Ä°lk kez konuÅŸtu, aÄŸzÄ±ndan kurÅŸun gibi aÄŸÄ±r sÃ¶zler Ã§Ä±ktÄ±: KarÄ±mla iliÅŸkimi yÄ±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar: Annem dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼mÃ¼ bile gasp etti

Haberin DevamÄ±

BÃ¶ylece dÃ¶rt yÄ±llÄ±k gerilimin, aslÄ±nda birÃ§oÄŸu Ã¶teden beri bilinen ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± anlattÄ±.

Sonunda da kesin ve net konuÅŸtu: Ailemle uzlaÅŸmak istemiyorum.. HayatÄ±mda ilk kez kendimi savunuyorum!

Â

ANNE VE BABASINA ELEÅžTÄ°RÄ° BOMBARDIMANI

BirÃ§ok kiÅŸinin aklÄ±na dÃ¼nyanÄ±n izlediÄŸi aile kavgasÄ± denilince Ã¶nce Ä°ngiliz kraliyet ailesi geliyor sonra da Beckham ailesi...

Ä°ngiliz kraliyet ailesinden ayrÄ±lan Prens Harry ile Meghan Markle, Ã§oktan eteklerindeki taÅŸlarÄ± dÃ¶ktÃ¼. Åžimdi de sÄ±ra Brooklyn Beckham'a geldi.

2022 yÄ±lÄ±nda ABD'li milyarder iÅŸ insanÄ± Nelson Peltz'in kÄ±zÄ± Nicola Peltz ile evlenen Brooklyn Beckham, o zamandan baÅŸlayarak usul usul anne ve babasÄ± Victoria ile David Beckham'dan uzaklaÅŸtÄ±... Sonunda da aralarÄ±ndaki kÃ¶prÃ¼ler atÄ±ldÄ±. Brooklyn, en Ã¶nemli gÃ¼nlerinde bile ailesinin yanÄ±nda yerini almadÄ±.

Haberin DevamÄ±

26 yaÅŸÄ±ndaki Brooklyn Beckham sonunda oturdu ve Instagram sayfasÄ±ndan ailesine yÃ¶nelik bÃ¼tÃ¼n duygularÄ±nÄ± satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼.

Daha doÄŸrusu kelimenin tam anlamÄ±yla Victoria ve David Beckham'a yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± baÅŸlattÄ±.





KARISININ YANINDA HUZUR BULDU

Brooklyn, ailesinin hayatÄ± boyunca kendisini kontrol altÄ±nda tuttuÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Bunun sonucunda ortaya Ã§Ä±kan ve altÄ±nda ezildiÄŸi kaygÄ±larla mÃ¼cadele ettikten sonra 31 yaÅŸÄ±ndaki karÄ±sÄ± Nicola ile huzur bulduÄŸunu ve rahatladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Brooklyn Beckham'Ä±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re anne ve babasÄ±yla aralarÄ±ndaki sorunlar 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n nisan ayÄ±ndaki dÃ¼ÄŸÃ¼nle baÅŸladÄ±.

Victoria ve David Beckham'Ä±n dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Brooklyn "Her ikisi de sonu gelmez bir ÅŸekilde karÄ±mla aramdaki iliÅŸkiyi yÄ±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar" diye yazdÄ±.

Brooklyn Beckham, daha evlendiÄŸi gÃ¼nden beri ortada dolaÅŸan bazÄ± sÃ¶ylentileri de doÄŸruladÄ±.

MÃ¼zikten sonra moda dÃ¼nyasÄ±na geÃ§iÅŸ yapan Victoria Beckham'Ä±n, Nicola'nÄ±n gelinliÄŸini dikmekten son dakikada vazgeÃ§tiÄŸini yazdÄ±.

Haberin DevamÄ±

Beckham Ã§ifti, iliÅŸkilerinin ilk dÃ¶neminde Ã¶zellikle de niÅŸanlÄ±yken Brooklyn ile Nicola'ya kol kanat germiÅŸti.





Mutluluk pozlarÄ±nÄ± sosyal medyadan da paylaÅŸÄ±yorlardÄ±. Ama artÄ±k bu aile birliÄŸinin yerinde yeller esiyor.





'ANNEM DÃœÄžÃœN DANSIMI GASP ETTÄ°'

Bununla da yetinmedi dÃ¼ÄŸÃ¼nde karÄ±sÄ± Nicola ile yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ilk dansÄ± da annesi Victoria'nÄ±n gasp ettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

BelirttiÄŸine gÃ¶re Brooklyn, annesi nikahtan sonraki ilk dansÄ± kendisiyle yaptÄ±ÄŸÄ±nda utanÃ§tan yerin dibine girdiÄŸini de anlattÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden geÃ§en yÄ±l karÄ±sÄ± Nicola ile nikah tazelediklerini ve o gÃ¼n kendi ailesinin davetli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

GERÄ°LÄ°MÄ°N Ä°LK Ä°ÅžARETÄ° GASP EDÄ°LEN DANS OLMUÅžTU

Brooklyn'in paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Annem dÃ¼ÄŸÃ¼n dansÄ±mÄ± gasp etti" diye nitelendirdiÄŸi olay, 2022 yÄ±lÄ±ndan bu yana konuÅŸuluyor aslÄ±nda.

