Tamtur pÄ±rlantayÄ± yemek yaparken bile Ã§Ä±karmadÄ±: Evlendikten sonra karÄ±sÄ±nÄ±n soyadÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±

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SADECE KLASÄ°K BÄ°R ALYANS TAKIYORDU

TÃ¶renden sonra eÅŸinin soyadÄ±nÄ± da kendi soyadÄ±na eklemesiyle dikkat Ã§eken 23 yaÅŸÄ±ndaki Brooklyn Beckham, ÅŸimdi de o iri taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼yle gÃ¼ndem oldu. Beckham, dÃ¼ÄŸÃ¼ne kadar sadece klasik bir altÄ±n alyans takÄ±yordu.

YAKIN Ã‡EKÄ°MLERDE DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°

Bir sÃ¼redir hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yemek tariflerini sosyal medyada paylaÅŸan Brooklyn Beckham yeni videosu iÃ§in yine mutfaÄŸa girdi. Ton balÄ±ÄŸÄ±, avokado, soÄŸan, bezelye ve kÄ±rmÄ±zÄ± et kullanarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yemeÄŸin tarifini takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ± Beckham. Videonun yemek hazÄ±rlarken yapÄ±lan yakÄ±n Ã§ekimlerinde de genÃ§ Beckham'Ä±n parmaÄŸÄ±ndaki iri taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼k dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

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GÃ–Z ALICI PIRLANTALARLA SÃœSLÃœ

DÃ¼ÄŸÃ¼ne kadar klasik bir alyans takan Brooklyn Beckham'Ä±n bu yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ de parmaÄŸÄ±na dÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra taktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Tamtur olarak adlandÄ±rÄ±lan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n bÃ¼tÃ¼n yÃ¼zeyi iri pÄ±rlantalarla sÃ¼slÃ¼. Bu dikkat Ã§ekici yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n Brooklyn Beckham'a dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olarak verildiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.

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ELEÅžTÄ°RÄ° OKLARINI ÃœZERÄ°NE Ã‡EKÄ°YOR

Brooklyn Beckham bir sÃ¼redir hem sosyal medyada hem de TV ekranlarÄ±nda verdiÄŸi yemek tarifleriyle konuÅŸuluyor. BabasÄ± David Beckham da sosyal medyada gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kadarÄ±yla yemek piÅŸirmeye meraklÄ±. Fakat Brooklyn Beckham'Ä±n, bu konuda hiÃ§bir eÄŸitimi olmamasÄ±na raÄŸmen TV ekranlarÄ±na bile Ã§Ä±kÄ±p yemek tarifleri vermesi Ã§ok eleÅŸtiriliyor.

Brooklyn Beckham bir ara da fotoÄŸrafçÄ± olarak lanse edilmiÅŸti. FotoÄŸrafçÄ±lÄ±k konusunda da eÄŸitim almayan Beckham, bir dönem setlerde, elinde pahalÄ± objektif ve makinelerle görüntülenmiÅŸti. Fakat görünüÅŸe göre o iÅŸi bÄ±rakÄ±p bu kez de yemek piÅŸirmeye el attÄ±. Yine de bu konuda özellikle sosyal medyada çok eleÅŸtiriliyor. Birçok kiÅŸi ona hitaben "Kendine gerçek bir iÅŸ bul" diye seslenen mesajlar paylaÅŸÄ±yor. BazÄ± kiÅŸiler de Brooklyn'in, gerçek ÅŸeflerin emeÄŸine saygÄ±sÄ±zlÄ±k edip onlarÄ±n hakkÄ±nÄ± yediÄŸini savunuyor.

4 MÄ°LYON DOLAR HARCANDIÄžI Ä°DDÄ°A EDÄ°LÄ°YOR

David ve Victoria Beckham'Ä±n dÃ¶rt Ã§ocuÄŸundan en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Brooklyn Beckham, 9 Nisan'da bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu oyuncu Nicola Anne Peltz ile evlendi. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n, daha bir yÄ±l Ã¶ncesinden merakla beklediÄŸi tÃ¶ren, gelinin babasÄ± milyarder Nelson Peltz'in Florida, Palm Springs'teki milyon dolarlÄ±k okyanus manzaralÄ± malikanesinde yapÄ±ldÄ±. Sadece ABD'nin deÄŸil, dÃ¼nyanÄ±n sayÄ±lÄ± zenginlerinden biri olan Nelson Peltz'in kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in 4 milyon dolar harcadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

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BÄ°RBÄ°RLERÄ°NÄ°N SOYADLARINI ALDILAR

