BoÅŸanmak Ã¼zere olan Ã¼nlÃ¼ oyuncuya kÄ±smet Ã§Ä±ktÄ±: Tam benim tipim

Haberin Devamı

UZAKTAN UZAĞA ÇOK BEĞENİYORMUŞ!

Ama bazen evliliğin başındaki dilek gerçekleşmez. Bazen öyle ya da böyle aradan yıllar geçmiş bile olsa çiftler yollarını ayırma kararı alır. Özellikle de gösteri dünyasında çok sık rastlanır bu duruma.

Elbette tersi örnekler de var ama ünlü çiftlerin evlilikleri ve ilişkileri genellikle beklendiği kadar uzun ömürlü olmuyor. Çoğu da biten bir ilişkinin ardından çok beklemeden bir yenisine başlıyor.

Bir de şöyle bir durum var... Bir ünlü, eşinden ya da sevgilisinden ayrıldığında onu uzaktan uzağa beğenen bir başkasının da yüreği heyecanla doluyor.Muhtemelen "bir umut" diye geçiriyor aklından.

İşte bunun bir örneği de daha birkaç gün önce yaşandı. Uzun süredir evli olduğu eşinden ayrılacağı açıklanan ünlü oyuncuya yeni bir "kısmet" çıktı. Hem de bu olay Hollywood'da oldu!Kulağa tuhaf geliyor ama durum bu... Meğer, eşinden boşanmaya hazırlanan ünlü oyuncunun bir hayranı varmış ve üstelik bu durumu da hiç saklamadan dile getirdi. Gelin, neler olup bittiğine bir bakalım.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İki evlilik arası bir kısa ilişki yaşadı: 7 çocuklu oyuncunun renkli aşk hayatı Haberi görüntüle





18 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR

Şimdi... Geçen hafta gündeme bomba gibi düşen bir boşanma haberi vardı... Ünlüler dünyasını takip ediyorsanız duymuşsunuzdur zaten...

Kevin Costner ile 18 yıllık eşi Christine Baumgartner'ın boşanma kararı aldığı resmi olarak açıklandı. Evliliği bitirmek isteyen kişi de ünlü oyuncunun eşi Baumgartner oldu ve zaman geçirmeden boşanma davasını açtı.

68 yaşındaki Costner ile 49 yaşındaki Baumgartner'ın boşanacağını ünlü oyuncunun sözcüsü de doğruladı. Yaşları 15, 14 ve 12 olan üç çocuk sahibi çiftin arasında giderilmesi mümkün olmayan görüş ayrlıkları bulunduğunu ve yollarını ayırmaktan başka çare kalmadığını belirtti sözcü.

Kevin Costner ve Christine Baumgartner cephesinde durum böyle. Yani 1999 yılında romantik bir ilişki yaşamaya başlayan, 2004'te de evlenen çift için yolun sonu geldi.





Haberin Devamı

'TAM BENİM TİPİM'

Öte yandan bu durumu fırsat bilen bir TV ünlüsü de Costner'ı ne kadar beğendiğini açıklamak için vakit kaybetmedi. Kevin Costner'ın karizmatik bir erkek olduğunu belirten söz konusu ekran yüzü, ünlü oyuncu hakkında "Tam benim tipim" sözlerini kullandı.

Kamera karşısına geçtiği Real Housewives of New York adlı reality şovla tanınan Luann de Lesseps, Page Six ile yaptığı söyleşide aşk hayatıyla ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soruya ilginç bir yanıt verdi.

57 yaşındaki ekran yüzü "Kevin Costner... O çok zarif... Tam benim tipim" diye konuştu. Ardından da şunları ekledi: "Oscar töreninde onun harika göründüğünü düşünmüyor musunuz? Çok zarifti ve çok erkeksiydi... "

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Babasız bebeğiyle birlikte yabancı ülkede yeni bir hayata başladı: Oyunculuğa buruk veda Haberi görüntüle





ÖZEL HAYATI AYRILIKLARLA DOLU

Kevin Costner'a olan beğenisini bu kadar açık şekilde dile getiren de Lesseps ile özel hayatında bugüne kadar mutluluğu bulamadı. İlk evliliğini, soyadını hala taşıdığı Kont Alexandre de Lesseps ile yapan Luann de Lesseps, bu evlilikten biri 28, diğeri 26 yaşında iki çocuk sahibi oldu. 1993'te başlayan evliliği 2009'da bitti.

İkinci evliliğini ise 2017 yılında Tom D'Agostino Jr ile yaptı. Fakat bu kez birliktelik bir yıldan az sürdü.