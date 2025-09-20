ÃœnlÃ¼ mÃ¼zisyen ailesiyle birlikte uÃ§ak kazasÄ±nda Ã¶ldÃ¼... Son yolculukmuÅŸ, bilemediler

Haberin DevamÄ±

YanÄ±nda 59 yaÅŸÄ±ndaki karÄ±sÄ± Melody Wilson ile Ã¼vey kÄ±zÄ± Meryl Maxwell Wilson da vardÄ±...

ABD'de country mÃ¼ziÄŸin Ã¶nde gelen ÅŸarkÄ±cÄ± ve ÅŸarkÄ± sÃ¶zÃ¼ yazarlarÄ±ndan Brett James'in karÄ±sÄ± ve Ã¼vey kÄ±zÄ±yla Ã¶lÃ¼mÃ¼ yasa boÄŸdu.Â

KalkÄ±ÅŸtan birkaÃ§ saat sonra Brett James ile ailesinin bulunduÄŸu Cirrus SR22T tipi uÃ§ak, Kuzey Carolina yakÄ±nlarÄ±ndaki Franklin'de bir tarlaya dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Bu arada uÃ§aÄŸÄ±n Iotla Vadisi Ä°lkokulu'na Ã§ok yakÄ±n bir bÃ¶lgede dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretmenlerin ise kazadan zarar gÃ¶rmediÄŸi de belirtildi.

ÃœÃ‡Ãœ DE HAYATA VEDA ETTÄ°

18 EylÃ¼l'de meydana gelen kazada Brett James hayatÄ±nÄ± kaybetti. Onunla birlikte seyahat eden karÄ±sÄ± Melody ile Ã¼vey kÄ±zÄ± Meryl de kazadan kurtulamadÄ±.

ÃœÃ§Ã¼nÃ¼n de hayata veda ettiÄŸi bilgisi, Federal HavacÄ±lÄ±k Ä°daresi ve Ulusal UlaÅŸtÄ±rma GÃ¼venliÄŸi Kurulu tarafÄ±ndan doÄŸrulandÄ±. Kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± da gelen bilgiler arasÄ±nda.

Brett James ve ailesinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ Nashville Songwriters Hall of Fame tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir aÃ§Ä±klamayla da duyuruldu.

AÃ§Ä±klamada "Ãœyemiz Brett James'in zamansÄ±z kaybÄ±nÄ±n yasÄ±nÄ± tutuyoruz" denildi. Duyuruda, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ve sÃ¶z yazarÄ± James'in kÃ¼Ã§Ã¼k motorlu bir uÃ§ak kazasÄ±nda son nefesini verdiÄŸi bilgisi de tekrarlandÄ±.

Kazada Brett James ile birlikte ikinci karÄ±sÄ± Melody Carole Wilson ile Ã¼vey kÄ±zÄ± Meryl Maxwell Wilson da hayatÄ±nÄ± kaybetti. ÃœnlÃ¼ mÃ¼zisyenin Ã¼vey kÄ±zÄ± Meryl, kazadan sadece bir gÃ¼n Ã¶nce doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlamÄ±ÅŸtÄ±.

Brett James'in eski karÄ±sÄ± Sandra Cornelius ile evliliÄŸinden dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu vardÄ±. Åžu anki karÄ±sÄ± Melody'nin de eski evliliÄŸinden biri kazada Ã¶len Melody olmak Ã¼zere iki Ã§ocuÄŸu bulunuyordu.





Brett ve Melody, 2021 yÄ±lÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirmiÅŸti.





MÃœZÄ°K TUTKUSU YÃœZÃœNDEN TIP FAKÃœLTESÄ°NÄ° YARIM BIRAKTI

Tam adÄ±yla Brett James Cornelius, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda tÄ±p fakÃ¼ltesinde okuyordu. Fakat mÃ¼zik tutkusu yÃ¼zÃ¼nden eÄŸitimini yarÄ±da bÄ±raktÄ±.

1995 yÄ±lÄ±nda bir plak ÅŸirketiyle anlaÅŸÄ±p ilk solo albÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±kardÄ±. Bundan altÄ± yÄ±l sonra Jessica Andrews'un yorumladÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±yla country mÃ¼zik listelerinde bir numaraya yÃ¼kseldi.

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda kariyerini saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmasÄ± 2005 yÄ±lÄ±nda Carrie Underwood ile yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla oldu. Jesus Takes The Wheel adlÄ± ÅŸarkÄ± her ikisinin de kariyerinde bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu.

Taylor Swift'in seslendirdiÄŸi A Perfectly Good Heart adlÄ± ÅŸarkÄ±nÄ±n sÃ¶zleri de Brett James'e aitti.

Brett James, Backstreet Boys, Nick Jonas, Bon Jovi, Keith Urban gibi ÅŸarkÄ±cÄ±larla da birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°LK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDEN DÃ–RT TANE Ã‡OCUÄžU VAR

Brett James, ilk evliliÄŸini Sandra Cornelius Little ile yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bu evlilikten de dÃ¶rt tane yetiÅŸkin Ã§ocuÄŸu bulunuyordu.

James ile yeni karÄ±sÄ± Melody, bir sÃ¼redir romantik iliÅŸki yaÅŸÄ±yordu. Melody, zaman zaman birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± seyahatlerde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±yordu.

Carrie Underwood'un kariyerinde Brett James'in yazdÄ±ÄŸÄ± Jesus Takes the Wheels adlÄ± ÅŸarkÄ±nÄ±n ayrÄ± bir yeri var. Underwood da sosyal medya sayfasÄ±ndan bu beklenmedik Ã¶lÃ¼mÃ¼n kendisini nasÄ±l Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.Â





Brett James'in geÃ§en haziran ayÄ±ndaki Babalar GÃ¼nÃ¼'nde yaptÄ±ÄŸÄ± Instagram paylaÅŸÄ±mÄ± ise yÃ¼rekleri burktu. James ve karÄ±sÄ±, eski evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ±yla birlikte bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼ kutlamÄ±ÅŸtÄ±.