Brooklyn Beckham ile 27 yaÅŸÄ±ndaki gelin Nicola Anne Peltz'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne, Ä°ngiltere ve ABD'den 300'Ã¼ aÅŸkÄ±n Ã¼nlÃ¼ konuk katÄ±ldÄ±. TÃ¶renle ilgili en Ã§ok konuÅŸulan ayrÄ±ntÄ±lardan biri de her ikisinin de "Ã¶lÃ¼m onlarÄ± ayÄ±rana kadar" birlikte olma sÃ¶zÃ¼ verdikten sonra birbirlerinin soyadlarÄ±nÄ± alma kararÄ±ydÄ±. Buna gÃ¶re gelin Nicola Anne Peltz Beckham, damat da Brooklyn Peltz Beckham adÄ±nÄ± kullanmaya baÅŸladÄ±. Hatta yeni evliler tÃ¶renin hemen ardÄ±ndan bu konuda ne kadar ciddi olduklarÄ±nÄ± gÃ¶stermek iÃ§in sosyal medyadaki isimlerini de deÄŸiÅŸtirdiler.

Bu arada David ve Victoria Beckham'Ä±n, Brooklyn'nin bu kararÄ±ndan çok da memnun olmadÄ±ÄŸÄ± da basÄ±na yansÄ±yan iddialar arasÄ±nda. Buna kanÄ±t olarak da hem David'in hem de Victoria'nÄ±n düÄŸünle ilgili paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda gelin ile damattan "Bay ve Bayan Peltz Beckham" olarak deÄŸil " Bay ve Bayan Beckham " olarak söz etmesi.

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FotoÄŸraflarÄ± Vogue dergisine satÄ±lan dÃ¼ÄŸÃ¼nde uygulanan sosyal medya yasaÄŸÄ± da Ã§ok konuÅŸuldu. TÃ¶renden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yayÄ±lmamasÄ± iÃ§in konuklarÄ±n akÄ±llÄ± telefonlarÄ± alÄ±ndÄ±. OnlarÄ±n yerine haberleÅŸme ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamalarÄ± iÃ§in eski model cep telefonlarÄ± daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Gelin Beckham da dÃ¼ÄŸÃ¼n sonrasÄ± bu konuda bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

TEK KIZ KARDEÅžÄ° GELÄ°NÄ°N NEDÄ°MESÄ° OLDU

DÃ¼ÄŸÃ¼nde Beckham ailesinin tek kÄ±zÄ± Harper Seven, gelinin nedimeleri arasÄ±nda yer aldÄ±. Damat Brooklyn'in saÄŸdÄ±Ã§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise erkek kardeÅŸleri Cruz ve Romeo Ã¼stlendi.

DüÄŸün öncesi çok konuÅŸulan ayrÄ±ntÄ±lardan biri de gelinin milyarder babasÄ± Nelson Peltz'in damadÄ±na evlilik sözleÅŸmesi imzalatmasÄ± oldu. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu sözleÅŸme hem 23 yaÅŸÄ±ndaki Brookly Beckham hem de 27 yaÅŸÄ±ndaki Nicola Anne Peltz için baÄŸlayÄ±cÄ± özellik taÅŸÄ±yor. Gelin ve damadÄ±n imzaladÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸmeye göre, boÅŸanmalarÄ± durumunda her ikisi de ailelerinden kaynaklanan servetten pay alamayacak. Beckham ve Peltz'in, bu tür bir sözleÅŸme imzalayacaklarÄ± haberi 2020 yÄ±lÄ±ndan, yani niÅŸanlanmalarÄ±ndan bu yana gündeme geliyordu.

Victoria Beckham, kendi tasarÄ±mÄ± olan gri bir gece elbisesi giydi. Fakat onu tÃ¶rende gÃ¶lgede bÄ±rakan bir kiÅŸi vardÄ±: Gelinin 67 yaÅŸÄ±ndaki annesi Claudia Peltz.

ABDÃœLHAMÄ°D'Ä°N KOLEKSÄ°YONUNDAYDI Ä°DDÄ°ASI

Ä°lerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen fiziksel gÃ¼zelliÄŸini koruyan Peltz'in, kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde taktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran elmas gerdanlÄ±k da Ã§ok konuÅŸuldu. "DoÄŸunun YÄ±ldÄ±zÄ±" adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu elmas gerdanlÄ±ÄŸÄ±n bir zamanlar OsmanlÄ± SultanÄ± 2. AbdÃ¼lhamid'in koleksiyonunda yer aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

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ONUN NÄ°ÅžAN YÃœZÃœÄžÃœ DE GÃ–STERÄ°ÅžLÄ°

Bu arada Brooklyn Beckham'Ä±n, Nicola Anne Peltz'e evlilik teklif ederken hediye ettiÄŸi elmas yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼n deÄŸerinin de 200 milyon dolar civarÄ±nda olduÄŸu ifade ediliyor.