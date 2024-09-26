Böylesi herkese nasip olmaz...Ünlü çift aynı gün dünyaya geldi... Doğum günü kardeşim... Hayat arkadaşım

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Evlendiler... Aradan tam 25 yıl geçti. Artık boylarını aşan iki tane çocuk sahibi oldular. Bir ara evlilikleri sarsıntı geçirdi ama toparlamayı bildiler... Aşkları şekil değiştirse de hız kesmeden devam ediyor...

Bu ünlü çiftin herkeste rastlanmayan başka bir özelliği daha var: İkisi de aynı gün dünyaya gözlerini açtı. Tabii gün aynı ama arada yıllar var. Bu yüzden de yeni yaşlarını birlikte kutluyorlar.

Üstelik yıllardır bozmadıkları bir gelenekle bu kutlamayı birbirlerine yönelik sevgi ve övgü dolu sözler eşliğinde sosyal medyadan da yapıyorlar.

Bu yıl da bu düzen değişmedi. Ünlü çiftten yine benzer paylaşımlar geldi.

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TESADÜFÜN BÖYLESİ

Onları uzaktan takip eden hayranları Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'tan söz ettiğimizi çoktan anladı.

Her ikisi de tam 25 yıl arayla, 25 Eylül'de dünyaya gözlerini açan ünlü çift, yeni yaşlarını yine birlikte kutladı.

Aile içinde pasta kesip yapılan kutlama bir yana Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas yine sosyal medyadan birbirlerine seslendiler.

'ANADAN DOĞMA POZUNU HEDİYE ETTİ'

55 yaşındaki Galler doğumlu yıldız Catherine Zeta Jones, Instagram sayfasında kocasıyla birlikte çekilen eski bir fotoğrafı paylaştı. Yanına da "Bana ve Michael'a mutlu yıllar" diye yazdı.

Paylaştığı pozun da bundan 25 yıl önce yani yeni evlendikleri sırada birlikte kutladıkları doğum gününde çekildiğini ekledi. Sonra da kocasına "Seni bütün kalbimle seviyorum" diye seslendi.

Zeta Jones'un paylaşımı bununla sınırlı kalmadı.

Bu ilk paylaşımın ardından bir fotoğrafa daha yer verdi sosyal medya sayfasında. Yıllar önce çekilen o pozunda ünlü yıldız, üzerinde sadece topuklu ayakkabılarıyla bir aynaya bakarken görülüyor.

Zeta Jones o paylaşımına da "Anadan doğma" cümlesiyle başladı.

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Ardından da şu satırlara yer verdi: "Kocamla 25 yıl boyunca paylaştığım doğum günlerinin ardından hediye konusunda fikirlerim tükendi. Bu ikinci hediye seçeneği" diye yazdı.

Zeta Jones; 25 yıldır doğum günlerini birlikte kutladıkları için artık hediye seçeneklerinin tükendiğini belirtip yıllar önce çekilen bu pozunu da kocasına hediye etti.

'DOĞUM GÜNÜ KARDEŞİM'

Michael Douglas da karısı Catherine Zeta Jones'un yeni yaşını sosyal medyadan kutlamayı ihmal etmedi. O da karısının siyah- beyaz bir fotoğrafını paylaştı.

Yanına da "Doğum günü kardeşime... Seni bütün kalbimle seviyorum. Yeni yaşın en iyisi olsun" mesajını yazdı.

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Onun bu paylaşımına ilk yorum yapan da Catherine Zeta Jones oldu. Ünlü yıldız kocasının bu paylaşımına "Teşekkürler tatlım" diye yanıt verdi.

YAZIN BİR ERKEN KUTLAMA YAPTI

Aslına bakılırsa 80 yaşına giren Michael Douglas bu yıl doğum gününü biraz erken kutladı. İspanya'nın gözde tatil beldesi Mallorca'da bir yazlık evi bulunan oyuncu, yaz aylarını da orada geçirdi.

