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Boşanmanın acısını bu güzelin kollarında unuttu: Balkonda aşk kahvaltısı

Güncelleme Tarihi:

#Joe Jonas#Sophie Turner#Tatiana Gabriela
Boşanmanın acısını bu güzelin kollarında unuttu: Balkonda aşk kahvaltısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 14:22

Onlar bir zamanlar gösteri dünyasının en gözde aşık çiftiydi... Sosyal medya üzerinden başlayan aşklarını evliliğe taşıyıp iki de çocuk sahibi olmuşlardı.

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Ama sonra karısıyla arası açıldı. Kamuoyuna açıklamak istemedikleri özel sebepler vardı elbette. Yine de bunların arasında en çok konuşulana göre karısını memleket hasreti sarmıştı... İki küçük kızını kendi ülkesinde büyütmek istiyordu.

Sonunda bu ünlü genç çiftin yuvası dağıldı. Bir süre boşlukta kalan şarkıcı da görünüşe göre resmen boşandıktan iki yıl sonra aradığı huzuru buldu.

Boşanmanın acısını bu güzelin kollarında unuttu: Balkonda aşk kahvaltısı

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EVLİLİKLERİ RÜYA GİBİ BAŞLAMIŞTI
Bu anlattığımız öykünün kahramanları Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisiyle yıldızı parlayan Sophie Turner ile Joe Jonas…

2019 yılında evlenip 2024'te resmen boşandı çift. Turner, iki kızını da alıp memleketi İngiltere'ye döndü ve kendine orada yeni bir hayat kurdu.

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SONUNDA O DA SEVECEĞİ BİRİNİ BULDU
Joe Jonas ise ABD'de kaldı ve yaşadığı kısa süreli bir çalkantının ardından aşk hayatını yine düzene oturttu.

Kardeşleriyle birlikte kurduğu Jonas Brothers adlı müzik grubuyla ünlenen 36 yaşındaki Joe Jonas bir süredir Porto Rikolu model Tatiana Gabriela ile birlikte.

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İkili, havaların normalden fazla ısındığı sıcak hava dalgasını ise İtalya'nın aşk şehri Portofino'da geçiriyor. Jonas ile Gabrielle, geçtiğimiz gün konakladıkları otelin balkonunda objektiflere takıldı.

Boşanmanın acısını bu güzelin kollarında unuttu: Balkonda aşk kahvaltısı

BALKONDA HEM NEŞELİ HEM ROMANTİK KAHVALTI
Sabah saatlerinde balkona çıkan çift, orada uzun süre kahvaltı etti. Durmadan sohbet edip birbirlerine gülümseyen Joe Jonas ile Tatiana Gabrielle zaman zaman da romantik anlar yaşadı.

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Jonas ile Gabrielle, kahvaltılarını bitirdikten sonra kıyafetlerini değiştirip sabah yürüyüşü yapmak üzere sokağa çıktılar. Çiftin neşeli sohbetlerini sokakta yürürken de sürdürdüğü gözlerden kaçmadı.

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'DİĞERLERİNDEN FARKLI GÖRÜNÜYOR'
Joe ile Tatiana, geçtiğimiz yıl yaz aylarından bu yana sık sık birlikte görüntüleniyor. Çift, son olarak bu yılın ilk döneminde Coachella Müzik Festivali'nde de birlikteydi.

Joe Jonas, karısı Sophie Turner'dan boşandıktan sonra bazı kısa ilişkiler yaşadı. Ama Tatiana ile ilişkisi hakkında "Diğerlerinden farklı görünüyor" diye konuşmaktan geri durmuyor genç şarkıcı.

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Yakınlarının anlattığına göre Joe, Tatiana ile birlikteyken mutlu, onunla iyi vakit geçiriyor. Ayrıca Sophie Turner ile evliliğinden dünyaya gelen iki kızı 5 yaşındaki Willa ve 3 yaşındaki Delphine ile birlikteyken bile sevgilisine güveniyor.

Boşanmanın acısını bu güzelin kollarında unuttu: Balkonda aşk kahvaltısı

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#Joe Jonas#Sophie Turner#Tatiana Gabriela

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