Kocasından ayrılıp gizli saklı aşk yaşıyordu... Sonunda ilan etti: Herkes yeni sevgilime baksın!

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Bazıları da bu konuda çok kapalı olmasalar da kendilerince bazı önlemler alırlar. Aşkları tam olgunlaşmadan gözler önüne sermek istemezler. "Tam zamanı" diye düşündüklerinde de gizli saklı kalmaz bu ünlülerin özel hayatları da.

İşte rol aldığı Taht Oyunları (Game of Thrones) adlı diziyle kariyerinde hızlı bir yükseliş gerçekleştiren İngiliz oyuncu Sophie Turner da bu gruptakilerden.

Joe Jonas ile yaptığı iki çocuklu evliliğini bitirdikten sonra ABD'den memleketine geri döndü Turner. Kocası Jonas ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra da aristokrat bir aileden gelen Peregrine Pearson ile aşk yaşadığı söylentileri yayıldı.

Hatta ikili sokaklarda el ele göz göze daha da ötesi öpüşürken bile görüntülendi.

28 yaşındaki Turner, bütün bunlara ses çıkarmadı ama yine de Pearson ile birlikteliğini resmen duyurma konusunda herhangi bir adım da atmadı.

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SEVGİLİSİNİ SOSYAL MEDYADAN KAMUOYUYLA 'TANIŞTIRDI'

Fakat Joe Jonas ile resmen boşandıktan sonra da artık bu konuda gizlisi saklısı kalmadı.

Güzel oyuncu, dostlarıyla birlikte vakit geçirdiği bir günde çekilen pozlarına yer verdiği Instagram paylaşımında sevgilisi Peregrine Pearson'ı sosyal medya takipçileriyle "tanıştırdı."

Sophie Turner'ın yaptığı paylaşımda başka bir dizi fotoğraf yer alsa da takipçileri en çok 29 yaşındaki Pearson'ın yer aldığı iki kareye yorum yaptı.

Birçok takipçisi Turner'a yeni aşkı Pearson ile mutluluk diledi.

Bazıları da eski kocası Joe Jonas'ın Turner'ın yanında kısa boylu durmasına gönderme yaparak "Sonunda kendi boyunda bir sevgili buldu" diye yorum yaptı.

Sophie Turner, sevgilisi Peregrine Pearson'ın fotoğrafına sosyal medya hesabında yer verdi.





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VARLIKLI BİR AİLEDEN GELİYOR

Aslına bakılırsa Sophie Turner ile yaşadığı aşk nedeniyle fazlaca göz önüne çıkan Peregrine Pearson, geçmişte de Yunanistan'ın sürgündeki kraliyet ailesine mensup olan Maria Olympia ile yaşadığı aşkla da konuşulmuştu.

Fakat Turner ile birlikteliği onun daha fazla dikkat çekmesine neden oldu.

Sophie Turner'ın sevgilisi Peregrine Pearson'a biraz daha yakından bakarsak...

Turner'ın sokaklarda sarmaş dolaş görüntülendiği Peregrine Pearson, tanınmış bir İngiliz aristokrat aileye mensup.

Yakın çevresinde Perry olarak tanınan genç adam, İngiliz bir aristokrat aileden geliyor. 1994 yılında dünyaya gelen Pearson'ın babası Michael Orlando Weetman Pearson, 4. Cowdray Vikontu olarak biliniyor.

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Perry Pearson, Chelsea'de bir emlak şirketinin yöneticisi olarak çalışıyor. Bu arada Pearson, dünyanın en büyük eğitim şirketlerinden ve yayıncılarından biri olan bir imparatorluğun da varisi. İleri sürülenlere göre ailesinin 270 milyon dolarlık bir serveti bulunuyor.

Sophie Turner'ın, iki hafta önce resmen boşandığı Joe Jonas ile birlikteliği de bir masal gibi başlamıştı. Ama sonu pek iyi olmadı.

AŞKLARI SOSYAL MEDYADA YAZIŞARAK BAŞLAMIŞTI

Aslında her ikisi de gösteri dünyasına mensup olan Sophie Turner ile eski kocası Joe Jonas, 2016'da Instagram üzerinden tanıştı. Birbirlerine yazdıkları direkt mesajlarla iletişimi sürdürdüler.

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Sophie Turner, bir röportajda olup biteni şöyle anlatmıştı: " Ortak arkadaşlarımız vardı. Uzun zamandır bizi birbirimizle tanıştırmaya çalışıyorlardı. Sonra Instagram'da birbirimizi takibe aldık, Sonunda da Joe bana mesaj gönderdi."

İkili tanıştı ve aralarında bir aşk doğdu.

2017 yılında Jonas Turner'a evlenme teklif etti. Turner da hiç düşünmeden bu teklifi kabul etti. Sonunda da 2019 yılında önce Las Vegas'ta ani bir törenle evlendiler. Sonra da Fransa'da düğün yapıldı.

2020 yılında Turner ile Jonas'ın ilk kızları geldi. İki yıl sora da ikinci bebekleri aralarına katıldı. Ama beklenenin aksine evlilik uzun sürmedi.

O dönemde Turner'ın memleketi İngiltere'yi özlediği ve iki kızını orada büyütmek istediği konuşuldu. Yine iddialara göre Jonas ise karısının İngiltere'ye yerleşme isteğine çok sıcak bakmadı. Bütün bu anlaşmazlıkların sonunda da büyük bir aşkla başlayan evlilik yıkıldı.

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MEMLEKET ÖZLEMİ EVLİLİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Turner'ın boşanmasına yol açan nedenlerden birinin de memleket hasreti olduğu konuşuluyordu. Evlendikten sonra ABD'de yaşayan oyuncunun memleketi İngiltere'yi özlediği ama kocasını Joe Jonas'ı oraya taşınma konusunda ikna edemediği ileri sürülmüştü.

2019 yılında evlenen Turner ile Jonas'ın iki tane kızı bulunuyor. Çocuklar anneleriyle birlikte İngiltere'de yaşıyor.

Görünüşe göre Sophie Turner, kocasından boşandıktan sonra ülkesine geri döndü ve orada da kendisi gibi bir İngiliz ile aşk yaşamaya başladı.