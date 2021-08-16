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Haber Giriş: 16.08.2021 - 13:31 | Son Güncelleme:

Böyle kombinleri görmeyelim artık (Özlem Ada Şahin)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Böyle kombinleri görmeyelim artık (Özlem Ada Şahin)

Deseninden modeline, tepeden tırnağa facia bir kombin. Hele o terlikler.

Değil almak, üzerine para verilse yine de giyilmemesi gereken parçalardan.
Bazen evden çıkmadan önce ayna karşısına geçip olmuş mu diye iki kere düşünüp hareket etmekte fayda var.
Sonra yazınca suçlu ben oluyorum.

Böyle kombinleri görmeyelim artık (Özlem Ada Şahin)

Ah bu 90’lar! (Aleyna Tilki)
Oldum olası sevemedim şu 90’lar stilini.
Acid yıkama dediğimiz jean’ler, koyu renk tişörtler...
Kim giyerse giysin yakışanını da pek görmedim zaten.
Buna bir de skinny jean ve bilekli spor ayakkabı eklenince ortaya bir türlü stilini oturtamamış Aleyna Tilki çıkıyor.
Yaş aldıkça stili de oturacak elbet. Bekliyoruz...

Böyle kombinleri görmeyelim artık (Özlem Ada Şahin)

Hâlâ mı kısa paça (Volkan Demirel)
Hâlâ mı kısa paça? (Volkan Demirel)


 

 

 

En lezzetli yemek tarifleri burada

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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