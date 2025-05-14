Evlenirken onun soyadını bile almıştı... Karısının sözünden çıkmıyor... Hem ailesini hem eski arkadaşlarını defterinden sildi

Haberin Devamı

Çünkü Victoria ve David Beckham'ı sahip oldukları ayrıcalıklar bile milyonlarca insanın yaşadığı bir durumdan koruyamadı...

Çocukları evlendikten sonra aralarına sorunlar ve mesafeler giren çok sayıdaki aileden hiçbir farkı kalmadı Beckham çiftinin de...

ÇOCUĞUNU EVLENDİREN MİLYONLARCA ANNE- BABA GİBİ OLDULAR

Aslında onların yaşadıklarına belki yakın çevrenizden de tanık olmuşsunuzdur... Bir aile erkek evladını evlendirir... Başlangıçta gelinlerini de kızları gibi benimserler. Yine de zamanla işler değişir..

Bin bir emekle yetiştirilen o erkek evlat evlendikten sonra karısının sözünden çıkmaz olur, onun uğruna kendi ailesine sırtını döner.

Haberin Devamı

Brooklyn Beckham'ın da Nicola Peltz ile evlendikten sonra yaptığı bu kısacası.

Bu dünyada karısının en çok önem verdiği kişi olduğunu her fırsatta söyleyen Brooklyn "Onun mutluluğu benim önceliğimdir" diyerek bu konudaki tavrını da çok önceden ortaya koydu açıkçası.

Zaten ilerleyen dönemde yaptıkları da bunu kanıtladı... Kendi ailesinden uzaklaştı, karısının ailesine yakınlaştı.

KENDİ AİLESİNİ KENARA İTTİ KARISININ AİLESİYLE YAKINLAŞTI

Kendi öz kardeşleriyle arasına mesafe koydu, karısının kardeşleriyle can ciğer oldu. Gelinen noktada sadece bu dünyadaki varlığını değil rahat hayatını ve şöhretini de borçlu olduğu babası David Beckham'ı 50'nci doğum gününde yapayalnız bıraktı... Kutlamalara katılmadı.

Her ne kadar Victoria ve David yıllar yılı evlatlarıyla ilgili özel konularda ser verip sır vermeseler de bu kez durum sadece kapalı kapılar ardında kalamadı. Tam tersine, kelimenin her anlamında ağızlara sakız oldu..

Konuşulanlara göre Brooklyn Beckham evlendikten sonra "Hanım köylü" oldu. Aslında işin buraya geleceği daha genç çiftin evlendiği gün belliydi.

Haberin Devamı

Elbette nikahtan sonra Nicola Peltz, Brooklyn'in soyadı olan Beckham'ı aldı. Brooklyn de bambaşka bir şey yaptı. O da karısının soyadını aldı.

Başta bu durum Victoria ile David'in hoşuna gitmese de ses çıkarmadılar. Ama sonra olaylar çorap söküğü gibi bu noktalara geldi. Aile ikiye bölündü.

Nicola'nın annesi ve babası, damatlarını kendi evlatları gibi benimsedi.





Brooklyn, evlenirken karısına sadece kendi soyadını vermedi. Aynı zamanda kendisi de onun soyadını aldı. Bu durum Victoria ve David'i çok memnun etmese de fazla ses çıkarmadılar.

Haberin Devamı





KOCASININ AİLESİNİ DEĞİL AMA SOYADINI SEVDİ

Ailenin her iki kanadına da yakın bir kaynak "Nicola, Victoria ve David'den nefret ediyor olabilir.. Ama Beckham soyadının keyfini de çıkarıyor" diye anlattı durumu.

Aslına bakılırsa Nicola Peltz de çok zengin bir aileden geliyor. Ama bu durum onun dikkat çekme çabalarına çok da katkıda bulunmuyordu eskiden bari.

Ta ki Brooklyn Beckham ile flört edip sonra da evleninceye kadar. Genç kadın Beckham soyadı sayesinde hayal ettiği ilgiyi de üzerine çekmeyi bayardı sonuç olarak.

KARISI İSTEMİYOR DİYE ESKİ ARKADAYLARIYLA GÖRÜŞMEYİ BİLE KESTİ

Ailenin dostları, bu durumun Beckham çiftini rahatsız ettiğini, 30 yaşındaki Nicola'nın, 26 yaşındaki oğulları Brooklyn ile evliliğinde orantısız bir nüfuza sahip olduğuna inandıklarını söylüyor.

Haberin Devamı

Brooklyn ve Nicola'ya yakın kaynaklara bakılırsa genç kadın koçasını gerçekten seviyor. Ama aynı zamanda onun kendi yanında olması, her zaman koşulsuz şartsız kendisini desteklemesi de çok hoşuna gidiyor.

Bu arada konuşulanlara göre Brooklyn kelimenin tam anlamıyla karısının uydusu haine geldi. Onun sözünden çıkmıyor. Hatta Brooklyn, karısı istemediği için eski arkadaşlarıyla da görüşmez oldu.

Oğullarının 30 yaşındaki Nicola Peltz'e böylesine bağımlı olması ise Beckham çifti için seyredilmesi ve dayanılması zor bir durum.

GELİN- KAYNANA ANLAŞMAZLIĞI DÜĞÜNDEN ÖNCE BAŞLADI

Aslında özellikle de Victoria ile gelini Nicola arasındaki bu soğukluk daha düğün öncesine kadar uzanıyor...

Haberin Devamı

O dönemde konuşulanlara göre her ne kadar Victoria bir parçası olmak istese de Nicola düğün hazırlıklarına kaynanasını karıştırmadı. Bu durum da Victoria ile oğlunun ve gelininin arasının daha o zaman açılmasına neden oldu.

O dönemde konuşan bir kaynak gelin ile kaynana arasında kıskançlık olabileceğini bile ileri sündü. Bu yüzden de Nicola kendi düğününde kaynanasının rol çalmasını istemedi