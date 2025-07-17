Böyle boşanma görülmedi! İki kızıyla evsiz kaldığını söyleyen ünlü oyuncuya cevap geldi: Eski karım iyi yalancıdır, sizi nasıl da kandırdı!

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13 yıllık evliliklerini 2021’de bitiren ünlü çift o gün bu gündür kavga etmekten vazgeçmedi.

Bu süreçte de birbirlerine öyle çirkin sözler ettiler ki hayranları adeta şaşkına döndü.

EVLİLİKLERİ BİTİNCE KANLI BIÇAKLI DÜŞMAN OLDULAR

Yıllar önce oynadıkları filmin setinde tanışıp evlenen Alice Evans ve Ioan Gruffudd artık kanlı bıçaklı düşman.

Ergenlik çağında iki kızları olan eski eşler önce çocukları için kavgaya tutuşmuş sonra da nafaka ve parasal konular yüzünden birbirlerine girmişlerdi.

Alice Evans son birkaç yıldır artık yaşı ilerlediği için oyunculuk yapamadığını ve çok para sıkıntısı çektiğini söylüyordu.

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Hatta iş öyle bir boyuta geldi ki faturalarını bile ödeyemediğini iddia eden ünlü oyuncu evinden atıldı. “İki kızımla sokağa düştüm” diye gözyaşı döken ünlü oyuncu yardım kampanyası düzenleyerek hayranlarından para bile topladı.

"BİZİ TERK EDİP AÇ BIRAKTI"

Alice Evans başına gelenlerden de eski kocası Ioan Gruffudd’u sorumlu tuttu, ona “Bizi aç bıraktı. Kendisi keyif çatıyor” diyerek saldırdı.

Ioan Gruffudd ise en sonunda dayanamayıp tüm gerçekleri ortaya döktü! Eski karısının yıllardır herkese yalan söylediğini ve aslında para sorunu olmamasına rağmen evsiz kalmış gibi davranarak insanları kandırdığını anlattı.

"ESKİ KOCAM YÜZÜNDEN EVSİZ KALDIM" DİYORDU... MEĞER HEPSİ YALANMIŞ!

56 yaşındaki Alice Evans, hayranlarına aylık 200 doların altında gelir elde ettiğini ve evsiz kalmanın eşiğinde olduğunu söylerken, Gruffudd mahkemeye yeni kanıtlar sundu ve eski karısını haksız çıkardı.

Alice Evans'ın 2024 yılındaki gelirleri ve makbuzları toplam 130.141 dolardı ve Gruffudd, Evans'ın 2025 yılında da en az bu kadar kazanacağını ve alacağını iddia etti.

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Ioan Gruffudd, Evans'ın yoksulluk iddiasıyla kamuoyuna sunduğu acıklı hikayesini, kendisinden intikam almak için uydurulmuş “sahte bir anlatı” olarak nitelendirdi.

GERÇEKTE EPEY PARASI VARMIŞ

Ünlü oyuncu basına “Talebime rağmen Alice, Birleşik Krallık'taki banka hesaplarının hesap özetlerini sunmadı, bu da onun gerçek gelirinin çok daha yüksek olduğunu güçlü bir şekilde gösteriyor” açıklamasını yaptı.

Gruffudd, Evans'a aylık 3.000 dolar çocuk nafakası ve 1.500 dolar eş nafakası ödediğini söyledi. Eski çiftin 15 yaşındaki Ella ve 11 yaşındaki Elsie adında iki kızı var.

Alice Evans bu parayla en azından bir ev tutup rahatça yaşama ve kızlarına bakma şansına sahip.

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Eski eşi Alice Evans'ın kira ödemeyi kendisinin bıraktığını, Avrupa'ya uçtuğunu ve evsiz kalmak üzereymiş gibi davranarak internetten para dilendiğini iddia ediyor.

EN SON İNTERNETTEN PARA TOPLAMAYA ÇALIŞIYORDU

Ioan Gruffudd, eski karısının oynadığı “yoksul bekar anne” rolünün daha fazla destek almak için bir aldatmaca olduğunu iddia ediyor.

Alice Evans, eşinden ayrıldığından beri sürekli parasız olduğunu söylüyor ve acıklı halini gözler önüne seriyordu.

Mayıs ayında hayranlarına evsiz kalmanın eşiğinde olduğunu söyledi ve bir internet kampanyasıyla “Kızlarımı ve beni yeni evimize taşınmak için yardıma ihtiyacım var. Taşınma masrafları ve depozito için” sözleriyle binlerce dolar yardım topladı.

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YENİDEN BABA OLMAYA HAZRILANIYOR

Ioan Gruffudd, Mart 2021'de 13 yıllık evliliklerini sonlandırmak için boşanma davası açtı. Alice Evans ise Gruffudd'un ailesini terk ettiğini iddia etti ve aldatıldığını söyledi.

Ioan Gruffudd Ekim 2021'den beri birlikte olduğu oyuncu Bianca Wallace’la Ocak 2024'te nişanlandıklarını duyurdu ve 25 Nisan'da da evlendi.

Çift haziran ayının başında da bebek beklediklerini açıklamıştı.