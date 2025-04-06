Boşanma dedikoduları bitmiyor… Ünlü çift kol kola ortaya çıktı: Korkmayın ayrılmadık

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Justin Bieber çocuk denecek yaşta kazandığı şöhretin ağırlığı altında eziliyor…

Hailey Baldwin’le 2018’de evlenen, kendine genç yaşta yuva kuran ve bir de oğlu olan ünlü şarkıcı hayatını düzene koydu diye düşünülürken son aylarda ortaya koyduğu tuhaf hallerle dikkat çekiyor.

ÜNLÜ ÇİFTİN MUTLU YUVASI SARSILIYOR

Çocuk yıldız olarak girdiği gösteri dünyasında hızla yükselerek dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri olan Jusitn Bieber son zamanlarda hayranlarını yeniden uyuşturucu kullanmaya başlamış olabileceği düşüncesiyle korkutuyor.

Tuhaf giyimiyle, kamuoyu önündeyken bile sergilediği anlamsız davranışları ve konuşmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Bieber peş peşe sağlık sorunları yaşamıştı.

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Bieber kendini toparladıktan sonra bu kez da gençlik yıllarında sık görüştüğü, hatta akıl hocası olarak kabul ettiği Sean Diddy Combs’un cinsel taciz ve seks ticareti yüzünden hapse düşmesiyle sarsılmıştı.

OĞULLARI DOĞUNCA BÜYÜK BİR MUTLULUK YAŞADILAR AMA...

Oğulları doğduktan sonra büyük bir mutluluk yaşayan çift Justin Bieber’ın içine düştüğü karanlığa sürüklenip gitmesiyle birlikte zor günler yaşamaya başladı.

Hailey Baldwin’in yakın çevresine kocası için endişelendiğini söylediği hatta onlara “Justin için dua edin” dediği iddia ediliyor.

ETRAFINA "KOCAM İÇİN DUA EDİN" DİYORMUŞ

Çift sallantıda olan evliliklerini kurtarmak, biraz da ayrılık ve boşanma söylentilerini savuşturmak için geçtiğimiz gece birlikte dışarı çıkıp deyim yerindeyse düşman çatlattılar.

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Birlikte dondurma yemeye çıkan ve Los Angeles sokaklarında gezinen Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti oldukça neşeli görünüyordu.

Ayrılık söylentilerinin bu kadar artmasının bir sebebi de Hailey Baldwin’in kocasını Instagram'da takip etmeyi bırakması oldu.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR, "HATA OLMUŞ" DEDİLER

Aynı şeyi Justin Bieber da ocak ayında yapmış, karısı Hailey’yi takipten çıkmıştı.

İkisi de bunun fark edilmesi ve ayrılık söylentilerinin artması yüzünden açıklama yapmak zorunda kalmış ve bunun uygulamadaki anlık bir hatadan kaynaklandığını söylemişti.