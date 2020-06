Brezilyalı gelin Jessica May, şov yaptı

Çekimleri Kapadokya’da yapılacak yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Jessica May, set öncesi eşi Hüseyin Kara’yla birlikte tatile çıktı.

Çift, evlilik yıldönümlerini de tatilde kutladı. Hüseyin Kara’nın romantik bir akşam yemeğine çıkardığı eşine pırlanta kolye hediye ettiği öğrenildi.

YETENEKLİ GÜZEL

Jessica May ve Hüseyin Kara, hafta sonu arkadaşlarıyla Gündoğan’daki bir plajda görüntülendi. İskeledeki topu alıp sektiren ve futbol konusundaki tüm yeteneğini gözler önüne seren May, görenleri şaşkına çevirdi.