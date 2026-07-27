Boşanınca kısmeti açıldı… ‘Beni hep ünlü eski karımın eski kocası olarak hatırlayacaklar’

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Zaten kendisi de bunun farkında ve gocunmak yerine durumunu kabullenmeyi seçmiş…

Eski spor eğitmeni, dansçı ve model Sam Asghari, Hollywood yıldızı John Travolta ile yeni bir film çekmiş olsa bile, her zaman "Bay Britney Spears" olarak anılacağını biliyor ama bu umurunda değil: "Ben en kötü adamım!"

Ünlü şarkıcı Britney Spears’ın eski kocası Sam Asghari için hayat şu anda çok tatlı.

John Travolta ile yeni filmi "Centilmen Hırsız"da "en kötü adamı" oynuyor ve kız arkadaşı Brooke Irvine'e delicesine aşık.

Haberin Devamı

Ancak birçok insan için sonsuza dek "Bay Britney Spears" olarak bilineceğini de biliyor.

Altı yıl boyunca çıktığı ve 2024'te iki yıl evli kalıp ayrıldığı bir süperstar olsa da her zaman “sorunlu” bir yıldız olarak tanına Britney Spears hakkında insanların ona soru sormayacağı bir zamanın gelip gelmeyeceği sorulduğunda "Bu asla olmayacak. Ama bu soruları cevaplamaya ve bunun beni etkilememesine tamamen hazır mıyım? Kesinlikle." diyor.

Asghari'nin yeni ve düzenli hayatının aksine, 44 yaşındaki Spears, bu yıl içinde alkollü araç kullanmaktan tutuklandı ve rehabilitasyona gitti. Üstelik yıllar sonra barıştığı oğullarıyla arası yeniden bozuldu bozulacak.

Sadece birkaç gün önce, şarkıcı Los Angeles'taki 101 Otoyolu'nda seyreden bir Mercedes G-Wagon'un sunroof'undan dışarı çıkıp dans ederek güvenlik endişelerine yol açtı. Daha sonra Instagram'da tepkileri reddederek "Hiçbir şey göründüğü gibi değil" diye yazdı.

Haberin Devamı

Peki Asghari, geçmişte kamuoyu önünde bu kadar zorluk yaşamış olan eski eşinin bu son davranışına ne diyor? İran doğumlu oyuncu buna cevap vermeden önce duraksıyor ve daha önce de hakkında kötü söz söylemekten kaçındığı eski karısı için konuşmak yerine "Ülkemde olup bitenlere gerçekten odaklandım. Tüm odağım buna ve yaptığım projelere yöneldi. Eğlence haberlerine bakmayı gerçekten sevmiyorum ve gördüklerime inanmayı da sevmiyorum zaten." diyor.

Sam Asghari yakın zaman önce Britney Spears'ın da İran'daki kadınlar kadar ezildiğini söylemişti.

32 yaşındaki Asghari, Spears ile ilk kez Ekim 2016'da "Slumber Party" müzik videosunun setinde tanıştı. Videoda Spears'ın sevgilisi rolünü oynadı ve kısa sürede aralarında bir bağ oluştu.

Haberin Devamı

Asghari, Spears'ın 13 yıllık sıkı vesayetinden kurtulmak için verdiği mücadelede onun yanındaydı ve Haziran 2022'de Madonna ve Drew Barrymore gibi isimlerin de aralarında bulunduğu oldukça sıra dışı, yıldızlarla dolu bir düğünle evlendiler. Bu yıllar boyunca, onları tanıyan birçok kişi Asghari'nin Spears için büyük bir destek olduğunu söyledi.

Çift ayrılırken Sam Asghari bunu yapabilecek olsa da ayrıldığı karısı Spears’dan para almamayı seçti.

"Geçmiş geçmişte kaldı ve onu kutlayabiliriz, her zaman üzerinde düşünebiliriz. Geçmişi değiştiremezsiniz. Olanlar oldu. Ve dediğim gibi, hayatımı daha iyiye veya daha kötüye değiştiren hiçbir şeyden asla şikayet etmem."

Haberin Devamı

Sam Asghari iki yıldır Los Angeles’ta başarılı bir emlakçı olarak tanınan 32 yaşındaki Brooke Irvine’le birlikte ve çok mutlu bir ilişki yaşıyor.

Eski bir fitness eğitmeni olan Asghari, Hollywood'da bir kariyer inşa etmek için çalışıyor. Geçen yıl NBC'nin hit dizisi "The Traitors"da rol aldı. Şimdi ise 31 Temmuz'da vizyona girecek olan "The Gentleman Thief" filminde, deneyimli dolandırıcı Mason Goddard (Travolta) tarafından bir yattan 100 milyon dolarlık bir tabloyu çalmak için görevlendirilen bir ekibin üyesi Victor'u canlandırıyor.