Boşanmasının üzerinden yıllar geçmişti: Belki de gönlünün sultanını buldu!

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Tıpkı Angelina Jolie gibi!

Bir zamanlar Brangelina olarak anıldığı Brad Pitt ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren Angelina Jolie, o zamandan bu yana hayatına kimseyi almadı.

Ama diğer yandan hakkında bir dizi aşk söylentisi ortaya atıldı.

Bir ara gençlik yıllarında ilk evliliğini yaptığı Jonny Lee Miller ile barıştığı ileri sürülen Jolie, sonra da genç kuşağın gözde oyuncularından Paul Mescal ile birlikte görüntülendi. Elbette hemen aşk söylentileri başladı.

Sonra bir dönem de The Weeknd ile yemeğe çıktıklarında objektiflere takıldı. Yine söylenti çarkı durmadı.

Öyle ya da böyle Angelina Jolie hep aşk söylentilerinin merkezinde kalmayı sürdürdü. Ama bunların hepsi boş çıktı.

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HERKES YENİ SEVGİLİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Son birkaç aydır da ünlü oyuncu bir rap'çi ile birlikte anılıyor.

81'inci Venedik Film Festivali'nde de sık sık birlikte görüntülenen Angelina Jolie ile Akala'nın birlikte olduğu söylentileri o zamandan bu yana gündemden düşmedi.

İkilinin adı birlikte anılıyor.

Hatta anılmanın da ötesinde Instagram'da paylaşılan bir fotoğraf nedeniyle Akala'dan "Angelina'nın erkek arkadaşı" olarak söz ediliyor.

Jolie ile gerçek adı Kingslee James McLean Daley olan İngiliz rap'çi Akala, New York'ta düzenlenen bir etkinlikte bir araya geldiler. O etkinlikte Jolie, Mustafa adlı bir şairle söyleşi yaparken Akala da seyirciler arasındaydı.

Bu kadar da değil... Angelina Jolie ile Akala, daha önce de başka bir etkinlikte yine yan yanaydı. Yani Jolie ile Akala bir haftadan az bir zaman içinde iki kez birlikte görüntülendi.

İşte bütün bunlar da Angelina Jolie'nin Akala ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddialarını güçlendirdi.

Tabii ki Angelina Jolie, bütün bu iddialar konusunda sessizliğini koruyor. Her zamanki gibi ser verip sır vermiyor.

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Angelina Jolie ve Akala bir hafta içinde birkaç kez birlikte görüntülenince söylentiler alevlendi.





'ANGELINA ARZU TRAMVAYI'Nİ BİNDİ'

Bugüne kadar Jolie'nin adının en uzun süre aşk söylentisinde kaldığı ünlü genç oyuncu Paul Mescal oldu.

Angelina Jolie, Londra'da Almeida Tiyatrosu tarafından sergilenen Tenessee Williams'ın A Streetcar Named Desire (Arzu Tramvayı) adlı oyununu izlemeye gitti. Güzel yıldıza kızı Shiloh da eşlik etti.

Jolie, oyunu izledikten sonra da Arzu Tramvayı'nda Stanley karakterini canlandıran Paul Mescal ile sohbet etmek istedi. Daha önce herhangi bir arkadaşlıkları olduğu bilinmeyen Jolie ile Mescal, oyun sonrası tiyatronun kafesinde oturup sohbet ettiler. Pitt ile Jolie'nin kızı Shiloh da o sohbeti ilgiyle dinleyip kimi zaman annesiyle Mescal'e katıldı.

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İkilinin tiyatronun kafesinde sohbet ettiği anlar bazı seyircilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. O görüntüler de "Angelina Jolie 'Arzu Tramvayı'na bindi' yorumlarıyla sosyal medyada dolaştı uzun süre.

Aslında bu söylentinin bir nedeni de Mescal'in o sıralarda nişanlısı Phoebe Bridgers'dan ayrılmasıydı.

ESKİ EŞİYLE YAKINLIĞI İLGİ ÇEKTİ

Aslına bakılırsa Angelina Jolie'nin adı, Brad Pitt ayrılığının ardından çok sayıda aşk söylentisine karıştı.

