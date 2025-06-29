Boşanması yıllar sürmüştü… ‘Bir daha evlenmem’ diye yemin etti ama şimdi kara kara düşünüyor…

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Jennifer Aniston’la evlendiklerinde ikisinin hayranları da bu habere çok mutlu olmuş, birbirlerine çok yakıştırılan Aniston ve Brad Pitt’in mutluluğunun ömür boyu süreceği sanılmıştı…

İKİNCİ EVLİLİĞİ İÇİN İLK EVLİLİĞİNİ YAKMIŞTI... SONUÇ YİNE HÜSRAN OLDU

Hollywood’un yakışıklı yıldızı için her şey Angelina Jolie ile sette karşılaştıkları o gün değişti. Mr & Mrs Smith filminde ajanlık yapan bir karı kocayı canlandıran ünlü ikili aşka düştü ve bu aşk Jennifer Aniston – Brad Pitt evliliğinin sonu oldu.

Angelina Jolie başlarda “yuva yıkan” kadın diye algılansa ve Jennifer Aniston’ı üzdüğü için büyük tepki toplasa da Brad Pitt’le ilişkisi bir süre sonra benimsendi ve ikiliye hayranları isimlerini birleştirerek “Brangelina” demeye başladı.

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Birlikte üçü evlatlık altı çocuk yetiştiren ve uzun yıllar birlikte olduktan sonra 2014’te evlenen çift 2016’da büyük bir kavga ve şiddet iddialarıyla yollarını ayırdı.

Bir kez daha evliliği yıkılan Brad Pitt uzun süre çocuklarına ve onların annesi Angelina Jolie’ye şiddet uyguladığı için zor günler geçirdi.

BİRLEŞMEK KOLAY, AYRILMAK ZOR OLDU... BOŞANMALARI 8 YIL SÜRDÜ

Mahkeme ve yapılan soruşturmalarda bu şiddet iddiaları kanıtlanamamış olsa da çiftin tam 8 yıl süren büyük kavgaları ve bitmek bilmeyen boşanma ve mal paylaşımı davaları Hollywood tarihine geçti.

Angelina Jolie Brad Pitt’ten ayrıldıktan sonra gönül işlerini bir kenara koyup kendini tamamen mesleğine ve 6 çocuğuna verdi.

Brad Pitt ise adı kanıtlanamayan birkaç aşk haberinde geçtikten sonra 2022’nin kasım ayından itibaren basının “esmer güzeli” olarak adlandırdığı Ines de Ramon’la aşk yaşamaya başladı.

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Pitt’in yarı yaşındaki bu güzelle aşkına başlarda belki de kimse çok şans tanımıyordu ancak çift birlikteliklerinde çoktan ikinci seneyi devirdi ve ünlü oyuncu artık kırmızı halılara bile yanında Ines de Ramon olmadan adım atmamaya başladı.

YILLAR SONRA ÇOK MUTLU... BELKİ BİR DE ÇOCUĞU OLUR!

Söylenenlere göre çift uzun süredir birlikte yaşıyorlar ve Brad Pitt Angelina Jolie’den ayrıldığından beri 6 çocuğundan da koptuğu için babalık hasreti çekiyor ve Ines de Ramon’dan bir çocuk istiyor.

Ancak yolda ufak bir engel var…

Brad Pitt, iki evliliği de bitince, özellikle de Angelina Jolie’yle boşanması adeta bir yılan hikâyesine dönünce evlenmeye tövbe etmişti…

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"BİR DAHA ASLA" DİYE YEMİN ETMİŞTİ

Şimdi büyük bir aşka düşen ve yeniden baba olmak istediği konuşulan Brad Pitt için bir yol ayrımı çıkageldi… Sevgilisiyle çok mutlu olduğu söylenen Brad Pitt’in Ines de Ramon’u bu yemini bozacak kadar çok sevip sevmediğini herkes merak eder oldu.

Çiftin şu anki durumlarından oldukça memnun olduğu, şimdilik evlilik planı yapmadıkları konuşuluyor. Brad Pitt’in evlenmeme yeminini bozmayı düşünmediği, Ines de Ramon’un da ilişkinin bu şekilde devam etmesine ses çıkarmadığı iddia ediliyor.