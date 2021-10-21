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Boşanma haberine arkadaş yorumu: Bu zamana kadar evli kalmalarına şaşırdık!

#Tori Spelling#Dean Mcdermott#Aaron Spelling
Boşanma haberine arkadaş yorumu: Bu zamana kadar evli kalmalarına şaşırdık

TV dünyasının ünlü simalarından biri boşanma yolunda... Her ne kadar kendisi bu konuda bir açıklama yapmasa da haber, oyuncunun yakın çevresinde çoktan duyuldu ve oradan da basına yansıdı. Hatta birçok yakın arkadaşı onun boşanmasına değil, bunca zaman kocasıyla evli kalmasına şaşırmış durumda iddialara göre. 

 

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YÜZÜĞÜ ÇOKTAN ÇIKARDI
Ünlü oyuncu ve sunucu Tori Spelling,15 yıldır evli olduğu Dean McDermott ile boşanmaya hazırlanıyor. 48 yaşındaki Spelling ile 54 yaşındaki McDermott'un evliliğinin fiili olarak bu yılın ilk aylarında bittiği ileri sürüldü. Geçen mart ayında Spelling'in parmağından evlilik yüzüğünü çıkarması dikkat çekmişti.

Boşanma haberine arkadaş yorumu: Bu zamana kadar evli kalmalarına şaşırdık

GERGİN TELEFON GÖRÜŞMESİ
Ünlü yapımcı Aaron Spelling'in kızı olan Tori, önceki gün de avukatının ofisinin bulunduğu binanın önünde gergin bir telefon konuşması yaparken görüntülendi. Spelling'in konuşurken "velayet", "nafaka" gibi kelimeler kullandığı da belirtildi.

Boşanma haberine arkadaş yorumu: Bu zamana kadar evli kalmalarına şaşırdık

ARKADAŞLARIYLA DA BAĞLARINI KOPARDI
Page Six'in internet sitesine konuşan kaynaklar, "Tori'nin arkadaşları, boşanma kararının yıllar önce alınmamasına şaşırdı. Hiçbiri kocası Dean'e hayran değil" diye konuştu. Yine sitenin iddiasına göre Tori Spelling, bir süredir kız arkadaşlarından birçoğuyla da bağlantısını kesti. Eskiden onlarla sık sık buluşan Tori artık arkadaşlarıyla görüşmüyor.

Boşanma haberine arkadaş yorumu: Bu zamana kadar evli kalmalarına şaşırdık

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YATAK ODALARINI ÇOKTAN AYIRDIKLARI İDDİA EDİLDİ
Tori Spelling ile Dean McDermott'un boşanacağı haberleri aylardır gündemde. Hatta çiftin yatak odalarını çoktan ayırdığı da iddialar arasında. McDermott, katıldığı bir podcast yayınında boşanacaklarına dair söylentilere tepki gösterip "Bunu neden bilmek zorundasınız? Bu sizin gününüzü nasıl etkileyecek?" diye konuşmuştu.

Boşanma haberine arkadaş yorumu: Bu zamana kadar evli kalmalarına şaşırdık

BEŞ TANE ÇOCUKLARI VAR
Spelling ilk evliliğini 2004 ile 2006 arasında Charlie Shanian ile yaptı. Fakat Dean McDermott uğruna ondan boşandı. Çift, 2006 yılında hemen evlendi. Spelling ile McDermott'un yaşladı 14 ile 4 arasında değişen beş tane çocuğu bulunuyor.

Boşanma haberine arkadaş yorumu: Bu zamana kadar evli kalmalarına şaşırdık

ÜNLÜ YAPIMCININ KIZI 
Babasının yapımcılığını üstlendiği, kendisinin de önemli rollerinden birinde yer aldığı Beverly Hills 90210 adlı diziyle tanınan Tori Spelling, TV dünyasının en zengin ve ünlü yapımcılarından olan Aaron Spelling'in kızı. Fakat onun bu zenginlikten tam olarak nasibini aldığını söylemek zor. Aaron Spelling, 2006'da öldüğünde 600 milyon dolarlık servetinden sadece 800 bin doları kızına bıraktı.

Boşanma haberine arkadaş yorumu: Bu zamana kadar evli kalmalarına şaşırdık

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GÖRÜNTÜSÜ YÜZÜNDEN ÇOK AĞLAMIŞ
Spelling, Hollywood'da dünyaya gözlerini açmış olsa da özel hayatında ve ruhsal dünyasında zor dönemlerden geçti. Ailesiyle arası çok da iyi olmayan Spelling, fiziksel görüntüsü nedeniyle de eleştiri oklarını hep üzerine çekti. Geçen yıl sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda kendisine gözlerinin şeklinden dolayı "kurbağa" ya da "böcek" denildiğini anlatıp bundan dolayı ne kadar üzüldüğünü dile getirmişti.

Boşanma haberine arkadaş yorumu: Bu zamana kadar evli kalmalarına şaşırdık

'MİKROSKOP ALTINA ALINMAK ZORDU'
Spelling, paylaşımında "90210 dizisine başladığımda fazla kendime güvenim yoktu. Sonra internet trolleri (evet, o zamanlar da vardı) bana 'böcek gözlü', 'kurbağa gözlü' dediler. Gelişme çağında bir genç kız olarak böylesine mikroskop altına alınmak zordu. Yıllarca, rol aldığım dizilerde ya da sinemalarda makyajcılara gözlerimi küçük göstermeleri için yalvardım. Makyaj koltuğunda görüntüm yüzünden ağladım" diye yazdı.

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Boşanma haberine arkadaş yorumu: Bu zamana kadar evli kalmalarına şaşırdık

'GÖZLER RUHA AÇILAN AYNADIR'
Hollywood'un en ünlü ve nüfuzlu yapımcılarından biri olan babası Aaron Spelling'in kendisine "Gözler ruha açılan aynadır" dediğini belirten Tori Spelling ile 1997 yılında Scream 2 adlı filmde rol aldığı dönemde görüşlerinin değişmeye başladığını belirtti. O filmin bir sahnesinde çekilen görüntüsünü Rolling Stone dergisinin kapağında gördüğünde "gözlerinin, ruhunun hissettiklerini yansıttığını" düşünmüş Spelling. Anlattığına göre işte o andan sonra da görüntüsüne ilişkin fikirleri tamamen değişmiş.

 

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#Tori Spelling#Dean Mcdermott#Aaron Spelling

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