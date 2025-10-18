Boşanmaya çalıştığı kocası ünlü oyuncunun kazancının peşine düştü... Ayda 200- 300 bin alıyor... O parada benim de hakkım var!

Haberin Devamı

Daha önceleri boşanan ünlü çiftlerin genellikle kadın tarafı finansal kazanımlar peşine düşerdi. Ama kamuoyuna çok yansıyan iki boşanma davası var ki bunlarda erkek tarafı "Karımın benden daha çok parası var" diyerek hak iddia etmeye başladı.

TV ekranlarının ünlü yıldızı Christina Haack'ın boşandığı kocası Joshua Hall buna bir örnekti. Sonunda boşanırken Haack, ona klasik otomobiller, yüklü miktarda para, evler ve araziler verdi.

Buna benzer başka bir örnek daha yaşanıyor son dönemde.

GENCECİK YAŞINDAN BERİ KAMERA KARŞISINDA

Gencecik yaşından beri kamera karşısında kendine bir kariyer inşa eden Denise Richards ile daha boşanma haberi duyulmadan kısa süre önce "Biz ayrılamayız" dediği kocası Aaron Phypers, belki de tarihe geçecek bir boşanma davası yaşıyor. Daha doğrusu savaşı...

Tabii ki ortada yine para konusu var... Ve yine karısından olabildiğince çok para almaya çalışan da erkek tarafı. Yani Phypers..

Page Six'in ortaya çıkardığı dava dokümanlarına göre 53 yaşındaki Aaron Phypers, karısının parasına göz dikmiş durumda.

Zaten epeydir "Benim gelirim yok, karım benden çok kazanıp çok harcıyordu" iddiasında bulunan Phypers, şimdi de Denise Richards'ın bir internet sitesi üzerinden elde ettiği kazancın yarısı üzerinde hak talep etti.

'AYDA 200- 300 BİN DOLAR KAZANIYOR'

Resmen boşanmaya çalıştığı kocası Aaron Phypers, 54 yaşındaki Denise Richards'ın, üyelikle kullanılan bir site üzerinden ayda 200 bin ya da 300 bin dolar kazanç elde ettiğini belirtti.

"O sitedeki profilini oluştururken ona ben yardım ettiM. Ama Denise benim bu ortak gelire erişimimi engelledi" iddiasında bulundu Phypers.

Denise Richards'ın yollarını ayırdığı kocası Phypers, yıldızın söz konusu siteden elde ettiği gelirin yarısının kendisine verilmesini istedi.

"Biz bu gelir kapısını birlikte inşa ettik. Fotoğraflarını ben çektim ve fikri mülkiyet haklarına ortak sahibiz" diyerek hak talep etti.

Denise Richards ile Aaron Phypers söz konusu sitedeki profillerini 2022 yılında kurmuştu.

Richards'ın kocası Phypers, daha önce de herhangi başka bir geliri olmadığını, karısının iyi para kazandığını ve çok harcama yaptığını ileri sürmüştü.

İLK EVLİLİĞİ OLAYLI BİTTİ

Bu arada Denise Richards'ın ilk evliliğini, 2002 ile 2006 arasında oyuncu Charlie Sheen ile yaptığını hatırlatalım. Çiftin iki tane kızı bulunuyor. Richards sonradan da bir kız çocuğunu evlat edindi.

Richards ile Sheen'in boşanması da gayet olaylı ve kavgalı bir şekilde gerçekleşmişti. Ama o dönemde bile işin içine para konusu girmemişti.

Richards, ilk dönemlerinde övgüler yağdırdığı ikinci kocası Aaron Phypers ile 2018 yılında evlenmişti.