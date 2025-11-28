Arkadaşı borç vermese okuldan atılacaktı... Şimdi milyarder eski kocasının parasıyla lüks hayat yaşıyor

Haberin Devamı

İşte o da bunlardan biriydi... Üniversite yıllarında ekonomik açıdan öyle çok da rahat bir hayat sürmedi.

Hatta bir keresinde okul taksidini ödeyemediği için öğrenimini bırakma korkusu bile yaşadı. Okul yurdunda aynı odayı paylaştığı arkadaşının desteğiyle zorluktan kurtuldu.

Yıllar yılları kovaladı ve o gözü yaşlı öğrenci, şimdi milyar dolarlık bir servetin sahibi oldu. Üstelik kendisi yaşadığı zorlukları hiç unutmadı ve dudak uçuklatan servetinden yüksek miktarda bağışlar bile yapıyor.

ABD'NİN EN ZENGİN ÜÇÜNCÜ KADINI

Bu anlattığımız, dünyanın en zengin insanlarından biri olarak bilinen iş insanı Jeff Bezos'un eski karısı MacKenzie Scott'ın öyküsü...

Haberin Devamı

Kocasından boşanırken dudak uçuklatan bir tazminat alan Scott, bugün artık kendisi de dünyanın en zengin girişimcilerinden biri.

Ama Princeton Üniversitesi'nde okurken durumu pek de öyle değildi.

Üniversite yurdundaki arkadaşı Jeannie Tarkenton'ın anlattığına göre bir keresinde onu gözyaşlarına boğulmuş halde ağlarken buldu....

Çünkü eğer 1000 dolar bulamazsa okulu bırakma ihtimaliyle karşı karşıyaydı.

ARKADAŞININ DESTEĞİYLE OKUL TAKSİDİNİ ÖDEDİ

Tarkenton da babasını arayıp arkadaşı için bu parayı aldı. MacKenzie Scott bu kez de mutluluktan ağladı.

Tarkenton, yıllar sonra bu konuda konuşurken "Onun için böbreğimi bile verirdim. Arkadaşların yapması gereken budur" diye anlatmıştı durumu.

Scott bugün 34 milyar dolarlık bir servetin sahibi.

Yıllar geçip de Tarkenton, düşük gelirli öğrencilere okullarının son dönem borçlarını ödemeleri için kredi sunan bir şirket kurduğunda da en büyük bağışı MacKenzie Scott'tan gördü.

2019 yılında Jeff Bezos ile boşanırken ondan yüklü bir miktarda tazminat alan MacKenzie, bir zamanlar kendisine destek olan arkadaşının kurduğu bu şirkete milyar dolarlık bağış yaptı.

Haberin Devamı

MacKenzie Scott, sadece eski arkadaşına değil çok açık etmediği başka bazı yerlere de bu türden bağışlarda bulunuyor.

BOŞANIRKEN SERVET SAHİBİ OLDU

Bu arada Scott'ın bu servetini Jeff Bezos'tan boşandıktan sonra elde ettiğini de hatırlatmak gerek elbette.

25 yıllık evliliğin sonunda Bezos, boşandığı karısı MacKenzie Scott'a 38 milyar dolar tazminat ödedi.

Herhangi bir evlilik anlaşması olmayan Bezos, sahip olduğu Amazon şirketinin yüzde dört hissesini eski karısına verdi.

Boşanmanın ardından Scott, 2 binden farklı organizasyona 19 milyar dolarlık bağış yatı.

Ayrıca eski kocasının kurduğu şirketteki hissesi sayesinde bugün servetini 41 milyar doların üstüne çıkardı. Bu sayede de ABD'nin en zengin üçüncü kadını oldu

Haberin Devamı

MacKenzie Scott, kendisine borç para bulan üniversite arkadaşının, dar gelirli öğrencilere destek amacıyla kurduğu kuruma yüklü miktarda bağış yaptı.

ONLARIN DA YUVASI YIKILDI AMA SERVET SAHİBİ OLDULAR: MacKenzie Scott, boşanırken kelimenin tam anlamıyla servet kazanan tek kişi değil. Bazıları onunla boy ölçüşecek düzeyde olmasa bile ünlü eşlerinden boşanırken zengin olan başkaları da var. Bunları da bir hatırlayalım.





Bir başka ünlü iş insanı Bill Gates, boşandığı karısı Melinda French'e 76 milyar dolar ödedi.





Michael Douglas, kendisinden 25 yaş genç Catherine Zeta Jones ile evlenmek uğruna ilk karısı Diandra'dan boşandı. O sırada da ona 45 milyon dolar tazminat ödedi.





Mel Gibson, çeyrek asrı geçen evliliğini bitirdiğinde karısı Robyn Moore'a 425 milyon dolar verdi.

Haberin Devamı





Basketbol yıldızı Michael Jordan'ın eski karısı Juanita Vanoy'a verdiği tazminat ise 168 milyon dolar.





Kevin Costner ilk karısı Cindy Silva'ya 80 milyon dolar verdi. İkinci karısı Christine Baumgartner'a verdiği paranın ise 1 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Ayrıca üç çocuğu için de ayda 63 bin dolar nafaka ödüyor.