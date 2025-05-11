Boşanma söylentileri bitmiyordu… Fotoğraflı cevap geldi: Bizim aşkımız sizin dedikodularınızdan büyük!

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Sessiz sakin, sadee bir hayat istediklerini söyleyip İngiliz kraliyet ailesini terk eden Harry ve Meghan 5 yıldır ABD’de yaşıyorlar.

Geride bıraktıkları Kral Charles, Kraliçe Camilla, Prens William ve Kate Middleton’la kavgalı olan ünlü çift kendilerine bir başka diyarda yeni bir hayat kurdu.

İki çocuklarını büyütürlerken Harry kraliyet döneminden kalan hayır işlerini ve yönettiği vakıfların başında durmayı sürdürdü.

Meghan Markle ise kendi adını bir marka haline getirmek için çok uğraştı. En sonunda da A Ever adını verdiği yaşam tarzı sitesi, çektiği yemek programı ve internet üzerinden sattığı ürünlerle bir iş kadını haline geldi.

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Çift bu yeni hayatı inşa etmek için uğraşırken sürekli olarak ayrılık dedikodularıyla gündeme gelmeye devam etti.

Yan yana görünmedikleri her an aslında evliliklerinin sallantıda olduğu söylendi, konuşmalarının satır aralarında bu ayrılığa dair işaretler arandı.

Buna da hep Harry’nin aslında Meghan’la evlenmekten ve İngiltere’yi terk etmekten pişman olduğu sebep gösterildi, küs olduğu ailesinin yanına gitmeye can attığı iddia edildi.

Harry ve Meghan da ne zaman bu söylentiler ayyuka çıksa hep tersini ortaya koyan şeyler yapmaya devam etti.

Bunun son örneği de dün gece yaşandı. İki çocuklarını bakıcılarına teslim eden çift Los Angeles'ta Beyonce konserine gidip romantik anlar yaşadı.

Artık bir kraliyet ailesi üyesi olmadığı için kendine bir Instagram hesabı açan ve buradan hem işlerini hem de aile fotoğraflarını paylaşan Meghan, kocası Harry’le yaşadığı romantik anların fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı.

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Konsere başına bir kovboy şapkası takarak giden Harry’nin bu şapkanın iç kısmına “Archie, Lili, Aşkım” yazdırdığı ortaya çıktı.

6 yaşındaki Prens Archie ve 3 yaşındaki Prenses Lilibet’i büyütürken bir yandan da kendilerine karşı duranlarla savaşan çift bu pozlarla evliliklerinin gayet sağlam şekilde devam ettiğini ve çok da mutlu olduklarını kanıtlamak ister gibiydi.

Meghan Markle kısa süre önce New York'ta, TIME100 Zirvesi'nde bir konuşma yapmış ve “Bu kadar destekleyici bir kocaya sahip olmak ve bu kadar neşeli olan sağlıklı çocuklara sahip olmak… Bu noktada bu kadar mutlu ve minnettar hissedeceğimi asla hayal edemezdim” demişti.

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Meghan Harry’le “ateşli” bir ilişkileri olduğunu ve onun dünyanın en komik, en tatlı, en çekici adamı olduğunu da söylemişti.