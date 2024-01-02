Sonunda sosyal medyada bunu da yaptı: Uçağa binmeden önce üzerimdeydi, sonra bulamadım... En sevdiğim elbisemi çaldılar

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Bu yüzden de sık sık eleştiri oklarının hedefine oturuyor. Yine de kimi zaman oradan yaptığı paylaşımlarla gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.

İşte bunun son örneklerinden birini de 2023 yılının son günlerinde sergiledi. Sık sık giydiği, en sevdiği elbisesinin aniden ortadan kaybolduğunu yine sosyal medya sayfasından ilan etti.

Tabii onu kimin ciddiye aldığını sorarsanız, aslında bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az kişi.. Ağırlıklı olarak alay konusu oldu ünlü yıldız.

"VALİZİMDEN ÇIKMADI, ELBİSEMİ BULAMIYORUM"

Tuhaf davranışlar denildiğinde hemen aklınıza Britney Spears adı geldi büyük olasılıkla. Bir süre önce ikinci kocası Sam Asghari ile boşanmasıyla gündemde olan hatta bu haberin duyulmasından sonra at üzerinde plajda gezinti yaparken çekilen bir videosunu paylaşan Spears'ın bu davranışı o zaman çok tuhaf bulunmuştu.

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Ama Spears, bunun da ötesine geçecek başka bir adım attı 2023'ün bitmesine saatler kala. Çok sevdiği ve sık sık giydiği mavi elbisesinin çalındığını ima etti."Valizimden de çıkmadı, elbisemi bulamıyorum" diye yazdı.

2023 yılının 30 Aralık günü Spears. söz konusu mavi elbiseyle çekilen bir videosunu sosyal medya sayfasından paylaştı.

Bu görüntülerin daha önce çekildiğini belirten Spears "elbisesinin ortada olmadığını" vurgulayıp daha da ileri gitti ve birinin elbisesini çaldığını ileri sürdü.

Britney Spears "Bu yılın31 Mart günü bu elbiseyi Meksika'da giydim. Onu ABD'ye geri getirmeye karar verdim.. Çünkü bu benim en sevdiğim elbise. İki gece önce Los Vegas'a giderken uçağa binmeden önce bu elbiseyi giydim" diye yazdı.

Spears şimdi ise elbisenin valizinden çıkmadığını ve hiçbir yerde olmadığını satırlarına ekledi. Mavi elbisenin yanı sıra bir gece önce satın aldığı siyah montun da ortalarda olmadığını ekledi. "

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'BU HOŞ DEĞİL'

Britney Spears,bu başına gelenleri insanlara anlattığında yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle "Soyuldun mu" dediklerini anlattı.

Andından da böyle bir olaya böyle gülümseyerek tepki vermenin hoş olmadığını satırlarına ekledi.

Britney Spears'ın bu paylaşımından sonra takipçilerini de bir merak aldı. Ünlü yıldızın gerçekten bir hırsızlık olayının kurbanı mı olduğu yoksa elbisesini kayıp mı ettiği tartışılmaya başlandı.

Spears, kendi sosyal medya sayfasında bu paylaşımını yorumlara kapattığı için takipçileri onun başına gelenler hakkında orada yorum yapamadı. Ama başka sosyal medya platformlarında bu konu uzun uzun konuşuldu.

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42 YAŞINDA AMA ERGEN GİBİ DAVRANIYOR

Birçok kişi Spears'ın anne ve babası ilme arasının bozuk olduğunu hatırlatıp ebeveynine "Zavalılar... 42 yayında bir kızları var ama sürekli bir ergen gibi davranıyor" diye konuştu.

Birçok kişi de Spears'ın ruhsal tedavi görmesi gerektiğini ileri sürdü. Spears'a böyle açık saçık kıyafetler yerine daha düzgün giyinmesini önerenlerde çıktı.

Spears'ın gerçeklerle bağının koptuğunu ileri süren sosyal medya kullanıcıları da oldu.

Bazı kişiler de umutsuzca yardıma ihtilacı olan bu kadına el uzatacak kimse yok mu?" diye seslendi.