Boynu bükük kız büyüdü, sevgili bulacak yaşa geldi: Mutluluktan havalara uçtu!

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Ama günün birinde bu mutlu evlilik dağıldı. O zaman küçücük bir bebekti bugünün genç kızı. Annesi ile babası boşandı.

Onu annesi büyüttü, tabii anneannesi ve dedesinin de desteğiyle. Babası da maddi olarak giderlerini karşıladı ama boşandıktan sonra dönüp bir kez bile yüzüne bakmadı.

Soyadını miras bıraktı ama kızına sevgisini bir gün bile göstermedi.

BABASI ONU KÜÇÜCÜKKEN TERK ETTİ

Elbette kalbinin bir yerinde bir sızı kalmıştır ama zaman geçti, babasının terk ettiği o küçük kız büyüyüp 18 yaşına geldi.

Üstelik geçtiğimiz hafta sonu liseden mezun oldu. O özel gününü de yaşıtlarıyla birlikte gülüp eğlenerek kutladı.

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Anladınız değil mi Tom Cruise ile Katie Holmes'un evliliğinden dünyaya gelen tek çocuğu Suri'den söz ettiğimizi.

Kısa bir süre önce 18 yaşına giren Suri, geçen hafta da liseden mezun oldu. O gün de kendisine eşlik eden takım elbiseli kavalyesiyle birlikte dertten ve tasadan uzak bir şekilde mezuniyetin keyfini çıkardı.

MEZUNİYETİNİ MUTLULUKLA KUTLADI

Giderek annesi Katie Holmes'a benzeyen Suri Cruise, özel günü için askılı bir elbise giydi. Saçlarını açık bırakan genç kız, görünümünü de yüksek topuklu ayakkabılarla tamamladı.

Arkadaşlarıyla birlikte bol bol hatıra pozları çektiren Suri Cruise'un neşesi ise görülmeye değerdi. Gün boyunca yüzünden gülücükler eksik olmadı.

Suri Cruise'un mezuniyet eğlencesi için koyu renk ruj sürüp makyaj yaptığı görüldü. Tırnaklarına sürdüğü bordo oje de dikkatlerden kaçmadı.

Genellikle New York sokaklarında daha spor giysiler içinde görüntülenen Suri'nin özel günü için tıpkı küçücük bir kızken "stil ikonu" olarak anıldığı günlerdeki gibi giyindiği de dikkat çekti.

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ANNESİ VE BABASI BOŞANDIKTAN SONRA KADERİ DEĞİŞTİ

Her ne kadar Hollywood'un en nüfuzlu ünlülerinden biri olarak dünyaya gelse de Suri'nin kaderi de annesiyle babası boşandıktan sonra değişti.

Yolların ayrılmasından sonra babası deyim yerindeyse sanki hayatında Suri hiç yokmuş gibi davrandı. Özetle Suri, baba sevgisine hasret büyüdü.

Tom Cruise bu konuda ilk ağızdan hiç konuşmuyor. Ama sözcüleri aracılığıyla yaptığı açıklamalarda da kızını elbette terk etmediğini ama onunla kamera karşısında, herkese göstererek görüşmek zorunda da olmadığını söylüyor ünlü oyuncu.

Bu durum bir yana. Bir söylentiye göre de Cruise, Hollywood'un birçok ünlüsünün üyesi olduğu Scientology tarikatının ileri gelenlerinden.

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Durum böyle olunca da bu tarikatın kurallarına sıkı sıkıya bağlı yaşıyor. Kızı Suri ise artık Scientology ile ilgisi kalmayan bir hayat süren Katie Holmes'un yanında büyüyor.

Cruise'un kızını bu yüzden terk ettiği, belki çok istese de onunla görüşemediği de iddialar arasında.

Çünkü Nicole Kidman ile evliliği sırasında evlat edindiği iki çocuğu Bella ve Connor ile ilişkileri gayet yakın bir şekilde yürüyor.

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'BEYNİNİ ŞEYTANLAR YIKADI'

Cruise daha önce kızını görmek istemediğini çünkü kendisi gibi tarikat mensubu olmadığını belirtip daha da ilginç bir ifade kullanmıştı iddialara göre: "Suri'nin beynini şeytanlar yıkadı. "

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Yine o süreçte ileri sürülenlere göre Cruise, kızının yeteri kadar temizlediğinden, arındığından emin olmadan onu görmemeye de sonuna kadar kararlıydı.

Suri Cruise, Tom Cruise ve Katie Holmes gibi Hollywood'un en nüfuzlu çiftlerinden birinin kızı olarak dünyaya gözlerini açtı. Ama daha o doğmadan dünyanın ilgi odağında yer almıştı bile. Doğumu da kelimenin tam anlamıyla büyük olay oldu.

Küçük Suri, anne ve babası evlenmeden önce dünyaya geldi. Bu yüzden onların düğün törenine tanıklık etti. Fakat o dönemle ilgili İtalya'da yapılan törenin konuklarından biri olan Leah Remini tarafından ilginç iddialar ortaya atılmıştı.

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KÜÇÜCÜKTÜ... BANYODA TEK BAŞINA AĞLADI, KİMSE UMURSAMADI

Remini'nin anlattığına göre o sırada yedi aylık olan Suri, törenin yapıldığı şatonun banyolarından birinde yalnız başına bırakılmıştı.

Orada ağlayıp duruyordu ve onunla ilgilenen kimse yoktu. Ne annesi ne babası onu kucağına alıp susturmaya bile çalışmadı.

Sonradan banyoya giden Tom Cruise'un kız kardeşi ve asistanı da minik bebeğe hiç birşey yapmadan ağlamasını izlediler. Remini, iki kadını bebeği kucaklarına alıp susturmaları konusunda zorla ikna ettiğini de belirtti.

EVİNE ULTRASON CİHAZI BİLE ALMIŞTI: Tom Cruise, kızı daha annesinin karnındayken hastaneye gitmeye gerek kalmaması için eve bir ultrason cihazı bile almıştı. Ama sonradan Holmes'tan boşandıktan sonra onun yüzüne bile bakmadı.





BİR ARKADAŞI BİLE YOKTU

Suri Cruise; daha ufacık bir çocukken bir stil ikonu haline geldi. Giydiği her şey bazen yetişkin ünlüler tarafından da taklit edildi.

Hatta bu yüzden Cruise ve Holmes; kızlarının vaktinden önce topuklu ayakkabı giyip makyaj yapması nedeniyle eleştirildi.

Suri yapayalnız bir çocukluk geçirdi. Babasının Scientolog mensubu olması nedeniyle bu konuda da bazı kurallar vardı. Buna göre Suri öyle herkesle arkadaşlık edemezdi.

O dönemde sık sık annesi ve babasıyla parklarda görüntülendi küçük kız. Özetle uzun süre tek arkadaşı annesiydi.

Tom Cruise ve Katie Holmes'un boşanmasından sonra Suri'nin hayatı da değişti. Annesiyle yaşayan Suri, daha normal bir hayat sürmeye başladı.

Zaten artık bir genç kız olarak sık sık arkadaşlarıyla birlikte New York sokaklarında görüntüleniyor. Giyimi kuşamı da küçüklüğünden farklı olarak yaşına uygun.