Jolie 2021 yılının ekim ayında eski eşi Jonny Lee Miller ile birlikte baş başa çıktıkları akşam yemeğinde görüntülendi. Restorandan birlikte çıkan eski eşler, aynı otomobile binip uzaklaştı.

Bu kadarla da kalmadı.

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Jolie, birkaç kez de Miller'ın evinden yanında çocuklarından bazılarıyla çıkarken görüntülendi.

Bu durum da Angelina Jolie ile Jonny Lee Miller'ın aşkının yeniden alev aldığı söylentilerine yol açtı.

Her ne kadar Jolie ile ayrı kaldıkları sürede evlenmiş olsa da Miller, bu söylentilerin çıktığı dönemde boşanmıştı. Bu da Jolie'nin eski eşine döndüğü söylentilerini alevlendirdi. Ama tüm bunlardan bir sonuç çıkmadı.

NİYE BULUŞTUKLARINI HERKES MERAK ETTİ

Jolie, bu olayın ardından bir süre önce de şarkıcı The Weeknd ile yine bir yemek çıkışı görüntülenmişti.

Gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan The Weeknd ile Angelina Jolie'nin bu yemek buluşmaları birkaç kez tekrarlandı.

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Elbette bu da başka bir aşk söylentisine neden oldu. Ama sonuç olarak bu da sadece söylenti olarak kaldı.

GELİNLİK GİYMEDİ, ADINI KANIYLA TİŞÖRTÜNE YAZDI

Jolie eski eşi Jonny Lee Miller ilk evliliğini yaptı. Çiftin aşkı, 1995 yılında birlikte oynadıkları Hackers filminde başladı. Filmin çekiminden bir yıl sonra evlendiler.

O sırada Jolie 21, Miller ile 24 yaşındaydı. Jolie, bu ilk evliliğinde gelinlik giymedi. Bunun yerine siyah bir deri pantolon, üzerine de Jonny Lee Miller'ın adını, kendi kanıyla yazdığı beyaz bir tişört tercih etti.

Fakat bu "kanla yüceltilen aşk" çok da uzun sürmedi. Jolie ile Jonny Lee Miller üç yıl sonra boşandı.

İlerleyen yıllarda hayatlarına başka insanlar girdi. Miller, 2008 ile 2018 arasında Michele Hicks ile yaptığı evlilikten Buster Timothy adında bir erkek çocuk babası oldu.

İKİNCİ EVLİLİK BILLY BOB THORNTON İLE

Angelina Jolie'nin aşk hayatı ise Miller ile yollarını ayırdıktan sonra hız kesmedi. 1999'da Pushing Tin filminin çekimleri sırasında Billy Bob Thornton ile tanıştı.

Aralarındaki yaş farkı aşka engel olmadı. Jolie ile Thornton 2000 yılında evlendiler. Fakat bu evlilik de sadece üç yıl sürdü.

Jolie, bu ikinci evliliğinde de gelinlik giymedi. Bunun yerine hem o hem de Billy Bob Thornton, boyunlarında birbirlerinin kanının bulunduğu bir kolye taşımayı tercih etti.

Jolie, neden böyle yaptığı kendisine sorulduğunda da "Bazı insanlar büyük bir mücevherin çok güzel olduğunu düşünüyor. Ama bana göre kocamın kanı dünyadaki en güzel şey" demişti.

Angelina Jolie , bu iki evliliklerin bitiminden bir süre sonra Brad Pitt ile birlikte olmaya başladı. Bay ve Bayan Smith filminin setinde başlayan aşk küçük çaplı bir skandala da neden oldu.

Çünkü Pitt,Jennifer Aniston ile evliydi. Çift, 9 yıllık bir beraberliğin ardından 2014'te resmen evlendi.

O süreçte Brangelina olarak anılan Pitt ile Jolie, üçü evlatlık üçü biyolojik altı çocuk sahibi oldu. Fakat evlilikleri kısa sürdü. 2019 yılında boşandılar.