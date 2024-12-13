Brad Pitt ve Angelina Jolie’ye tuhaf teklif! 'Kabul edin milyonlar sizin olsun'

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Yollarını 2016’da ayıran, 2019’da yasal olarak bekar ilan edilen ancak mahkemedeki savaşları hâlâ bitmeyen bu ünlü çift tahmin edebileceğiniz gibi Brad Pitt ve Angelina Jolie…

Ayrıldıktan sonra birbirlerine düşman kesilen Brad Pitt ve Angelina Jolie'yi yıllardır çocukları bile bir araya getiremedi... Zaten çiftin 6 çocuğunun tamamı kavgalarla geçen bu süreçte babalarına sırt çevirdi

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Bir zamanlar hayranlarının adlarını birleştirerek “Brangelina” olarak andığı eski aşıklar birbirlerinden o kadar çok nefret ediyor ki bu yıl Venedik Film Festivali, karşı karşıya gelmesinler diye özel önlemler almak zorunda bile kalmıştı.

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Pitt ve Jolie’nin boşanma savaşları Hollywood’un son 50 yıldır gördüğü en büyük ayrılık kavgası olarak anılıyor. Ve kavganın bitecek gibi bir görüntüsü de yok.

Angelina Jolie ve Brad Pitt 2019'da mahkeme tarafından bekar ilan edilseler de hukuk savaşları sürüyor

Ancak “aşırı iyimser bir yapımcı” 60 yaşındaki Brad Pitt ve 49 yaşındaki Angelina Jolie'ye, oyunculuk aşklarını nefretlerinin önüne koyup birlikte bir filmde rol almaları halinde onlara “açık çek” teklif etti.

Şimdidin düşmanı, bir zamanın büyük aşıkları Pitt henüz Jennifer Aniston'la evliyken film setinde tanışıp aşk yaşamaya başladılar hatta Pitt ve Aniston'ın evliliğini Jolie'nin bitirdiği konuşuldu

"FİLMİMDE OYNAYIN, ALIN SİZE AÇIK ÇEK!"

Daha önce Leslie Neilsen'li parodi “2001: A Space Travesty” ve Hulk Hogan'lı aksiyon filmi “The Ultimate Weapon” gibi filmlerde yapımcılık yapan Danny Rossner teklifinde ciddi olduğunu ve destekçilerinden yaklaşık 60 milyon dolar topladığını, bunun da düşman Brad ve Angelina'yı barışmaya ikna etmek için yeterli olacağını umduğunu söylüyor.

Pitt ve Jolie aşklarının filizlendiği Bay ve Bayan Smith filminin setinde el ele...

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Ancak, sekiz yıldır çocuklarının velayeti, paraları ve üzüm bağlarının olduğu Fransa’daki Chateau Miraval arazisinin geleceği konusunda savaşan eski çift için bu kabul edilmesi mümkün olmayan bir teklif. En azından kâğıt üzerinde.

Eylül ayında Venedik Film Festivali organizatörlerinin sırf aynı mekanda bulunmasınlar diye eski çiftin filmlerinin farklı günlerde gösterilmesini sağlamak zorunda kalması bunun için yeterli bir kanıt.

Yapımcı Danny Rossner ünlü yıldızların kavgalarını bir kenara bırakıp filminde oynamaları için 60 milyon dolar bütçesi olduğunu söylüyor... The Hotel Martinez roman uyarlaması bir aşk ve savaş filmi olarak planlanmış

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Son on yılda çektiği filmler pek de başarılı olmasa da Danny Rossner, Brad ve Angelina'nın rol almasını istediği filmi 20 yılı aşkın süredir devam eden “tutku projesi” olarak tanımlıyor.

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YENİDEN AŞIKLARI OYNASINLAR İSTİYOR

Eski aşıkların rol alması istenen proje Dünya Savaşı sırasında Fransa'nın Cannes kentindeki Hotel Martinez'de geçen ve otelin gerçek sahibinin hayatına dayanan bir aşk hikayesi.

Bu gerçekleşmesi yüzde 99,9 imkansız olan filmde Pitt otel sahibi Emmanuel Martinez'i, Jolie ise onun çekici metresi ve ilham perisi Emma Digard'ı canlandıracak.

Pitt ve Jolie unutulmaz filmlerinde evli olan ancak birbirlerini öldürmeye çalışan iki ajanı oynuyordu

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Rossner'ın da itiraf ettiği gibi, senaryo onların birlikte yakın bir performans sergilemeleri gerektiği anlamına geliyor: “Bir aşk sahnesi var... Hem de ateşli bir sahne. Müstehcen değil ama çok ağır aşk sahneleri var”

Ayrıca eski eşler için eşit bir ücret paylaşımı üzerinde de çalışmamış ki bu da projenin mucizevi bir şekilde pazarlık masasına kadar gelmesi halinde Angelina için bir sorun teşkil edecek.

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Yapımcı Rossner, “Şu anda Brad Pitt'in film başına 20 ila 25 milyon dolar aralığında, Angelina Jolie'nin ise 15 milyon dolar aralığında olduğunu düşünüyorum” dedi.

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PARANIN ÇOĞU PITT'E!

Rossner, The Post'a verdiği röportajda “Teklif etmeye hazır olduğumuz şey, onların rayiç bedellerinin yüzde 50 üzerinde bir rakam” dedi. Bu da Pitt için 37,5 milyon dolar, Jolie içinse sadece 22 milyon dolar anlamına geliyor.

Angelina Jolie ise övgülere boğulan Maria filminin ardından yeni projesi Stitches'in çekimleri için Paris'te

2016'dan bu yana boşanma davaları süren ve bir yargıç tarafından yasal olarak bekar ilan edilmelerine rağmen hiçbir zaman tam olarak çözülemeyen eski çiftin bırakın ateşli sahneler çekmeyi, aynı odada bile görünmeyecekleri belirtilince Rossner sahneleri ona göre değiştirebileceğini söylüyor.

AŞKLARI FİLM SETİNDE BAŞLAMIŞTI

Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki aşk 2004 yılında “Bay ve Bayan Smith” filminin setinde başlamıştı. Hatta bu film çekilirken ilk eşi Jennifer Aniston’dan boşanan Pitt’in bunu Angelina Jolie’nin aşkı uğruna yaptığı da çok konuşulmuştu.

İkili en son 2015'te Angelina Jolie'nin aynı zamanda yönetmen koltuğuna da oturduğu By The Sea filminde birlikte kamera karşısına geçmişti... Evliliklerindeki sorunları çözmeye çalışan bir karı kocayı canlandıran Pitt ve Jolie ertesi yıl yollarını ayırdı

Çiftin çocukları Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, ve ikizler Knox ve Vivienne anne ve babalarının ayrılık sürecinde Angelina Jolie’nin yanında saf tuttular ve babaları Pitt’e sırt çevirdiler.