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan ve dÃ¼ÄŸÃ¼n konuklarÄ±na dayandÄ±rÄ±lan haberlere gÃ¶re Victoria Beckham ile gelini Nicola Anne Peltz arasÄ±nda "dans krizi" yaÅŸandÄ±. Hatta gerilim Ã¶yle bir seviyeye yÃ¼kseldi ki gelin, annesi ve kÄ±z kardeÅŸi eÅŸliÄŸinde salonu bile terk etti.

Brooklyn Beckham ile Nicola Anne Peltzin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne katÄ±lanlarÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re olaylar ÅŸÃ¶yle geliÅŸti: GenÃ§ Ã§iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde, Beckham ailesinin dostu olan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Marc Anthony bir mini konser verecekti.

Haberin DevamÄ±

Nicola ile Brooklyn'e de evli bir Ã§ift olarak ilk danslarÄ±nÄ± yapmalarÄ± iÃ§in kendisinin ÅŸarkÄ±larÄ±ndan birini seÃ§melerini sÃ¶yledi. GenÃ§ aÅŸÄ±klar, Marc Anthony'nin "You Sang To Me" adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± seÃ§ti. SÃ¶z konusu ÅŸarkÄ± "Åžimdi senin aÅŸkÄ±n iÃ§in Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶nÃ¼yorum" ÅŸeklinde sÃ¶zler iÃ§eriyor. Plan bÃ¶yleydi. Fakat geliÅŸmeler bÃ¶yle olmadÄ±.

VICTORIA O ÅžARKIYI 'ÇALDI': BazÄ± düÄŸün konuklarÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na göre Victoria Beckham, oÄŸlu ile gelininin ilk dans ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± "çaldÄ±" ve o ÅŸarkÄ± eÅŸliÄŸinde anne- oÄŸul dansÄ±nÄ± yaptÄ±. KonuklarÄ±n anlatÄ±mÄ±na göre gelin Nicola ile damat Brooklyn, Marc Anthony'nÄ±n kendilerini anons etmesini ve ardÄ±ndan da söz konusu ÅŸarkÄ± eÅŸliÄŸinde ilk danslarÄ±nÄ± yapmayÄ± bekliyordu. Fakat Marc Anthony, öncesinde hiçbir açÄ±klama yapmadan bu ÅŸarkÄ±yÄ± Victoria ve Brooklyn'in anne- oÄŸul dansÄ± için seslendirdi. Ä°ddialara göre bu deÄŸiÅŸiklik de Victoria Beckham'Ä±n ricasÄ±yla olmuÅŸtu.

Â

SON NOKTAYI KOYDU: AÄ°LEMLE BARIÅžMAK Ä°STEMÄ°YORUM

Brooklyn'in eleÅŸtirilerinden babasÄ± David Beckham da nasibini aldÄ±. David'in 50'nci yaÅŸÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in karÄ±sÄ±yla birlikte Londra'da olduÄŸunu belirtti Brooklyn.

Ã–ncesinde de babasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in Ã§ok uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama David'in bunu bir tÃ¼rlÃ¼ kabul etmediÄŸini sÃ¶yledi.

Haberin DevamÄ±

Nihayet David oÄŸlunu gÃ¶rmeyi kabul ettiÄŸinde de karÄ±sÄ± Nicola'yÄ± onunla birlikte Ã§aÄŸÄ±rmadÄ±. Bunun Ã¼zerine Brooklyn da babasÄ±nÄ±n 50 yaÅŸÄ±na girmesinin kutlandÄ±ÄŸÄ± partilerin hiÃ§birine gitmedi.

Brooklyn Beckham aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu satÄ±rlara yer verdi: "YÄ±llardÄ±r sustum ve bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¶zel kalmasÄ± iÃ§in elimden geleni yaptÄ±m. Ne yazÄ±k ki ailem ve onlarla birlikte Ã§alÄ±ÅŸanlar her fÄ±rsatta basÄ±na gitmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Bunun sonucunda da kendim iÃ§in konuÅŸmaktan ve bazÄ± yalan haberlerin doÄŸrusunu anlatmaktan baÅŸka seÃ§eneÄŸim kalmadÄ±."

Brooklyn, bÃ¼tÃ¼n hayatÄ± boyunca ailesiyle ilgili haberlerin Victoria ve David tarafÄ±ndan kontrol edildiÄŸini belirtip son noktayÄ± da ÅŸu satÄ±rlarla koydu: "Ailemle barÄ±ÅŸmak istemiyorum. Kontrol altÄ±nda olmak istemiyorum. HayatÄ±mda ilk kez kendimi savunuyorum."





BÄ°R TEK KÃœÃ‡ÃœK KIZ KARDEÅžÄ°NÄ° HAYATINDAN Ã‡IKARMAK Ä°STEMÄ°YOR: Victoria ve David'in ilk Ã§ocuÄŸu Brooklyn hem onlarÄ± hem de kardeÅŸleri Cruz ile Romeo'yu hayatÄ±ndan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ama yine ounla ilgili ortada dolaÅŸan baÅŸka bir iddia var. YaÅŸanan bu aile anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen Brooklyn, tek kÄ±z kardeÅŸi Harper ile yakÄ±n kalmak iÃ§in de bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele veriyor.

Â

Â

Â