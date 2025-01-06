Boşanırsanız yazık olur bu aileye... Ünlü çiftin evliliği sallantıda

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Üstelik onlar birbirlerini öylesine çok seviyorlardı ki evlilik öncesi bir ayrılık yaşadılar ama birbirleri olmadan yaşamayı anlamsız buldukları için tekrar bir araya geldiler.

Sonra bir sabah kalkıp "Haydi evlenelim" deyip evlendiler.

O zamandan bu yana da Hollywood'da mutluluğun ve aşkın simgesi olarak görülüyorlar. Artık boylarını geçen iki kızları ve küçük oğullarıyla beş kişilik bir mutluluk tablosunun kahramanı oldular.

Şimdi ise bu ünlü çiftten son birkaç haftadır kötü haberler geliyor... İkisi de alyansları takmadan görüntüleniyorlar. Bu da evliliklerinin artık sona geldiği iddialarını güçlendiriyor.

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2008 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Bu anlattığımız ünlü çift, Jessica Alba ile Cash Warren…

2008 yılında birlikteliklerini resmiyete döken çift, bir süredir ayrılık söylentilerinin merkezinde. Durum böyleyken güzel oyuncu Alba ile yapımcı kocası Warren küçük oğulları Hayes'in doğum günü için bir araya geldiler.

O güzel günde çekilen pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştılar. İşte onların bu görüntüleri sosyal medyada gündem haline geldi.

Birçok hayranı Jessica Alba ve kocasının evliliğe devam kararı aldığını düşündü. Bazıları da bunu bir umut ışığı olarak gördü ve çifte "Eğer boşanırsanız bu aileye yazık edersiniz" benzeri yorumlarla seslendi.

Jessica Alba ile Cash Warren, haklarındaki bütün bu iddialara şu ana kadar yanıt vermedi. Ama her ikisi de o doğum gününden sonra ayrı ayrı ve parmaklarıyla alyans olmadan görüntülendi.

Evliliklerinin sallantıda olduğu ileri sürülen Jessica Alba ile Cash Warren, iki kızdan sonra dünyaya gelen tek oğulları Hayes'in doğum gününü birlikte geçirdi.

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Jessica Alba ile Cash Warren'ın ikisi kız biri erkek üç tane çocuğu bulunuyor.





BİR ARA AYRILIP SONRA YİNE BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Alba ile Warren'ın filmlerdekine benzer bir aşk öyküsü var aslında. Alba ilk kızları Honor'a hamileyken ilk kızları Honor'a hamileydi.

O dönemde kısa bir ayrılık yaşadılar, ama sonra birbirleri olmadan hayat anlamsız geldi. Bunun üzenine yenien barıştılar ve kısa sürede de evlendiler,

Onca yılı üç çocuklarını birlikte büyüterek deviren ünlü çift hakkındaki bu ayrılık söylentileri ise onların bu ilginç öyküsünü bir kez daha akıllara getirdi.

Biz de evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürülen Alba ile Warren çiftinin öyküsünü bir kez daha hatırlayalım istedik.

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ONLARI KISKANÇLIK AYIRMIŞ

Cash Warren o dönemde yaşadıkları ayrılığın nedenleriyle ilgili olarak bir röportajında itiraflarda bulunmuştu. Orada söylediğine göre çift o dönemde Warren'ın kıskançlığı yüzünden ayrılmıştı.

Warren bundan bir süre önce konuk olduğu Whine Down With Jana Kramer adlı pod cast yayınına konuk oldu. Alba gibi oyuncu değil tanınmış bir yapımcı olan Cash Warren, ilişkilerinin ilk döneminde çok kıskanç olduğunu söyledi.

"Jessica'nın diğer erkeklerden gördüğü ilgiyi gerçekten kıskanıyordum" diye anlattı o dönemde hissettikleri Warren.

Aslında tıpkı karısı Jessica Alba gibi fiziksel görünüm açısından avantajlı olan yani boyu posuyla ve yüz hatlarıyla yakışıklı olarak nitelendirilen Cash Warren "Hayatımda hep özgüvenli bir insan oldum. Ama o sırada onun başka erkeklerden ilgi görmesi bana kendimi kötü hissettiriyordu. Bakıyordum ve kıskanıyordum" dedi.

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SONUNDA BİR ARAYA GELİP EVLENDİLER

İşte o sırada sevgilisi olan Jessica Alba'yı bu kadar kıskanması, çiftin kısa bir ayrılık yaşamasına neden oldu. Bu duygunun kendisini "bir pisliğe" dönüştürdüğünü anlattı Cash Warren.

Şu son söylentilere kadar Alba ile mutlu bir evlilik sürdüren Cash Warren gerisini de şöyle anlattı: "Sonuçta ayrıldık. Ve ayrı geçirdiğimiz o süreçte düşündüm... Eğer tekrar bir araya gelirsek artık daha farklı davranacaktım. Daha yapıcı bir şekilde..."

İkisi için de kolay geçmeyen bu ayrılık sürecinin ardından Jessica Alba ile Cash Warren evlendiler. Belli ki o ayrılık süreci her ikisi için de öğretici oldu.

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'TATLIM, BUGÜN DEGİŞİK BİR ŞEY YAPIP EVLENELİM Mİ?"

Jessica Alba ve Cash Warren, 2004 yılında Fantastic Four filminin setinde tanıştılar. Alba o filmde Sue Storm karakterini oynuyordu. Warren ie filmin yönetmen asistanıydı.

O sette aralarnda bir aşk doğdu. Tanıştıktan üç yıl sonra nişanlandılar. Kısa bir ayrılık döneminin ardında da evlendier. Alba o sırada büyük kızı Honor'a dokuz aylık hamileydi.

Aslına bakılırsa evlilikleri de ilginç oldu çiftin. Bu fikir Jessica Alba'dan çıktı. Alba, Warren'a "Tatlım bu sabah farklı bir şey yapmak ister misin?" diye sordu. Warren ise buna "Hayır" yanıtını verdi.

Yine de Alba devam eti: "Hükümet binasına gidip evlenelim mi?" Warren'ın buna yanıtı ise "Evet" oldu. Gidip evlendiler. Bu mutluluğu da düğün pastası yerine waffle yiyerek kutladılar. Sonra da karnı burnunda hamile olduğu için Jessica Alba'nın doktor randevusuna gittiler.