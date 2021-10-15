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BEÅž ARAYLA Ä°KÄ°SÄ°NÄ°N DE SON NEFESÄ°NÄ° BURADA VERDÄ°

Ä°ÅŸte 2009 ve 2010 yÄ±llarÄ±nda sadece beÅŸ ay arayla Ã¼nlÃ¼ bir Ã§iftin son nefesini verdiÄŸi o ev de bunlar arasÄ±nda.

'LANETLÄ° EV' OLARAK ANILIYOR

KÄ±sa aralÄ±klarla hayata veda eden bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± Brittany Murphy ile eÅŸi Simon Monjack'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ev uzun zamandÄ±r "lanetli ev" olarak anÄ±lÄ±yor. Ã–nce Murphy'nin beÅŸ ay sonra da Monjack'in Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ev ile ilgili gizem, henÃ¼z tam olarak Ã§Ã¶zÃ¼lmedi. Her ne kadar bilimsel incelemeler evle ilgili bir sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdiyse de birÃ§ok kiÅŸi iÃ§in genÃ§ Ã§iftin ÅŸoke eden Ã¶lÃ¼mlerinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bu evle ilgili birÃ§ok bilinmeyen var. Ãœstelik mÃ¼lkÃ¼n Ã¼nlÃ¼ Ã§iftten Ã¶nceki sahibi Britney Spears'Ä±n anlattÄ±klarÄ± da bÃ¼tÃ¼n bu iddialara tuz biber ekiyor.

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BRITNEY SPEARS'TAN SATIN ALDILAR

Brittany Murphy ile Simon Monjack, hayata veda ettikleri bu evi, 2003 yÄ±lÄ±nda Britney Spears'tan mobilyalÄ± olarak satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼lerin yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Hollywood Hills'teki bu ev iÃ§in de 3. 85 milyon dolar Ã¶demiÅŸti Ã¼nlÃ¼ Ã§ift. 2007 yÄ±lÄ±nda evlenen Brittany Murphy ile Simon Monjack, bu evde mutlu bir hayat yaÅŸamayÄ± planlÄ±yordu. Ama olaylar onlarÄ±n beklediÄŸi gibi geliÅŸmedi.

Ä°LK TRAJEDÄ° 20 ARALIK 2009'DA

Evdeki ilk trajedi, 20 AralÄ±k 2009 sabahÄ± yaÅŸandÄ±. Ã‡iftle birlikte aynÄ± evde yaÅŸayan Murphy'nin annesi Sharon, o sabah erken saatlerde acil yardÄ±mÄ± aradÄ± ve kÄ±zÄ±nÄ±n banyoda fenalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. YardÄ±m ekipleri hemen eve koÅŸtu ve Murphy, Cedars Sinai TÄ±p Merkezi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Fakat artÄ±k onun iÃ§in yapÄ±lacak bir ÅŸey kalmamÄ±ÅŸtÄ±. Brittany Murpy'nin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu sadece 32 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

UYUÅžTURUCUYA RASTLANMADI

Åžubat 2010'da Murphy'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin otopsi raporu aÃ§Ä±klandÄ±. Buna gÃ¶re genÃ§ oyuncu, tedavi edilmeyen zatÃ¼rree, bunun yanÄ± sÄ±ra anemi ve reÃ§eteli ilaÃ§lardan kaynaklanan zehirlenme nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Oyuncunun kanÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± hiÃ§bir maddeye rastlanmadÄ±.

BEÅž AY SONRA AYNI ARAMAYI DAMADI Ä°Ã‡Ä°N YAPTI

Tam bu olayÄ±n acÄ±sÄ± kÃ¼llenmeye baÅŸlamÄ±ÅŸken, 20 MayÄ±s 2010'da Sharon Murphy; aynÄ± evde bu kez damadÄ± Simon Monjack'i bilinÃ§siz yatarken buldu. KÄ±sa sÃ¼re sonra 40 yaÅŸÄ±ndaki Monjack'in de hayata veda ettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Onun Ã¶lÃ¼m nedenini de akut zatÃ¼rree, ileri derecede anemi olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

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7OÄžLUM HALÃœSÄ°NASYONLAR GÃ–RÃœYORDU'

Ã‡iftin beÅŸ ay arayla arka arkaya Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Ã§eÅŸitli iddialar ortaya atÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Murphy ile Monjack'in Ã¶lÃ¼mlerinin evdeki kÃ¼f nedeniyle gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi de bunlarÄ±n arasÄ±nda en Ã§ok konuÅŸulanlardan biriydi. Fakat 2010 yÄ±lÄ±nda adli tÄ±p mÃ¼fettiÅŸleri yaptÄ±klarÄ± incelemeden sonra bu teoriyi Ã§Ã¼rÃ¼ttÃ¼.Â Fakat Simon Monjack'in annesi Linda, 2013 yÄ±lÄ±nda bu teoriyi bir kez daha gÃ¼ndeme getirdi ve oÄŸlunun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce evdeki yoÄŸun kÃ¼fÃ¼ ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Anne Monjack, Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce oÄŸlunun halÃ¼sinasyonlar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de belirtti.

