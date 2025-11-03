Böyle vefa görülmedi… Hasta kocasının yanından ayrılmıyor… Boşanmaktan bile vazgeçti!

Haberin Devamı

"Grey's Anatomy" dizisinin yıldızı, 52 yaşındaki Eric Dane, nisan ayında ALS’ye yakalandığını açıklamıştı.

Bu tedavisi olmayan ve hastaların hayatını adeta bir kâbus çeviren hastalıkla mücadele etmeye çalışan ünlü oyuncu bir yandan da "Euphoria" dizisinin yeni sezonundaki rolünü oynamaya devam edeceğini açıkladı.





ARTIK TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM

Hastalığı aylar içinde çok ilerleyen Eric Dane artık ne yazık ki tekerlekli sandalyeye mahkum oldu ve bu görüntüsü onu sevenleri çok üzdü.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün kendisi gibi oyuncu olan eşi Rebecca Gayheart ve 13 yaşındaki küçük kızı Georgia ile yemeğe çıktı. Anne kız ünlü oyuncunun yanından ayrılmazken Eric Dane de bu moral yemeğinde ailesiyle birlikte olduğu için mutlu görünüyordu.

Eric Dane hastalığına rağmen Emmy Ödülleri'ne katılmak ve orada eski dizi arkadaşlarıyla buluşmak istemiş ancak hastalığı yüzünden denge ve yürüme konusunda sıkıntı yaşadığı için düşüp yaralanmıştı.

“BU İĞRENÇ BİR HASTALIK”

Ünlü oyuncu bu talihsiz kazadan sonra Washington Post'a verdiği röportajda "ALS iğrenç bir hastalık. Emmy Ödülleri sırasında hastanedeydim, kafama dikiş atılıyordu. Bu özel geceyi kaçırdığım için çok üzgünüm” demişti.

İki çocuk babası yıldız isim ALS teşhisi aldığını nisan ayında kamuoyuyla paylaşmıştı. O dönemde People dergisine, "Bu yeni dönemde yanımda olan sevgi dolu aileme minnettarım” şeklinde açıklama yapmıştı.

VÜCUDUNUN BİR TARAFINI KULLANAMAZ OLDU

Eric Dane temmuz ayında yine ekrana çıkıp hastalığının durumunu anlatmış, “Artık sadece bir kolum çalışıyor. Dominant tarafım, sol tarafım çalışıyor. Sağ tarafım ise tamamen işlevsiz halde” demişti.

Yıldız oyuncu sol kolu ve elinin de işlevini yitirmesine sadece “birkaç ay” kaldığını tahmin ettiğini söyledi ve “Bu çok üzücü. Sırada bacaklarım var ve onların da işlevini kaybetmesinden endişeliyim” dedi.

MÜCADELEDEN VAZGEÇMİYOR AMA KIZLARINI BABASIZ BIRAKACAĞI İÇİN İÇİ PARÇALANIYOR

Ünlü oyuncu her şeye rağmen onu bekleyen kader hakkında iyimserliğini koruyor.

Eric Dane röportajı sırasında gözyaşları içinde “Bunun hikâyenin sonu olduğunu düşünmüyorum” demiş ve “Kalbimde bunun benim sonum olduğunu hissetmiyorum. Elimden geldiğince mücadele ediyorum” sözleriyle mesleğinden de yaşam mücadelesinden de kolay kolay vazgeçmeyeceğini söylemişti.

Yine de Eric Dane, hastalığının sonuçları konusunda gerçekçi ve “Kızlarım çok küçükken onlardan ayrılma ihtimalim çok yüksek olduğu için kızgınım” diyor.





BİTEN EVLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

Eric Dane’in 2004’te evlendiği ve 15 ve 13 yaşındaki iki kızının annesi olan Rebecca Gayheart eşinden boşanmak için 2018’de mahkemeye başvurmuş ancak çiftin boşanma davası yıllarca devam etmişti.

Bu süreç boyunca ayrı olsalar da birbirleriyle dost kalan ve kızlarını üzmemek için sık sık bir araya gelen eşler örnek birer anne baba olduklarını kanıtlamıştı.





AMANSIZ HASTALIĞA YAKALANDIĞINI ÖĞRENİNCE BOŞANMAKTAN BİLE VAZGEÇTİ

Rebecca Gayheart sürpriz bir kararla mart ayında yıllar önce açtığı boşanma davasını geri çekerek herkesi şaşırtmıştı. Bundan tam bir ay sonra da Eric Dane ALS olduğunu açıkladı.

Ünlü oyuncunun boşanmaktan vazgeçmesinin ardında bu korkunç hastalığın olduğu da böyle ortaya çıktı. Rebecca Gayheart, ömrünün kalan günlerini acı içinde geçirecek olan 21 yıllık kocası Eric Dane’den vazgeçmedi ve tüm bu hastalık sürecinde onun yanında olmaya devam etti.





“UMUDU ELDEN BIRAKMIYORUZ”

Hollywood’da benzerine az rastlanan bu vefalı tavrıyla herkesi kendine hayran bırakan Rebecca Gayheart "Bu yürek parçalayıcı. Kızlarım gerçekten çok zor zamanlar geçiriyor ve biz sadece bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Zor bir dönem. Bize yardımcı olan profesyonel terapistlerimiz var ve biz de biraz umut beslemeye, bunu onur, zarafet ve sevgiyle yapmaya çalışıyoruz” diyerek kocasının yanında kalmaya devam edeceğini söyledi.

