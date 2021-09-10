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GeriMagazin Boşanıyorlar mı? Bensu Soral ile Hakan Baş'ın 'ortak' açıklamasında dikkat çeken sözler
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Haber Giriş: 10.09.2021 - 12:47 | Son Güncelleme:

Boşanıyorlar mı? Bensu Soral ile Hakan Baş'ın 'ortak' açıklamasında dikkat çeken sözler

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Boşanıyorlar mı? Bensu Soral ile Hakan Baş'ın 'ortak' açıklamasında dikkat çeken sözler

2018 yılında Bensu Soral ile nikah masasına oturan Hakan Baş'ın dün akşam bir mekanda Mina Ceran ile samimi bir şekilde eğlendiği idda edildi.

Bensu Soral ile Hakan Baş'tan konuyla ilgili açıklama gecikmedi.

Çift sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımda "Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." ifadelerine yer verdi.

Bensu Soral: Beni seven insanı başımın üstüne koyarım
Bensu Soral: Beni seven insanı başımın üstüne koyarım

Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen Bensu Soral ile Hakan Baş'ın boşanma kararı aldığı iddia edilmiş, çift ise kesin bir dille yalanlamıştı.

Soral ve Baş'ın ortak açıklamada kullandıkları "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz." sözleri boşanma konusunu yeniden gündeme getirdi.

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Muhteşem bir düğünle evlenmişlerdi
Muhteşem bir düğünle evlenmişlerdi

Boşanıyorlar mı Bensu Soral ile Hakan Başın ortak açıklamasında dikkat çeken sözler

 

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