Geçen temmuz ayında da Valldemosa köyünün 80 yaşına giren sakinleri için düzenlenen eğlencede bir erken kutlama yaptı.



Köyün sakini olan yaşıtlarıyla bir masada oturan Douglas, bölgeye özgü halk dansları gösterilerini izledi ve yemek yedi.



Gerçek doğum günü olan 25 Eylül'de de bu kez karısı Catherine Zeta Jones ve çocukları Carys ve Dylan ile yeni yaşına girdi.

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25 YIL ARAYLA AYNI GÜN: Şimdi biraz da çiftin doğum günlerinin öyküsüne biraz yakından bakalım... Michael Douglas, 25 Eylül 1944 tarihinde dünyaya gözlerini açtı. Catherine Zeta Jones ise şu andaki kocası 25 yaşında genç bir adamken 25 Eylül 1969 tarihinde doğdu. Bir başka deyişle ünlü çift, benzerine as rastlanan bir örneğin kahramanları.





GÖSTERİŞLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER

Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones, 18 Kasım 2000 günü New York'taki ünlü Plaza Otel'de evlendi.



Zeta Jones, o dönemde 100 bin sterlin değeri olduğu ileri sürülen bir gelinlik giydi. Michael Douglas'ın da yeni karısına düğün hediyesi olarak bir yat hediye ettiği haberi basına yansıdı. Douglas ve Zeta Jones'un parmaklarına ise toplam değeri milyon dolarla ölçülen alyanslar taktığı da konuşuldu.

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Çift evlendiği sırada düğünden üç ay önce dünyaya gelen oğulları Dylan da törendeydi. Şu anda 22 yaşında olan Dylan, anne ve babasının düğün töreninde anneannesinin kucağında oturdu. Çiftin, Dylan'ın yanı sıra Carys adında bir de kızı bulunuyor.



Catherine Zeta Jones, geçen yıl evlilik yıl dönümlerini kutladıkları dönemde Michael Douglas ile uzun birlikteliği hakkında İngiliz The Telegraph gazetesine çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Ünlü oyuncunun, evliliğiyle ilgili olarak söylediği en çarpıcı ve gerçekçi cümle şöyle: " Eğer her gün aynı kişiyle yaşayıp sabahları onunla uyanıyorsanız ilişkinizde inişler, çıkışlar olmaması imkansız."Yani başka bir deyişle Zeta Jones, uzun süren bir birliktelik yaşayan herkesin durumunu bu sözleriyle özetledi. Sonra da konuşmasını şöyle sürdürdü: " Ben neredeyse 25 yıldır Mike ile birlikte uyanıyorum. Evli olmayı seviyorum ama üzerinde düşündüğünüz zaman bu gerçekten çılgın bir durum. "Catherine Zeta Jones sonra da ünlü bir moda markasının ismini vererek şu ilginç cümleyi kurdu: "Ama sonra bir servet harcadığınız lüks bir markaya ait çantayı düşünüyorsunuz. Ben artık ondan hoşlanmıyorum ve tekrar satışa sunacağım."

Zeta Jones, ilişkilerinin inişli çıkışlı dönemlerine rağmen Michael Douglas ile evliliklerinin iyi gittiğini ve birbirleriyle iyi geçindiklerini söyledi. "Birbirimizle gayet iyiyiz. Birbirimize saygı duyuyoruz. Ve ben asla onun benden 25 yaş daha büyük olduğunu hissetmiyorum bile. "Bu yaş konusu, Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ın ilişkilerinin başından bu yana gündemde olan bir ayrıntı.Zeta- Jones dünyaya geldiğinde Michael Douglas, 25 yaşındaydı ve kariyerine çoktan başlamıştı. Ama bu yaş farkı Zeta Jones için çok da önemli değil: "Hatırlıyorum da insanlar bana 'Sen 50 yaşındayken, o, 75 olacak' diyordu. Tamam... Bu sadece bir matematik!"

Ünlü çiftin Dylan adında 24 yaşında bir oğlu ve Carys adında 21 yaşında bir kızı bulunuyor...