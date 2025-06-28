Boşuna dememişler 'Nişanı uzun tutmayın' diye...Zaman geçtikte ünlü çiftin evlilik hevesi kaçtı... Sonunda da ayrıldılar!

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Üstelik hamburger yerken!

Zaten o anlarda buluşan bakışları uzun süre ayrılmadı... Aşk yaşamaya başlayıp sonra da nişanlandılar...

Herkes onlardan bir evlilik haberi beklerken de ilişkileri bitti. O ışıltılı nişan yüzüğü parmaktan çıktı. İkisi de kendi yollarına gittiler. Yine de bu aşktan yadigar küçük bir kız çocuğu kaldı yanlarına.

Şimdi bu ünlü çiftin ayrılığının nedenleri hakkında teoriler üretiliyor. Bir nedene göre nişan işi fazla uzadığı araya farklı farklı hayat sorumlulukları girdiği için ilişkileri yıprandı ve tek çare olarak ayrılmak kaldı.

AYRILIK SÖYLENTİLERİ GERÇEK ÇIKTI

Bu anlattığımız ünlü çift, Katy Perry ile Orlando Bloom.

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2016 yılındaki Altın Küre ödül töreninde tanıştı çift. Aralarındaki ilk aşk kıvılcımı da orada çaktı zaten.

Orlando Bloom, aşklarının en hararetli döneminde Perry'nin dikkatini çektiği ilk anı ve sonrasında olanları şöyle anlatmıştı: " Sahnede duruyordum ve seyircilere bir göz atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında. Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada "Ooo! Sanırım bu Katy Perry!" diye aklımdan geçirdim."

Orlando Bloom, Katy Perry'nin, ünlü oyuncu Denzel Washington ile aynı masada oturduğunu fark ettiğini de sözlerine ekledi.

Söylediğine göre, o masaya kutularla hamburger taşındığını görüp kararını verdi. Denzel Washington'ın yanına giden Orlando Bloom, hemen meslektaşına "Bir tane alabilir miyim?" diye sordu.

Denzel Washington da ona "Elbette" dedi. O sırada aynı masada oturan Perry'ye göz kırptı. İşte o şekilde ünlü çiftin aşkının ilk kıvılcımı da yandı.

İLİŞKİ BAŞLADI ÜÇ YIL SONRA NİŞANLANDILAR

Aşk yaşamaya başladıktan üç yıl sonra nişanlandılar.. O evlilik teklifi ve nişan da öyle örneğine çok rastlanacak türden değildi

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Orlando Bloom, bir helikopter kiraladı. Perry'nin ailesini ve yakın arkadaşlarını bir araya getirdi Hem de sevgilisine haber vermeden. Sonra da ona hepsinin gözleri önünde evlilik teklif etti.

Katy Perry sonradan o anlarda ne kadar heyecanlandığını ve mutlu olduğunu anlattı zaten.

O teklif sırasında da Bloom, sevgilisine 5 milyon dolar değerinde bir pırlanta yüzük hediye etti.

Nişandan bir yıl sonra kızları Daisy Love dünyaya geldi...

Ama bütün bu aşk, bütün ortak hayaller, bütün o masraflı evlenme teklifi boşa gitti. Ünlü çift bir yuva bile kuramadan ayrıldı.

Bloom'un sevgilisine hediye ettiği bu değerli yüzük o dönemde çok konuşulmuştu.

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NİŞAN UZADI, HEVESLERİ KAÇTI

İşte şimdi herkes Katy Perry ile Orlando Bloom'un bir dönem birbirlerini bunca severken nasıl bu noktaya geldiklerini merak ediyor.

Bu konuda çeşitli teoriler var. en çarpıcısı da nianlandıktansornra araya gzaman giresi ve hayatınakışı içinde evliliğe karşı hneveslerini yitirmeleri.

Bazı iddialara göre eğer Perry ve Bloom evlenme konusunda ellerini çabuk tutabilselerdi belki de bir yuva kuracaklardı.

Çift, nişanlandıktan bir yıl sonra pandemi başladı. Düğün planları rafa kalktı. Onun hemen ardından kızları Daisy dünyaya geldi. Bu da her ikisinin özellikle de Katy Perry'nin hayatını değiştirdi.

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Genç bir anne olarak sorumlulukları ve öncelikleri değişti.

KATY HAMİLEYKEN BİR AN ÖNCE EVLENMEK İSTİYORDU

Eski çifte yakın bir kaynağa bakılırsa Katy Perry, özellikle de kızına hamileyken bir an önce evlenmek istiyordu. Ama olmadı.

Sonrasında da zaman geçti, evlilik hep geri plana itildi.

Bunca zaman geçtikten sonra da ayrılmaları evlenmelerinden daha yüksek bir olasılık haline geldi.

Geçtiğimiz çarşamba günü US Weekly'ye konuşan bir kaynak çiftin yollarını ayırdığını doğruladı.

Yine de bu söylentilere göre çift dost kalacaklar.

Söz konusu kaynak "Katy tabii ki üzgün. Ama yine de bir boşanma daha yaşamak zorunda kalmadığı için rahatladı. Bu, hayatının en kötü zamanı diye konuştu."

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Bu arada Perry'nin ilk evliliğini Russell Brand ile yaptığını hatırlatalım. Orlando Bloom da Miranda Kerr ile evliydi. Bu evlilikten de Flynn Christopher adında bir oğlu bulunuyor.