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DÃœNYA DIÅžI VARLIKLAR Ä°DDÄ°ASI

Brittany Murphy ile Simon Monjack'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili bu iddialarÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir de iÃ§inde 'dÃ¼nya dÄ±ÅŸÄ±' varlÄ±klarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± sÃ¶ylentiler de var. Evin eski sahibi Britney Spears da bu konuda aÃ§Ä±klamalar yapmÄ±ÅŸtÄ±. Kendisinin de anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, Justin Timberlake ile romantik iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde burada yaÅŸayan Spears, 'dÃ¼nya dÄ±ÅŸÄ± varlÄ±klarla ' bir karÅŸÄ±laÅŸma yaÅŸadÄ±. Evden Ã§Ä±ktÄ± ve bir daha da geri dÃ¶nmedi.Â

'KÃ–TÃœ RUH Ä°DDÄ°ASI'

Spears'Ä±n geÃ§miÅŸte birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± makyaj sanatÃ§Ä±sÄ± Julianne Kaye, We Need To Talk About Britney adlÄ± pod cast yayÄ±nÄ±nda bu konuya deÄŸinmiÅŸti. Kaye, Spears'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ± ÅŸeylere baÅŸta inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti. Ã‡Ä±lgÄ±n partiler nedeniyle yorgun dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve o yÃ¼zden bÃ¶yle bir duyguya kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± makyaj sanatÃ§Ä±sÄ±. Kaye, Spears'Ä±n kendisineÂ 'dÃ¼nya dÄ±ÅŸÄ± varlÄ±klarla' karÅŸÄ±laÅŸmadan sonra bir ruhsal kapÄ±nÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÃ¶tÃ¼ bir ruhun iÃ§eri girdiÄŸini sÃ¶ylediÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Julianne Kaye, Spears'Ä±n "Biliyorum delirdiÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼neceksin ama delirmedim. Ne gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ ve ne hissettiÄŸimi biliyorum" dediÄŸini de belirtti o yayÄ±nda. Sonra da Spears'Ä±n evi terk edip otele yerleÅŸtiÄŸini ve bir daha da oraya dÃ¶nmediÄŸini sÃ¶yledi.

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'YOLUNDA GÄ°TMEYEN BÄ°R ÅžEYLER VAR'

Her ne kadar bu evde son nefesini veren Brittany Murphy, kÃ¶tÃ¼ ruhlardan sÃ¶z etmese de evle ilgili 'bir ÅŸeylerin yolunda gitmediÄŸi' hissi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± da biliniyor. Simon Monjack, Murphy'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden kÄ±sa bir sÃ¼re sonra verdiÄŸi rÃ¶portajda. karÄ±sÄ±nÄ±n ne pahasÄ±na olursa olsun evden kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Monjack, Murphy'nin sÄ±k sÄ±k kendisine "LÃ¼tfen otelde kalabilir miyiz" dediÄŸini de sÃ¶ylemiÅŸti o rÃ¶portajda. Monjack buna karÅŸÄ±lÄ±k "BÃ¼yÃ¼k bir evimiz var ve orada kalacaÄŸÄ±z" dediÄŸini belirtmiÅŸti.

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BANYO EN SEVDÄ°ÄžÄ° YERDÄ°

Monjack'in rÃ¶portajda anlattÄ±ÄŸÄ± ilginÃ§ noktalardan biri de, son nefesini verdiÄŸi banyonun Brittany Murphy'nin evde en sevdiÄŸi yer olduÄŸuydu. Monjack, Murphy'nin orada uzun sÃ¼re vakit geÃ§irdiÄŸini, dergi okuduÄŸunu, ÅŸiir yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisine bakÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta bazen ÅŸarkÄ± sÃ¶ylediÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

GÄ°ZEMLÄ° Ã–LÃœMLER BÄ°R BELGESELE KONU OLDU

'Sin City', 'Just Married', 'Scary Movie' gibi yapÄ±mlarla tanÄ±na Brittany Murphy'nin 32 yaÅŸÄ±nda evinde hayata veda etmesi, ondan beÅŸ ay sonra da 40 yaÅŸÄ±ndaki kocasÄ± Simon Monjack'in yine aynÄ± ÅŸekilde Ã¶lÃ¼mÃ¼ bir belgesele konu oldu. 2009 ve 2010 yÄ±llarÄ±nda yaÅŸanan bu iki ÅŸoke edici Ã¶lÃ¼m ve ardÄ±ndaki Ã¼rpertici gerÃ§ekler bir belgesele konu oldu. What Happened, Brittany Murphy? adlÄ± belgesel bu ayÄ±n ortasÄ±nda bir dijital platformda ekrana geliyor.

Ã–LÃœM NEDENÄ°: TEDAVÄ° EDÄ°LMEYEN ZATÃœRREE VE Ä°LAÃ‡ ZEHÄ°RLENMESÄ°

Brittany Murphy, 20 AralÄ±k 2009'da hayata veda etti. Daha sonra yapÄ±lan otopside Murphy'nin tedavi edilmeyen zatÃ¼rre ve bunun yanÄ± sÄ±ra kansÄ±zlÄ±k ile ilaÃ§ zehirlenmesi nedeniyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±. Murphy'den beÅŸ ay sonra 40 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda eden kocasÄ± Simon Monjack iÃ§in de benzer sebepler aÃ§Ä±klandÄ±. Her ne kadar dosya kapatÄ±lmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nse de Ã¼zerindeki sÄ±r perdesi tam olarak kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil. Ä°ÅŸte What Happened, Brittany Murphy? adlÄ± belgesel, Ã¶zellikle de Murpy'ye yoÄŸunlaÅŸarak olayÄ± biraz da olsa aydÄ±nlatmayÄ± amaÃ§lÄ±yor.

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