Böyle boşanma olur mu hiç! Sen benim beyaz gülümsün, güzel gelinimsin!

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İstediğiniz kadar özel hayatınızı gizleyin, ailenizi, eşinizi, çocuklarınızı gözlerden uzak tutmaya çalışın, meraklılar bir yolunu bulur hakkınızda söylentiler ardı ardına gelir.

Büyük olasılıkla George Clooney ile karısı Amal Clooney'in başına gelen de bu...

2014 yılında çok sevdikleri İtalya'da evlendi ünlü çift.

George Clooney zaten Hollywood'un en nüfuzlu isimlerinden biriydi... O dönemdeki adıyla Amal Alamuddin de kendi alanında tanınmış başarılı bir insan hakları avukatı.

İlk evliliğini 1989 ile 1993 arasında Talia Balsam ile yapan George Clooney sonrasında evliliğin yanından bile geçmemişti. Bu konudaki karanını bozan kişi Amal Clooney oldu.

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Çift, bir dizi gösterişli törenle hayatını birleştirdi. Sonra Ella ve Alexander adında bir kız bir erkek ikizleri oldu. Dışarıdan görünüşe göre de gayet uyumlu bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar.

Bazen işleri gereği ayrı kalsalar bile birlikte kırmızı halıya çıktıklarında da ortalığı "yakıyorlar" kelimenin tam anlamıyla...



HAKLARINDA NELER NELER SÖYLENDİ

Ama gelin görün ki Clooney çifti hakkında yıllardır söylentiler bitmek bilmiyor...

Bunlara göre George ile Amal'ın evliliği artık sona geldi... İkisi de kendi hayatlarını yaşıyorlar. Evlilikleri artık sadece kağıt üzerinde ve boşanmaları gün değil an meselesi.

Clooney'in ilk karısı Talia Balsam, 1998 yılından beri John Slattery ile evli.

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Bütün bu söylentiler akıp giderken Amal ve George Clooney ise gittikleri her yerde mutluluk tablosu sergiliyorlar.

Bunun son örneği de geçtiğimiz hafta içinde iki farklı yerde yaşandı.



İKİSİ DE BEYAZLAR İÇİNDE

İlkinde Clooney çifti, bir malikanelerinin bulunduğu İtalya'daki Como Gölü yakınlarında görüntülendi. Göle yakın bir köy olan Moltrasio'da bulunan ve 18'nci yüzyıldan kalan Villa Passalacqua'ya gitti Clooney çifti.

Bir davete katılan Amal ve George, birbirleriyle gayet uyumlu giyinmişti o gün.

Beyazlara bürünen çift, tekneden indikleri sırada bile el ele tutuştu ve kendi aralarında konuşup şakalaştı. O anlarda Amal Clooney'in elindeki beyaz çiçek de dikkatlerden kaçmadı.

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Clooney çifti bundan bir süre sonra da bu kez yine Como Gölü yakınlarında Villa e'Este'de romantik bir akşam yemeğine çıktı.

Clooney, yazlık takım elbisesinin içine beyaz bir gömlek giymişti. Karısı Amal ise askılı parlak elbisesiyle her zamanki gibi gayet şıktı.

Amal ve George Clooney'in evliliği hakkındaki bu olumsuz söylentiler görünüşe göre bitmeyecek. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, hemen hemen her gün "boşanıyorlar" haberlerini görecekler.



ÜNLÜ OLMANIN BEDELİ

Çok göz önünde ve ünlü bir çift olarak aslında bu durum da gayet normal. Tatsız ama yine de birçok ünlünün yaşadığı bir durum.

Bunda belki de çiftin klasik bir evlilik sürdürmemesinin de etkisi var. Bazen Amal, işleri gereği İngiltere'de kalıyor.

O sırada George da kendi işlerinin peşinde ABD'de olabiliyor.

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Durum böyle olunca da Clooney çifti hakkında görünüşe göre asılsız söylentiler bitmek bilmiyor.



DEMANSA YAKALANDIĞI BİLE SÖYLENDİ

Bu arada George Clooney daha yakın bir geçmişte demans söylentileriyle de gündeme gelmişti. 65 yaşındaki George Clooney'in demansın ilk belirtilerini gösterdiği konuşuldu.

Rol aldığı Broadwoy oyununda bazı replikleri hatırlamakta zorlandığı, kariyerinin tehlikeye gireceği bile konuşuldu.

Amal Clooney de bir süre önce yaptığı bir açıklamada George Clooney ile evleninceye kadar hayatının kolay olduğunu sonrasında zorlaştığını itiraf etmişti.

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EVLENİNCE HAYATI ZORLAŞTI

48 yaşındaki Amal Clooney, Bangkok'ta düzenlenen bir etkinliğe konuk olan Amal Clooney, 2014 yılında başlayan evliliğinin bilinmeyen, dışarıya hiç yansımayan ayrıntılarını anlattı.

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"Ne tür bir görünürlük oluşturacağıma karar verebildiğim zamanlar daha kolaydı" dedi Amal Clooney.

Ama George Clooney gibi yüksek profilli bir ünlü ile evlendikten sonra yönetilmesi gereken yeni bir sürece girdiğini de ekledi.

George Clooney ile evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz annesi olan Amal, soyadı değişmeden önce özel hayatıyla iş hayatı arasındaki sınırı koyabildiğini ve gayet iyi bir şekilde idare ettiğini söyledi.



'ESKİDEN BİR ÖZEL HAYATIM BİR DE İŞ HAYATIM VARDI'

"Garip bir olguydu... Eskiden iş hayatım ve özel hayatım vardı. Bunların birbirine karışmasını engelleyebiliyordum. Sonra evlendim ve bu durum çok değişti" dedi Amal Clooney.

George Clooney'in güzelliğine ve kişiliğine olan hayranlığını her fırsatta tekrarladığı Amal Clooney, "Pazartesi günü hakimin karşısında bu elbiseyi giymemeliyim ya da böyle yapmamalıyım diye düşündüğünü ve bu tek taraflı bakış açısının da işlerini kolaylaştırdığını" sözlerine ekledi.

Hollywood 'un en büyük yıldızlarından biriyle evlilik ise işte bu düzeni bozdu.

Belli bir noktadan sonra George Clooney ile evliliğinin, onunla galalarda kırmızı halıda sergilediği görüntülerin kariyerini nasıl etkilediği konusunda endişeler başladı Amal Clooney'in kafasında.