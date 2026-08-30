Boşanmaya çalışırken karakolluk olmuşlardı… Eski kocasından özür diledi: Sana hayatımı borçluyum

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Yıllar yılı oynadığı sevilen dizilerle ünlenen usta oyuncu ve 21 yıllık eşi evliliklerini geçen yaz sonlandırmıştı.

Scott Wolf’un eşi Kelley Wolf 10 Haziran’da 21 yıllık evliliklerinin sona erdiğini açıklayarak hayranlarını şok etti.

Sonrasındaysa devreye şiddet girince olay basına ve elbette polise de yansıdı…

Aradan bir yıl geçtikten sonra Kelley Wolf, sosyal medya hesabından bir itiraf ve özür metni paylaşarak ayrıldığı eşi ünlü oyuncu Scott Wolf’tan kendisini affetmesini istedi.

Eski kocası Scott Wolf ve üç çocuğuna hitaben paylaştığı notta "Sana acı çektirmek ve acı çekmene sebep olmak hayatımın geri kalanında beni rahatsız edecek... Özür dilerim” diyen Kelley Wolf uyuşturucu kaynaklı mani ve psikoz geçirdiğini, yaşananlara bunun sebep olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Kelley Wolf, 11 bölümden oluşan bir Instagram gönderisinde ruh sağlığıyla ilgili mücadelelerini anlattı ve bir noktada "CIA'de" olduğunu ve "başkanlık için yarıştığını" düşündüğünü paylaştı.

49 yaşındaki Wolf, paylaştığı samimi Instagram gönderisinde bu mücadelelerden bahsetti ve eski eşi oyuncu Scott Wolf'tan, üç çocuğundan, ailesinden, arkadaşlarından ve Utah'taki komşularından özür diledi.





"Vay canına... Bunu yazmak için yaklaşık 100 derin nefes aldım. Nasıl başlayacağımı bile bilmiyorum," diye başladı 11 bölümlük yazı dizisine. "Çevremdeki herkesin görebildiği şeyi fark ettiğimden beri bir yıl geçti: İyi değildim ve yardıma ihtiyacım vardı."

Kelley Wolf sözlerine “Beynimin ele geçirildiğini ve dünyanın bir yük treni hızında hareket ettiğini hissettim. Meğer tam olarak böyle olmuş, ama ben bunu bilmiyordum. Sanrılar gördüm. Sonra da inanılmaz doktorlar, terapistler, psikologlar ve şifacılarla çalıştım” diye devam etti.

Haberin Devamı

Kendisi de bir yönetici koçu ve yazar olan Kelly Wolf tedavilerle birlikte eski eşine şiddet gösterdiği o korkunç sürecin “stres, geçmiş travma, hormonal değişimler ve halüsinojenlerin reçeteli ilaçlarla karışımından oluşan mükemmel bir fırtına” sonucu ortaya çıktığını itiraf etti.

Kelley, bu durumun sadece en çok sevdiği insanlara “zalim” ve “acımasız” şeyler yapmasına ve söylemesine neden olmakla kalmadığını, aynı zamanda “büyük ve sanrısal fikirler”e de yol açtığını söyledi: “Sanırım bunlardan biri CIA'de olduğum ve başkanlığa aday olduğumdu!”

Kelley ayrıca 58 yaşındaki kocası Scott'a ve üç çocuğu Jackson (17), Miller (13) ve Lucy Marie'ye (12) doğrudan seslendi.

Haberin Devamı

"Çok üzgünüm. Yirmi yıllık eşim, bir film senaryosunda bile yer almayacak kadar acımasız bir kâbus yaşadı" diye Kelley Wolf "Yaptığım, söylediğim, yazdığım ve paylaştığım şeyler derin bir zarara neden oldu ve gerçek veya gerçeklikle bağdaşmıyordu. Ve en çok sevdiğim insanlara asla hayal edemeyeceğim bir acı verdi."

Ailesine “Sizi korumak, size saygı duymak ve sizi güvende tutmak benim görevimdi ve sizin kalp kırıklığınızın nedeni oldum. Özür dilerim." diyen Kelly Wolf ayrıldığı eşi Scott Wolf’a da “Benden asla vazgeçmedin ve beni güvenli bir limana ulaştırana kadar canla başla mücadele ettin. Sana hayatımı borçluyum. Bu hayatı daha iyi bir yer haline getirmek, iyilik yapmak ve sevginin gücünden asla vazgeçmemek için çok çalışacağım” dedi.

Haberin Devamı

Kelley, Haziran 2025'te düzensiz davranışlar sergilediği yönündeki raporların ardından Utah'ta zorunlu psikiyatrik gözetim altına alınmıştı. Olay, Scott'ın boşanma davası açtığını açıklamasından üç gün sonra gerçekleşti.

Scott, 25 Haziran 2025'te Kelley aleyhine uzaklaştırma emri başvurusunda bulundu. Ünlü oyuncu daha sonra, çiftin üç çocuğunun geçici velayetini kendisine veren geçici bir anlaşmaya varmasının ardından temmuz ayında bu dilekçeyi geri çekti.

Ağustos 2025'te Kelley, akıl almaz sosyal medya paylaşımlarının ardından eski eşinin telefon numarasını da internetten yayınladı.

Haberin Devamı

Hapisten çıktıktan sonra Kelley'nin Scott veya çiftin çocuklarıyla doğrudan veya dolaylı olarak temas kurması yasaklandı ve ondan en az 300 fit uzakta kalması emredildi.

İddialara göre Kelley eski eşine yönelik tehditlere devam edince 21 Eylül 2025'te ikinci kez Utah'taki bir akıl sağlığı hastanesine yatırıldı.

Ekim ortasında Kelley, Utah merkezli hastaneden, tedavi sürecinin geri kalanını geçirmek üzere bölgedeki farklı bir ruh sağlığı tesisine nakledildi.

Şubat 2026'da Kelley ve Scott, çocuklarıyla birlikte Los Angeles'taki Universal Studios'ta görüldüler.

Scott Wolf bunun üzerine bir açıklama yaparak “İyileşiyoruz. Kendimize, birbirimize ve çocuklarımıza karşı dürüst, özgün ve sevgi dolu olmaya kararlıyız" dedi.

İkili 2002'de tanışmış ve iki yıl sonra, 2004'te evlenmişti.