BoÅŸanmak Ã¼zere olan Ã¼nlÃ¼ oyuncuya kÄ±smet Ã§Ä±ktÄ±: Tam benim tipim

Haberin DevamÄ±

UZAKTAN UZAÄžA Ã‡OK BEÄžENÄ°YORMUÅž!

Ama bazen evliliÄŸin baÅŸÄ±ndaki dilek gerÃ§ekleÅŸmez. Bazen Ã¶yle ya da bÃ¶yle aradan yÄ±llar geÃ§miÅŸ bile olsa Ã§iftler yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± alÄ±r. Ã–zellikle de gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda Ã§ok sÄ±k rastlanÄ±r bu duruma.Â

Elbette tersi Ã¶rnekler de var ama Ã¼nlÃ¼ Ã§iftlerin evlilikleri ve iliÅŸkileri genellikle beklendiÄŸi kadar uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmuyor. Ã‡oÄŸu da biten bir iliÅŸkinin ardÄ±ndan Ã§ok beklemeden bir yenisine baÅŸlÄ±yor.

Bir de ÅŸÃ¶yle bir durum var... Bir Ã¼nlÃ¼, eÅŸinden ya da sevgilisinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda onu uzaktan uzaÄŸa beÄŸenen bir baÅŸkasÄ±nÄ±n da yÃ¼reÄŸi heyecanla doluyor.Muhtemelen "bir umut" diye geÃ§iriyor aklÄ±ndan.

Ä°ÅŸte bunun bir Ã¶rneÄŸi de daha birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce yaÅŸandÄ±. Uzun sÃ¼redir evli olduÄŸu eÅŸinden ayrÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan Ã¼nlÃ¼ oyuncuya yeni bir "kÄ±smet" Ã§Ä±ktÄ±. Hem de bu olay Hollywood'da oldu!KulaÄŸa tuhaf geliyor ama durum bu... MeÄŸer, eÅŸinden boÅŸanmaya hazÄ±rlanan Ã¼nlÃ¼ oyuncunun bir hayranÄ± varmÄ±ÅŸ ve Ã¼stelik bu durumu da hiÃ§ saklamadan dile getirdi. Gelin, neler olup bittiÄŸine bir bakalÄ±m.

Haberin DevamÄ±





18 YILLIK EVLÄ°LÄ°K BÄ°TÄ°YOR

Åžimdi... GeÃ§en hafta gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen bir boÅŸanma haberi vardÄ±... ÃœnlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nÄ± takip ediyorsanÄ±z duymuÅŸsunuzdur zaten...

Kevin Costner ile 18 yÄ±llÄ±k eÅŸi Christine Baumgartner'Ä±n boÅŸanma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± resmi olarak aÃ§Ä±klandÄ±. EvliliÄŸi bitirmek isteyen kiÅŸi de Ã¼nlÃ¼ oyuncunun eÅŸi Baumgartner oldu ve zaman geÃ§irmeden boÅŸanma davasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±.

68 yaÅŸÄ±ndaki Costner ile 49 yaÅŸÄ±ndaki Baumgartner'Ä±n boÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncunun sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ de doÄŸruladÄ±. YaÅŸlarÄ± 15, 14 ve 12 olan Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi Ã§iftin arasÄ±nda giderilmesi mÃ¼mkÃ¼n olmayan gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrlÄ±klarÄ± bulunduÄŸunu ve yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmaktan baÅŸka Ã§are kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti sÃ¶zcÃ¼.

Kevin Costner ve Christine Baumgartner cephesinde durum bÃ¶yle. Yani 1999 yÄ±lÄ±nda romantik bir iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸlayan, 2004'te de evlenen Ã§ift iÃ§in yolun sonu geldi.





Haberin DevamÄ±

'TAM BENÄ°M TÄ°PÄ°M'

Ã–te yandan bu durumu fÄ±rsat bilen bir TV Ã¼nlÃ¼sÃ¼ de Costner'Ä± ne kadar beÄŸendiÄŸini aÃ§Ä±klamak iÃ§in vakit kaybetmedi. Kevin Costner'Ä±n karizmatik bir erkek olduÄŸunu belirten sÃ¶z konusu ekran yÃ¼zÃ¼, Ã¼nlÃ¼ oyuncu hakkÄ±nda "Tam benim tipim" sÃ¶zlerini kullandÄ±.

Kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Real Housewives of New York adlÄ± reality ÅŸovla tanÄ±nan Luann de Lesseps, Page Six ile yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleÅŸide aÅŸk hayatÄ±yla ilgili olarak kendisine yÃ¶neltilen bir soruya ilginÃ§ bir yanÄ±t verdi.

57 yaÅŸÄ±ndaki ekran yÃ¼zÃ¼ "Kevin Costner... O Ã§ok zarif... Tam benim tipim" diye konuÅŸtu. ArdÄ±ndan da ÅŸunlarÄ± ekledi: "Oscar tÃ¶reninde onun harika gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor musunuz? Ã‡ok zarifti ve Ã§ok erkeksiydi... "

Haberin DevamÄ±

Â



Ã–ZEL HAYATI AYRILIKLARLA DOLU

Kevin Costner'a olan beÄŸenisini bu kadar aÃ§Ä±k ÅŸekilde dile getiren de Lesseps ile Ã¶zel hayatÄ±nda bugÃ¼ne kadar mutluluÄŸu bulamadÄ±. Ä°lk evliliÄŸini, soyadÄ±nÄ± hala taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Kont Alexandre de Lesseps ile yapan Luann de Lesseps, bu evlilikten biri 28, diÄŸeri 26 yaÅŸÄ±nda iki Ã§ocuk sahibi oldu. 1993'te baÅŸlayan evliliÄŸi 2009'da bitti.

Ä°kinci evliliÄŸini ise 2017 yÄ±lÄ±nda Tom D'Agostino Jr ile yaptÄ±. Fakat bu kez birliktelik bir yÄ±ldan az sÃ¼rdÃ¼.

Â

Â