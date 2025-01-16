Brad Pitt'i hastaneden çıkarıp birlikte olacağım diye hem parası hem kocası gitti... İlişkisini bile sonradan öğrendi

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Brad Pitt olduğunu ileri süren bir dolandırıcı, yapay zeka ürünü fotoğraflarla Anne adlı bir Fransız kadını kandırdı.

Fransa'da hastanede olduğunu ve böbreklerinden tedavi görmesi gerektiğini belirten dolandırıcı kadının toplamda 850 bin dolarını aldı.

Tabii bu arada iç mimar olduğu belirtilen Anne'i bazı romantik sözlerle kandırdı ve kendine bağladı.

İŞİN İÇİNE PITT'İN ANNESİNİ BİLE KARIŞTIRDILAR

Dolandırıcı, Fransa'da bulunduğu sırada başına bu sağlık sorununun geldiğini ama Angelina Jolie ile süregiden boşanma davası nedeniyle ABD'deki parasına ulaşamadığını ileri sürdü.

Anne adlı kadın da bütün bunlardan önce şüpheye düştü. Sosyal medya kullanmayı çok iyi bilmediğini belirten Anne, işin içine Pitt'in annesi Jane olduğunu ileri süren bir kadının da katılmasıyla dolandırıcıya inandı.

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Hatta Brad Pitt hastaneden çıktıktan sonra onunla birlikte olabilmek için kocasından bile boşandı.

Fransız France 24'ün haberine göre Anne sonunda gerçeği öğrendi. Ama o sırada hem 850 bin dolarını hem de kocasını kaybetmişti.

Hatta Brad Pitt'in Ines de Ramon ile ilişkisi olduğunu bile bütün bu olayların sonunda öğrendi.

Anlattığına göre başlarda Anne adlı kadına bütün bu olup bitenler inanılmaz geldi. Ama sonra işin içine Pitt'in annesi Jane olduğunu ileri süren bir kadın karıştı. O noktadan sonra da Anne tam olarak tuzağa düşmüş oldu.

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Anne yaklaşık bir yıl süren bu dolandırıcılık olayını şöyle anlattı: "Başlangıçta bütün bunların sahte olduğunu düşündüm. Çok komikti. Ama sosyal medyaya alışkın değilim. Bu yüzden de bana neler olduğunu gerçekten anlayamadım."

Söylediğine göre Brad Pitt olduğunu ileri süren dolandırıcıdan sosyal medya üzerinden gelen mesajlar ve hatta şiirler sayesinde karşısındakinin Pitt olduğuna inandı.

Bu arada dolandırıcı, Brad Pitt'i hastane yatağında gösteren yapay zeka ürünü fotoğraflar da gönderdi.

Brad Pitt hastaneden çıktıktan sonra onunla birlikte olacağına inanan Anne, bu nedenle kocasından da boşandı.

Acı gerçek ortaya çıktıktan sonra da "Neden böyle bir şey için beni seçtiler?" demekten kendini alamadı.

Bu arada Anne adlı kadının ruhsal sorunları olduğunu da ileri sürdü Fransız basını... Kadının bir süre ağır depresyon tedavisi gördüğü de gelen bilgiler arasında.

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Anne adlı kadın, Brad Pitt'i hastane yatağında gösteren yapay zeka ürünü bir dizi fotoğrafla kandırıldı.





Dolandırıcı, Anne'e "Karım Angelina ile olan boşanma davam yüzünden ABD'deki banka hesabıma ulaşamıyorum" dedi.





Fransız kadın Brad Pitt'in, Ines de Ramon ile ilişkisini de parasını ve kocasını kaybettikten sonra öğrendi.