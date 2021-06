Brad Pitt, Andra Day ile aşk mı yaşıyor?

OSCAR GECESİ AŞK MI BAŞLADI?

57 yaşındaki Pitt ile Bille Holliday'i canlandırdığı The United States Vs. Billie Holiday adlı filmle öne çıkan Andra Day'ın tören gecesinde kuliste flört ettiği, birbirlerine telefon numaralarını verdiği ve sonra da gizlice görüşmeye başladıkları ileri sürüldü.



TELEFON NUMARALARI DEĞİŞ TOKUŞ ETTİLER

İngiliz The Mirror gazetesinin ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre Brad Pitt ile Andra Day, Oscar töreninin kulisinde yakınlaştı. Birbirlerine telefon numaralarını alıp verdi ikili. Söz konusu kaynak, Pitt ile Day'in samimiyetinin profesyonelce de olabileceğini ileri sürdü. Fakat bazı arkadaşları Brad Pitt'in, güzel oyuncu ile romantik anlamda ilgilendiğini belirtti.





HEM OYUNCU HEM ŞARKICI

Gerçek adı Cassandra Monique Batie olan Andra Day, oyunculuğun yanı sıra şarkıcı ve şarkı sözü yazarı olarak da tanınıyor.



AŞK HAYATI HEP MERAK KONUSU OLDU

Sinemanın yakışıklı oyuncusu Brad Pitt, mesleki çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da hep gündemde oldu. Angelina Jolie ile uzun sürelin birliktelik ve evliliğinden altı çocu sahibi olan Pitt, ondan önce de Jennifer Aniston ile evliydi. Fakat yakışıklı oyuncu ondan önce de çok konuşulan ilişkiler yaşadı. Gelin Pitt'in gündemi meşgul eden o ilişkilerini bir hatırlayalım. Brad Pitt, Jennifer Aniston ve Angelina Jolie'den önce en çok konuşulan birlikteliğini Gwyneth Paltrow ile yaşadı. Çift nişanlandı ama evlenmeden yollarını ayırdılar.





ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Brad Pitt, kariyerinin ilk yıllarında 1987 yılında ünlü Dallas dizisinde rol aldı. O sırada 24 yaşında olan Pitt, çok eleştirilen bir ilişki yaşadı. O dönemde 15 yaşında olan rol arkadaşı Shalane McCall ile flört etti.



ONUN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

Çok fazla bilinmez belki ama Brad Pitt, bir dönem de Sinitta ile aşk yaşadı. Üstelik bu ilişkiyi başlatan da Pitt oldu. Sinitta'yı TV'de gören Pitt, menajerine kendisini onunla tanıştırması için yalvardı. Sonunda amacına ulaştı. 1987 yılında başlayan ilişki bir yıl sürdü. Sinitta, Brad Pitt'i, henüz kariyerindeki en büyük çıkışı gerçekleştirmeden yani Thelma ve Louise ile önemli yapımcıların dikkatini çekmeden önce terk etti.





KOCASI YATAKTA YAKALADI

1987 yılında Brad Pitt, Head of the Class adlı sitcom için kamera karşısına geçti. Şovun yıldızı ise Robin Givens'tı. İkili arasında romantik bir ilişki başladı. Fakat, Givens'ın o dönemdeki eşi Mike Tyson, ikisini yatakta birlikte yakaladı. Bu skandal sonucu Tyson, Brad Pitt'i ölümle tehdit etti. Skandal fazla büyümeden kapandı.

BAŞKA BİR ERKEK İÇİN PITT'İ TERK ETTİ

Brad Pitt, 1989'da Christina Applegate ile kıza süren bir ilişki yaşadı. Çift, birlikte MTV Sinema Ödülleri'ne katıldı. Ama Applegate, Brad Pitt'i başka bir erkek için terk etti.





HALA ONUN HAKKINDA İYİ KONUŞUYOR

Pitt daha sonra Cutting Class filmindeki rol arkadaşı Jill Schoelen ile flört etti. 1989'da nişanlandılar. Fakat Schoelen daha sonra bir başka filmde birlikte çalıştığı bir yönetmen için Brad Pitt'i terk etti. Pitt, Jill Schoelen'den ayrılmasından kısa bir süre sonra şarkıcı E.G Daily ile kısa süren bir romantik ilişki yaşadı. Pitt'in çok ünlü biriyle yaşadığı ilk ilişkiye geldi sıra. Oyuncu, 1989 ile 1993 arasında Juliette Lewis ile romantik bir ilişki yaşadı. Lewis, ayrılmalarının ardından da Brad Pitt hakkında hep iyi sözler sarf etti.

GİZLİ İLİŞKİ

Her ne kadar birlikte görüntülenmeseler de Pitt'in Geena Davis ile flört ettiği iddiaları da basına yansıdı. Thelma ve Louise filmiyle bir anda yıldızı parlayan Pitt'in ışığından filmdeki rol arkadaşı Davis de etkilendi bu söylentilere göre. Fakat özellikle de Geena Davis'in isteğiyle bu kısa süreli ilişki gizli tutuldu.





ROL ARKADAŞIYLA İLİŞKİ

Brad Pitt, 1994 yılında Julia Ormond ile birlikte Legends of the Fall filminde oynadı. Her ne kadar ikili bunu gizlese de filmin çekimleri sırasında flört ettikleri iddiaları basına yansıdı.

SONRADAN ARKADAŞ OLDULAR

Pitt'in bir başka set aşkı da Thandie Newton oldu. 1994 yılında Interview with the Vampire adlı filmde birlikte kamera karşısına geçtiği Newton ile kısa bir ilişki yaşadı Pitt. Gegçlik sevgilileri hala çok iyi arkadaş.



YİNE ROL ARKADAŞI YİNE AŞK SÖYLENTİSİ

Pitt'in ilişki yaşadığı ileri sürülen iki ünlü daha var. Biri Meet Joe Black filmindeki rol arkadaşı Claire Forlani diğeri de Demi Moore.





NİŞANLANIP AYRILDILAR

Büyük aşkı Gwyneth Paltrow ile 1994- 97 arasında birlikte oldu Pitt. Nişanlandılar ama yedi ay sonra yollarını ayırmaya karar verdiler.

EVLİLİĞİ İHANET BİTİRDİ

Brad Pitt, 1998'de Jennifer Aniston ile tanıştı, iki yıl sonra da evlendi. Ancak bu evlilik, Angelina Jolie'nin araya girmesiyle sona erdi.





ONU ALDATTI MI?

Brad Pitt ile Angelina Jolie çok uzun süre aşk yaşadıktan ve altı çocuk sahibi olduktan sonra boşandılar. Çocuklarının velayeti için de uzun süre mücadele ettiler. Bu arada Brad Pitt'in, Allied adlı filmde birlikte oynadığı Marion Cotillard ile Jolie'yi aldattığı da öne sürüldü.



SÖYLENTİLERİ YALANLADI

Marion Cotillard tüm bu söylentileri; meslektaşı Guillaume Canet ile mutlu bir ilişkisi olduğunu söyleyerek yalanlamıştı.







Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?