Boşanırken eski karısından servetini zor kaçırmıştı… Bu kez aşkı değil parayı seçti

Kevin Costner ve eski eşi Christine Baumgartner, üç çocuk sahibi oldukları 19 yıllık evliliklerini 2023’te bitirdiler.

Kocasının kendini işlerine çok fazla kaptırması yüzünden mutsuz olduğu söylenen Christine Baumgartner’ın ayrılık kararını bu yüzden aldığı konuşuldu. İlerleyen günlerde yaşananlarsa deyim yerindeyse “çirkin” yüzleşmelere sahne olacaktı…

ESKİ KARISIYLA PARA YÜZÜNDEN ÇOK KAVGA ETTİLER

Eski eş Christine Baumgartner Kevin Costner’dan ayrıldığında yüklü bir tazminatla birlikte her ay çocukları ve kendisi için de 100 binlerce dolar nafaka talep etti.

Kevin Costner da onu “servet avcısı” olmakla suçladı ve eski eşler mahkeme sonuçlanana kadar birbirleri hakkında ağza alınmayacak sayısız çirkin söz söyledi.

Kevin Costner hem boşanması hem de filmlere yaptığı yatırımlar yüzünden maddi darlığa düşmüş durumda

Christine Baumgartner daha sonra eski komşuları ve Kevin Costner’ın iddia ettiğine göre evli oldukları zamandan beri ilişki yaşadığı komşularıyla evlenmeye hazırlanıyor.

Kevin Costner ise boşandığından beri bir türlü işleri de yolunda gitmediği için farklı sıkıntılar içinde.

Oynadığı dizi iptal edilen, büyük ve birkaç filmden oluşacak şekilde hazırladığı American Saga projesinin geleceği de belirsiz.

Hal böyle olunca usta aktörün yeni aşkını seçerken aşk kadar paraya da baktığı söyleniyor...

EPEY DARA DÜŞTÜ DİYORLARDI

Mali açıdan kaygılanmaya başlayan, daha önceki ayrılıklarında da servetini kaybetme noktasına gelip zor kurtulduğunu açıkça itiraf eden Kevin Costner’ın bu aralar gönlünü kaptırdığı biri olduğu konuşuluyor.

Ve bu kez belli ki hayatındaki kadınlarla para konusunda sıkıntı yaşadığı için önlemini baştan almış durumda…

Kevin Costner'ın yeni sevgilisi Kelly Noonan, Wall Street'in tanınmış yatırımcılarından Alec Gores'un eski eşi ve oldukça zengin

Tutku projesi olduğunu söylediği Horizon: An American Saga'nın sonraki bölümlerini çekmek için fon arayan Kevin Costner’ın, eski eşine tıpatıp benzeyen zengin bir kadınla flört etmesi bu aralar Hollywood’un en çok konuşulan dedikodusu haline gelmiş durumda.

YENİ SEVGİLİSİ KARUN KADAR ZENGİN

70 yaşındaki Costner, 2,2 milyar dolar serveti olan bir Wall Street yatırımcısından boşanan 46 yaşındaki Kelly Noonan ile birlikte.

Ünlü oyuncuyu tanıyan isimsiz bir kaynak bu yeni filizlenen ilişki için "Kevin, Kelly'den gerçekten hoşlanmasaydı onunla çıkacağından şüpheliyim. Ama içinde, ona maddi bir can simidi atacağını uman bir yanı olup olmadığını merak ediyor insan” dedi.

Usta oyuncunun bir zamanlar 400 milyon dolar olduğu söylenen serveti eriyip gitmiş durumda.

Üstelik Kevin Costner artık 51 yaşındaki eski eşi Christine Baumgartner ve üç çocuğuna aylık 63.209 dolar nafaka ödüyor.

Bu arada usta oyuncunun önceki evlilikleri ve ilişkilerinden dört çocuğu daha var.

Geçen yıl ise Costner'ın büyük ölçüde kendi finanse ettiği ve yönettiği, ortak yazarlığını yaptığı ve başrolünü oynadığı Horizon: An American Saga – Chapter 1 – açılış hafta sonunda 100 milyon dolarlık bir bütçeye karşılık sadece 11 milyon dolar hasılat elde etti.

ACABA AŞKI MI SEÇTİ YOKSA PARAYI MI?

Costner'ın gişede fiyaskoya yol açan filme kendi parasından 50 milyon dolar yatırdığı ve Santa Barbara'daki 10 dönümlük arazisini ipotek ettirdiği bildirildi.

Yıldız isim "Biraz daha paraya ihtiyacım var, gerçekten de öyle" diye itirafta bulunmuş ve henüz vizyona girmemiş olan 2. Bölüm'ün ardından seride iki film daha çekmeyi hedefliyor.

Kaynaklar, sekiz yıllık evliliğin ardından 72 yaşındaki yatırımcı Alec Gores'tan boşanan Kelly Noonan'ın, aynı zamanda bir film stüdyosu sahibi olması nedeniyle Costner için birden fazla açıdan kurtarıcı olabileceğini söyledi.

Kevin Costner'ın yeni flörtünün eski eşine olan benzerliği de dikkat çekiyor

"Kevin'in onunla sadece parası için çıktığını kimse söylemiyor. Ama bu beklenmedik bir tesadüf.”