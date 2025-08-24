Boşanır boşanmaz genç aşklara koştu… Tek bir şartı var… Konuşan yanar!

Haberin Devamı

Müzik dünyasının sevilen yıldızlarından Jessica Simpson ocak ayında eski futbol yıldızı kocası Eric Johnson’la olan 10 yıllık evliliğini sonlandırmıştı.

Ünlü çift bir süredir ayrı yerlerde görüntüleniyor, çocukları için bile çok fazla bir araya gelmiyordu.

Bu yüzden başlayan dedikodular doğru çıktı ve en sonunda “Dostça ayrıldık” tarzı bir açıklama yaparak yollarını ayırmaya karar verdiler.

Ve o günden bugüne, başlarda bir süre ortadan kaybolsa bile, Jessica Simpson büyük bir değişim geçirdi.

Kocasından ayrıldıktan sonra “Bu evlilik beni hasta ediyordu” gibi sözler eden ve artık mutsuzluktan sağlığını kaybetme noktasına geldiğini ima eden Jessica Simpson hem zayıflayıp eski günlerine döndü hem de müzik çalışmalarına hız verdi.

Haberin Devamı

Bir süredir arkadaşlarına haber salıp ona çöpçatanlık yapmalarını istediği söylenen Jessica Simpson’ın flört dünyasına hızlı bir giriş yaptığı iddia edildi.

Üstelik Jessica Simpson’ın bu kez kendine yeni bir gerçek ilişki bulana kadar gözüne etrafındaki kendinden genç erkekleri “kestirdiği” söyleniyor.

Mutsuz evliliğinin üzerindeki kötü etkisinden kurtulmaya çalışan ünlü şarkıcının bir süredir genç erkeklerle görüştüğü, bu küçük kaçamakları pek ciddiye almasa da şimdilik bu halinden mutlu olduğu konuşuluyor.

Doğru kişiyi aramaktan da vazgeçmeyen Jessica Simpson şimdilik yaralı kalbine iyi gelecek genç erkeklerle görüşmeye devam ediyor ancak bu konuda da tedbiri elden bırakmamış.

Yakın çevresinden sızan haberlere göre ünlü şarkıcı görüştüğü adamlara birer gizlilik sözleşmesi imzalatıyormuş.

Haberin Devamı

Böylece onunla görüşen bu kişiler yolları ayrıldıktan sonra hiçbir şekilde yaşadıkları hakkında konuşamayacak, basına ya da sosyal medyaya bu konuyla ilgili hiçbiri bilgi sızdıramayacaklar.

Böylece Jessica Simpson hem hakkında çıkabilecek dedikoduların önüne baştan geçecek hem de bu süreçte yaşadıkları konusunda kendini daha güvende hissedebilecek…

Söylenenlere göre Jessica Simpson böylece evliliği sona ererken kaybettiği özgüveni yeniden kazanmaya çalışıyor.

Bu arada ünlü şarkıcı ciddi bir ilişki aramaktan da vazgeçmiş değil ve hâlâ arkadaşlarına ona kendisine uygun bir sevgili bulmaları için haber yollamaya da devam ediyor…