyadını da alacak. Yani törenden sonra artık Brooklyn Joseph Peltz Beckham olarak anılacak. Brooklyn'in bunu, eşine bir sevgi gösterisi olarak yapmayı planladığı belirtiliyor. Bu iddia İngiliz The Sun gazetesinde de Beckham ailesine yakın bir kaynağa dayandırılarak yer aldı. Söz konusu kaynak, Brooklyn'in Nicola Anne Peltz'e sırılsıklam aşık olduğunu ve ona olan sevgisinin bir göstergesi olarak böyle alışılmamış bir karar aldığını ileri sürdü.

Gözden Kaçmasın Lüks hayatı dillere destan: Büyük servetinden köpeklere 20 milyon bırakacak Haberi görüntüle

SONUNDA BÜYÜK GÜN GELDİ

İngiltere ve ABD'den birçok ünlünün konuk olarak katılacağı törenle ilgili kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse.... Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz, 2020 yılında nişanlandılar. Fakat devam eden pandemi nedeniyle düğünü ertelemek zorunda kaldılar. Çiftin ilk planı, geçtiğimiz yılın eylül ayında evlenmekti. Pandemi hız kesmeyince tören nisan ayına ertelendi. Ve iki genç bu hafta sonu gösterişli bir törenle muratlarına erecek.

DÜĞÜN, PELTZ AİLESİNİN MİLYON STERLİNLİK MALİKANESİNDE

İlkbahar düğünü gelin Nicola Anne Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in Palm Springs'teki malikanesinde yapılacak. En çok Son Hava Bükücü adlı filmde canlandırdığı Katara karakteriyle hafızalarda yer eden Nicola Anne Peltz, törende iki ayrı gelinlik giyecek. Bu gelinlikler de iddia edildiği gibi moda tasarımcısı olan Victoria Beckham'ın değil moda devi Valentino'nun imzasını taşıyacak.

Haberin Devamı

ERKEK KARDEŞLERİ SAĞDIÇ OLACAK, KIZ KARDEŞİ DE GELİNİN NEDİMESİ

Damat Brooklyn Beckham'a törende kardeşLeri 19 yaşındaki Romeo ile 16 yaşındaki Cruz sağdıç olarak eşlik edecek. Beckham çiftinin tek kızı olan Harper Seven'ın ise gelinin nedimeleri arasında yer alması bekleniyor.

Haberin Devamı

Basına yansıyan haberlere göre Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz, daha doğrusu büyük servet sahibi aileleri, düğünün muhteşem geçmesi için kesenin ağzını da açtı. Fakat öte yandan genç çiftin o günün bir "servet gösterisi" değil aşkla dolu bir gün olmasını ve hafızalarda da o şekilde kalmasını hayal ediyor.

KONUKLARA FOTOĞRAF YASAĞI

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in düğün fotoğraflarının yayın hakkı için de ünlü Vogue dergisiyle anlaştı. Bu yüzden törende konukların cep telefonlarını kullanması ve çekim yapıp sosyal medyada paylaşması yasaklandı. Bu arada konuklara Covid 19 testi şartı da getirildi.

2020'DE NİŞANLANDILAR

Brooklyn Beckham, bir bahçede çekilen pozlarını Instagram sayfasında "İki hafta öne ruh eşime benimle evlenmesini söyledim. 'Evet' dedi, ben dünyadaki en şanslı erkeğim. En iyi eş ve bir gün en iyi baba olacağıma söz veriyorum" notuyla paylaştı. Çift, aşklarını sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla ifade ediyor. Çiftin yakın arkadaş çevresinden sızan haberlere göre, Brooklyn Beckham 24 yaşındaki Nicola Peltz'e Los Angeles'ta evlenme teklif etti. Bu teklifine de olumlu yanıt aldı. Yine ileri sürülenlere göre David ve Victoria Beckham da bu gelişmeden memnun kaldı. Peltz, bir süredir ailenin toplandığı özel günlerle de onlara katılıyordu. Nicola Anne Pelz ile Brooklyn Beckham, 2020 yılında nişanlandı. Nişan haberi pandemi koşullarında, sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Peltz, nişan pozu için kayınvalidesi Victoria Beckham'ın tasarladığı sarı bir elbise giydi.

Haberin Devamı

Brooklyn Beckham'ın nişanlısı Nicola Peltz, genç kuşak bir oyuncu. En çok dikkat çeken rolü ise Son Hava Bükücü filminde canlandırdığı Katara oldu. Aralarında Deck The Halls, Harold, Transformers: Age of Extinction'ın da bulunduğu yapımlarda kamera karşısına geçen Peltz, Miley Cyrus'ın 7 Things adlı şarkısının klibinde de oynadı.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

ABD ve İngiliz basınında yer alan iddialara göre Nicola Anne Peltz'in, milyarder bir iş insanı olan babası Nelson Peltz, damadına evlilik sözleşmesi imzalattı. Aslına bakılırsa bu sözleşme hem 23 yaşındaki Brookly Beckham hem de 27 yaşındaki Nicola Anne Peltz için bağlayıcı özellik taşıyor. Müstakbel gelin ve damadın imzaladığı sözleşmeye göre, boşanmaları durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak. Beckham ve Peltz'in, bu tür bir sözleşme imzaladıkları haberi 2020 yılından, yani nişanlanmalarından bu yana gündeme geliyor aslında. Bu iddiaya ne Beckham ne de Peltz ailesinden bir açıklama geldi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Will Smith'in Oscar törenindeki tokat skandalının cezası belli oldu Haberi görüntüle

Brooklyn ve Nicola'nın ilk evlerini aldığı haberi de geçen yılın temmuz ayında basına yansımıştı. Bu haberlere göre genç çift, Beverly Hills'te 10.5 milyon dolara gösterişli bir malikane satın aldı. Ünlülerin yaşadığı bir bölgede satın aldıkları bu malikane, Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in ilk mülkü olma özelliğini taşıyor. Ünlü mimarlar Sonya ve Jason Powell tarafından tasarlanan malikane, Coldwater Canyon'da meraklı gözlerden uzak bir bölgede bulunuyor. Brooklyn ve Peltz'in yeni malikanesinde geniş ve aydınlık odaların yanı sıra özel bir bar, ofis alanı, geniş bir spa, spor salonu, masaj odası gibi ayrıntılar da yer alıyor.

Bu arada Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltz'in düğününe katılacaklar arasında İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye yerleşen Prens Harry ile Meghan Markle'ın da adı geçiyor. Beckham çifti de, Harry ile Meghan'ın düğün töreninde konuklar arasındaydı.