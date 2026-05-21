Bozulan sağlığı hayranlarını da ailesini de çok üzmüştü… Bruce Willis’in kızından şaşırtan itiraf: Babamın hastalığının iyi bir yanı da var!

2022’de afazi teşhisi aldığı ortaya çıkan Bruce Willis’in ailesi herkesi üzen o açıklamayı yapmış ve usta oyuncunun çok sevdiği mesleğinden artık mecburi olarak emekli olduğunu bildirmişti.

Bruce Willis’e tedavisi olmayan bir nörolojik hastalık olan frontotemporal demans (FTD) teşhisi de bir yıl sonra 2023’te kondu. Hastaların hafızasını ellerinden alan, geçmiş hatıralarını silip etrafını bile tanımayacak hale getiren bu hastalık yüzünden Bruce Willis artık konuşarak iletişim kurmayı da büyük ölçüde bıraktı.

Eşi Emma Heming ve iki kızları 14 yaşındaki Mabel ve 12 yaşındaki Evelyn’le birlikte efsane oyuncunun eski eşi Demi Moore ve ondan doğan üç yetişkin kızı 37 yaşındaki Rumer, 34 yaşındaki Scout ve 32 yaşındaki Tallulah da onu bu hastalık sürecinde hiç yalnız bırakmadılar.

Babaları artık onları unutmaya başlamış olsa da etrafında bir sevgi çemberi oluşturan kızları onun her geçen gün biraz daha çöküp gitmesini görmekten büyük üzüntü çekiyorlar.

Ancak geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında babasının son sağlık durumunu anlatan en büyük kızı Rumer şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

Bu yürek burkan demans mücadelesinin ortasında, hastalığın iyi bir yanı da olduğunu söyleyen Rumer Willis “Babam artık çok farklı bir insan. Ama beni teselli eden tek bir şey var. O artık eskiden hiç görmediğimiz kadar tatlı yanlarını ortaya çıkardı” dedi.

Bu şaşırtıcı sözlerine açıklık getiren Rumer Willis "Babamda bir tatlılık var. Her zaman maço bir adamdı. Belki de Bruce Willis olmanın ve oynadığı rollerin etkisinde kalıyordu ve yumuşak yanını göstermiyordu. Şimdi onda hiç görmediğimiz bir hassasiyet ve yumuşaklık var” dedi.

37 yaşındaki Rumer, babasının frontotemporal demans teşhisi konana kadar, bu hızla ilerleyen nörolojik hastalığın ne kadar yaygın olduğunu hiç bilmediğini de belirtti: "Bu bana çok şaşırtıcı geliyor. Şimdi birçok insan yanıma gelip, ‘Amcamda FTD vardı. Babamda da bu vardı’ diyor.”

2023’te Louetta adında bir kız çocuğu dünyaya getiren ve Bruce Willis’e ilk kez dedelik sevincini tattıran Rumer, 71 yaşındaki Bruce ve eski eşi Demi Moore'un en büyük çocuğu.

2000 yılında boşanmalarına rağmen, Bruce Willis ve Demi Moore dostluklarını sürdürmüştü. Şimdilerde ise Demi Moore ve üç kızları Bruce Willis’in ve eşi Emma Heming’in en büyük destekçileri oldular.

Demi Moore, mart ayındaki doğum gününde sosyal medyadan eski eşine duygusal bir kutlama paylaşımı yapmış ve altına “Tek ihtiyacın olan SEVGİ. Mutlu doğum günleri, BW” yazmış ve yanına bir de kalp emojisi koymuştu.