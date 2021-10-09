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Boşanma haberleriyle gündeme gelen Ece Erken'den yeni hamle!

#Ece Erken#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu
Boşanma haberleriyle gündeme gelen Ece Erkenden yeni hamle

4 ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile fotoğraflarını silip soyadını değiştiren Ece Erken geri adım attı.

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Sunucu Ece Erken, haziran ayında avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturdu. Erken, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Eşi ile nikah fotoğrafını “Herkese selam, biz evlendik… Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.” notuyla paylaşan Erken, soyadına 'Mahmutyazıcıoğlu'nu ekledi.

Ece Erken imzayı attı soyadını ekledi

İlgili Haber:Ece Erken imzayı attı soyadını ekledi!

Bir süredir eşi ile görüntü vermeyen Ece Erken yaptığı hamlelerle kafaları karıştırdı. Ünlü sunucu önce Instagram hesabından eşi ile yer aldığı fotoğrafları sildi. Sonrasında ise 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını profilinden kaldırdı. Erken’in bu hareketi, 'evlilik bitiyor mu' sorusunu akıllara getirdi.

Boşanma haberleriyle gündeme gelen Ece Erkenden yeni hamle

Haberlerin ardından sayfasında aile fotoğrafı paylaşan Ece Erken, sorun yok mesajı vermeye çalışsa da dedikodular devam etti.

Boşanma haberleriyle gündeme gelen Ece Erkenden yeni hamle

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 SOYADINI EKLEDİ

Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yeni fotoğraflar 20 gün sonra geldi.

Evliliğindeki ilk krizi aşan Erken, sosyal medya hesabında 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını yeniden ekledi.

Boşanma haberleriyle gündeme gelen Ece Erkenden yeni hamle

 

 

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