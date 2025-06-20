'Böyle aşk olmaz, bildiğin reklam ilişkisi'... Öpücüğünü bile geri çeviriyor!

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Bu sözleri bundan birkaç yıl önce Brad Pitt'in bir arkadaşı ABD magazin basınına söylemişti... O dönemde Brad Pitt ile Angelina Jolie ayrılığının tozu dumanı daha tamamen durulmuş değildi. Ama özellikle de Pitt'in adı durmadan aşk söylentilerine karışıyordu.

Arkadaşının bu sözlerinin ne kadar doğru olduğunu zaman gösterdi zaten... 2022 yılından bu yana Ines de Ramon ile birlikte Brad Pitt. İlişkilerinin ilk dönemlerinde çok da fazla kamuoyu karşısına çıkmıyorlardı birlikte. Sonrasında ne olduysa oldu Pitt ile de Ramon birlikte kırmızı halıya bile çıkmaya başladılar.

Tabii söylenti çarkı da hızla dönmeye başladı... Hem de eskisinden daha hızlı bir şekilde!

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SÖYLENTİ ÇARKLARI BAŞ DÖNDÜRÜYOR

Söylentilere göre de 61 yaşındaki Brad Pitt ile 32 yaşındaki Brad Pitt'in gayet mutlu bir ilişkisi var.. Hatta de Ramon evlenmeyi ve Pitt ile ortak çocuk sahibi bile olmayı düşünüyor. Ama Pitt'in evlilikten ağzı yandığı için bir daha kolay kolay aynı deneyimi yaşamak istemiyor. Bu yüzden de bu evlilik konusu şimdilik beklemede.

Yine söylentilere göre Pitt, Angelina Jolie gibi fazla ünlü biriyle yaşadığı ilişkinin ve hemen ardından boşanmanın acısını da Ines de Ramon gibi çok fazla tanınmayan biriyle kurduğu ilişkinin güvenli limanında buluyor...

Geçmişte oyuncu Paul Wesley ile bir evlilik yaşamasına rağmen mücevher tasarımcısı Ines özel hayatını özenle gözlerden uzak tutuyor.

Ama bütün bu güzel söylentilerin bir de diğer yanı var... Bunlar da son dönemde sık sık magazin basınının gündemine geliyor.

DÜPEDÜZ REKLAM İLİŞKİSİ OLDUĞUNU SÖYLEYEN DE OLDU

Buna göre de aslında Brad Pitt ile Ines de Ramon'un öyle kırmızı halıda göstermeye çalıştıkları kadar güzel bir ilişkisi yok. İki yıldır birlikte olan çiftin arasında her ne yaşandıysa üç yıl içinde de işler bozulmaya başladı. Hatta Pitt ile de Ramon ilişkisinin gerçek bir aşk değil bir tür reklam ilişkisi olduğu bile konuşuluyor son günlerde.

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Pitt ile de Ramon'un ilişkisinin gerçek olmadığı iddiaları sosyal medyada dolaşan bir video nedeniyle yayıldı...

Video, Pitt'in son filmi F1'in New York galasında çekildi. Orada çift kırmızı halıdayken Ines, kameralar karşısında sevgilisini öpmek için uzanıyor. Fakat Pitt, onun öpücüğüne karşılık vermek yerine yanlarına yaklaşan bir kadınla konuşmayı tercih ediyor.

İşte bu durum sosyal medyada gündem oldu. İddialara göre Pitt, Ines'in kendisini öpme girişimini bir kez daha geri çevirdi. Bu da ilişkilerinin öyle göstermeye çalıştıkları gibi aşk değil reklam olduğunun kanıtı.

F1 filminin New York galasında Ines de Ramon sevgilisini öpmek için uzandı. Fakat Pitt, tam o sırada ona doğru yaklaşırken bir anda geri çekilip yakınlarındaki kendisine bir şey söyleyen kadına yöneldi. Bu durum da Pitt ile de Ramon ilişkisinin öyle göstermeye çalıştıkları kadar iyi olmadığının kanıtı sayıldı.

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SANKİ ARKADAŞINA ÖZENMİŞ

Bir de işin uzmanı var ki Brad Pitt ile Ines de Ramon'un kırmızı halıdaki tavırlarını inceleyip ilginç çıkarımlarda bulundu.

Genellikle kraliyet ailesi üyelerinin davranışlarını yorumlayan vücut dili uzmanı Judi James'in söylediklerine bakılırsa Pitt ile de Ramon ilişkisinde ciddi sorunlar var. İşler öyle göründüğü kadar yolunda değil.

James, değerlendirmesinde Brad Pitt ve Ines de Ramon'un ilişkisini George Clooney ile Amal Clooney'in ilişkisine benzetti. "Bu en yeni ilişki için Brad; George ve Amal Clooney'e benzeyen bir havayı tercih etmiş gibi görünüyor" diye yorumladı durumu Judi James.

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Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Her ikisi de çok güzel görünen, zarif kadınları tercih etti. Her iki kadın da Hollywood'dan değil. Ama kendi alanlarında çok başarılı ve aynı zamanda zeki kadınlar."

Yine Judi James'e bakılırsa Brad Pitt ve George Clooney de Amal ve Ines'in yanında aynı sakin tavrı gösteriyor.. Sanki onlara duydukları saygının nedeni zekalarıymış gibi davranıyor.

YAŞ FARKINI KAPATMAK İÇİN GİYİM TARZINI DEĞİŞTİRDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Vücut dili uzmanı, Brad Pitt'in, Ines de Ramon ile flört etmeye başladıktan sonra sergilediği giyim tarzına değinmeden de edemedi...

"Clooney'den farklı olarak Brad Pitt ile sevgilisi arasında ciddi bir yaş farkı var. Bu da Brad'in giyim kuşam konusunda kafasını karıştırmış gibi" sözleriyle anlattı durumu.

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James, Pitt'in son dönemde çok fazla dikkat çeken 'genç' giyim tarzını da sevgilisiyle arasındaki yaş farkını en azından dış görünüşte kapatma çabası olarak yorumladı. Bu sayede Pitt'in yarı yaşında biriyle çıkıyor olmasına rağmen yine de cesur olduğunu kanıtlama peşinde olduğunu ifade etti.

Ama vücut dili uzmanı Judi James'in söylediklerine göre Brad Pitt ile Ines de Ramon ilişkisindeki tek sorun aralarındaki yaş farkı değil. Birlikte çıktıkları kırmızı halıda sergiledikleri son görüntüler bunun kanıtı.