Bravo Tülin Şahin
Ünlü model Tülin Şahin, 2 yıl boyunca kullanmadığı kıyafetleri bağışlayarak 500 çocuk ile gencin eğitim ve burs almasına destek oldu.
Givin uygulaması üzerinden satışa çıkarılan 280 kıyafet yeni sahipleriyle buluşurken, hem gelir elde edildi hem de ürünlerin tekrar kullanılmasıyla sürdürülebilirliğe katkı sağlandı.
Elde edilen gelir TEV, Lokman Hekim Sağlık Vakfı ve SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği aracılığıyla çocuklara ve gençlere ulaştırıldı. Şahin’in halen satışı devam eden kıyafetlerinin
geliri de 173 SMA’lı çocuğun tedavisine aktarılacak.
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