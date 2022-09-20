Bir zamanlar ünlü bir oyuncuydu... Artık kıyafetlerini bile değiştirmiyor

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SEKİZ AY ÖNCE DE ÜZERİNDE BU GİYSİLER VARDI

Artık eskisi gibi kameralar karşısında değil, kırmızı halıda boy göstermiyor. Aradan geçen zaman içinde fiziksel görüntüsü de değişti. Üstelik görünüşüne bakılırsa artık kıyafetlerini bile sık sık değiştirmiyor. Çünkü bir zamanların ünlü oyuncusu son olarak görüntülendiği bu yılın ocak ayından bu yana ikinci kez objektiflere takıldı. Üzerinde de sekiz ay önceki giysileri vardı. Yani bir zamanlar içinde olduğu pırıltılı dünyanın hiçbir kuralına aldırmadan, canı nasıl istiyorsa öyle yaşıyor.

IŞILTILI HAYAT ÇOKTAN GERİDE KALDI

Hollywood'un "hanedan" olarak nitelendirilen ve birkaç kuşağı aynı işi yapan ailelerinden birine mensup olan Bridget Fonda'dan söz ediyoruz. Ünlü oyuncu ve aktivist Jane Fonda'nın yeğeni, yine oyuncu ve yönetmen olan Peter Fonda'nın kızı ve Henry Fonda'nın torunu olan 58 yaşındaki Bridget Fonda, o ışıltılı hayata dahil olduğu günleri çoktan geride bıraktı.

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SON OLARAK 2009'DA KIRMIZI HALIYA ÇIKMIŞTI

Son olarak 2009 yılında Quentin Tarantino'nun yönetmenliğini üstlendiği Inglourious Basterds adlı filmin galasında kocası Danny Elfman ile birlikte kırmızı halıda görüntülenen Bridget Fonda, zaman zaman Los Angeles sokaklarında yine objektiflere takılıyor. 17 yaşında bir erkek çocuk annesi olan Bridget Fonda, geçen hafta yine objektiflere takıldı.

SEKİZ AY ÖNCEKİ KIYAFET ÜZERİNDEYDİ

O zamandan bu yana daha fazla kilo aldığı görülen Fonda'nın üzerinde yine bu yılın ocak ayında görüntülendiği çizgili tişört ve koyu renkli pantolonu vardı. Gri saçlarını boyatmayıp kendi haline bıraktığı görülen Bridget Fonda'nın gözlükleri de gözündeydi.

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ÜNLÜ SOYADINA RAĞMEN: Kendisini kariyerinde belki de hiç beklemediği bir yere taşıyabilecek olan Fonda soyadına rağmen bir dönemin güzel oyuncusunun neden köşesine çekildiğine gelecek olursak...Başlangıçta, yani bundan 12 yıl önce kendini ailesine özellikle de oğlunu büyütmeye adayacağını söylemişti Bridget Fonda.

BİR TRAFİK KAZASINDAN KURTULDU

Bridget Fonda, 2003 yılında takla atan bir aracın içinden mucize eseri sağ kurtulmuştu. Uzmanlar onun hayatta kalmasını emniyet kemeri kullanmasına bağlamıştı. Daha sonra bu kazada sırtından aldığı yaranın sanılandan daha ciddi olduğu ortaya çıktı. Bir yandan bu kazanın sonuçları diğer yandan 2004 yılında oğlunun dünyaya gelmesiyle Bridget Fonda, spot ışıklarından da setlerden de giderek uzaklaştı.

'SOYADIM SAYESİNDE KAPILARIN ÖNÜMDE AÇILDIĞINI BİLMEK... Fonda'nın sinema dünyasına yaklaşımı ve mensubu olduğu ailenin bu konudaki etkisi üzerine farklı görüşleri vardı. Bunu da 1993 yılında Movieline'a verdiği bir röportajda ifade etmişti: "Böylesine olağanüstü işler yapmış bir ailenin bir parçası olmasaydım; şu an bulunduğum yerde ne tür bir tatmin elde etmiş olacaktım, bunu merak ediyorum. Bazen soyadım sayesinde bazı kapıların önümde açıldığını bilmek yerine bunu kendi başıma yaptığımı bilseydim daha huzurlu olur muydum merak ediyorum."

ÇOK KONUŞULAN İLİŞKİLER YAŞADI

Müzisyen Danny Elfman ile evlenmeden önce Bridget Fonda, Eric Stoltz ile romantik bir ilişki yaşadı. Ardından da müzisyen Dwight Yoakam ile birlikte oldu. Sonra da Danny Elfman ile evlendi. Çift, oğulları Oliver ile birlikte San Fernando Vadisi'nde komşu mülklerde yaşamlarını sürdürüyor.

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Fonda'nın kariyerindeki en önemli filmlerden biri 1992 tarihli Single White Female (Genç Bekar Bayan Aranıyor). Barbet Schroeder'ın yönettiği bu filmde Jennifer Jason Leigh ile birlikte başrol paylaştı Bridget Fonda.

Bridget Forda, henüz küçük bir çocukken, 1969 yılında babası Peter Fonda'nın yönettiği Easy Rider filmiyle kamera karşısına geçti. 1987 yılına kadar kameralardan uzak kaldıktan sonra aralarında Aria, Scandal, Frankenstein unbound, Godfather 3, Doc Hollywood , Karanlığın Ordusu, Küçük Buda'nın da bulunduğu filmlerde rol aldı. Son olarak 2002 yılında bir filmde rol aldı ve o günden sonra da kendini spot ışıklarından uzak tutmaya başladı.

GÖZLERDEN UZAKLAŞTI

Bridget Fonda, The Godfather 3 (Baba 3) Jackie Brown gibi filmlerle de hatırlanıyor. Son filmi ise 2002'de oynadığı Snow Queen oldu. Ondan sonra da ne kamera karşısında ne de kırmızı halıda onu gören oldu.

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Fonda, özellikle gençlik yıllarında farklı kişiliğiyle de sık sık gündeme geliyordu. Kendine güven sorunu yaşadığı söylenen Fonda, 1993 yılında röportaj yaptığı gazeteciye sigara içtiğini yazmaması için yalvarmıştı. Gazeteci bunun nedenini sorduğunda da "büyükannesi ve büyükbabasının sigara içtiğini okumalarından endişe ettiğini" anlatmıştı.

JANE FONDA'NIN YEĞENİ

Bridget Fonda'nın halası Jane Fonda da sinemanın ünlü yıldızlarından biri. 84 yaşındaki Fonda hala aktif olarak mesleğini sürdürüyor, kırmızı halı geçitlerinden eksik kalmıyor. Jane Fonda aynı zamanda bir aktivist.

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