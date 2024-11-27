BoÅŸandÄ±ktan sonra burayÄ± kendine yuva yapmÄ±ÅŸtÄ±... KÄ±zlarÄ±nÄ± burada bÃ¼yÃ¼ttÃ¼, ÅŸimdi sÄ±ra torunlarÄ±nda

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Ama o bunu baÅŸardÄ±...

Tedavisi gÃ¼Ã§ bir hastalÄ±kla mÃ¼cadele eden kocasÄ±nÄ± hiÃ§ bÄ±rakmÄ±yor. Ãœstelik o Ã§oktan baÅŸkasÄ±yla evlenip iki tane Ã§ocuk sahibi olmasÄ±na raÄŸmen...

Hem bir zamanlar aynÄ± yastÄ±ÄŸa baÅŸ koyduÄŸu eski eÅŸinin hem de onun ÅŸu anda evli olduÄŸu genÃ§ karÄ±sÄ±nÄ±n zor gÃ¼nlerinde hep yanlarÄ±nda.Â Tabii ki eski kocasÄ±yla evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen ve artÄ±k yetiÅŸkin olan Ã¼Ã§ kÄ±z Ã§ocuÄŸuyla birlikte.Â

Bu Ã¼nlÃ¼, eski kocasÄ±yla hala samimi bir iletiÅŸim iÃ§inde uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ±. DiÄŸer yandan da kendi hayatÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor... AslÄ±nda baÅŸÄ±nÄ± sokacak birkaÃ§ tane evi olmasÄ±na raÄŸmen en Ã§ok vakit geÃ§irdiÄŸi doÄŸanÄ±n kollarÄ±ndaki evinde zaman zaman eski kocasÄ±nÄ± ve onun yeni karÄ±sÄ±yla kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ±nÄ± da aÄŸÄ±rlÄ±yor.Â

Tam da onlar gibi geniÅŸ ve kalabalÄ±k bir aileye uygun ÅŸekilde, uÃ§suz bucaksÄ±z bir arazi iÃ§indeki kÄ±r evlerinde yaÅŸayÄ±p gidiyorlar.

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Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼nlÃ¼nÃ¼n Demi Moore olduÄŸunu Ã§oktan anladÄ±nÄ±z bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla. Ne de olsa Hollywood 'da onun kadar vefalÄ± bir eski eÅŸ daha bulmak kolay deÄŸil.

Moore ile Willis'in Ã¼Ã§ kÄ±z Ã§ocuk sahibi olduÄŸu evlilikleri 1987'de baÅŸladÄ± 2000 yÄ±lÄ±nda bitti. Sonra Moore, boÅŸandÄ±ktan sonra Idaho'da bir kÄ±r evi satÄ±n aldÄ±.

Ãœstelik bu ev o kadar geniÅŸ ki Ã§ocuklarÄ±, torunu, hatta iyi gÃ¼nlerinde Bruce Willis ve onun yeni karÄ±sÄ± Emma Heming, Ã§iftin iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± da orada buluÅŸuyorlar zaman zaman.

Demi Moore, geniÅŸ bir arazi Ã¼zerinde inÅŸa edilen kÄ±r evinde Ã§ektiÄŸi pozlarÄ±nÄ± sosyal medyadan paylaÅŸÄ±yor.

Orada da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi evi, kelimenin tam anlamÄ±yla doÄŸanÄ±n kollarÄ±nda. Ãœstelik arazisinde bir yapay gÃ¶lÃ¼n yanÄ± sÄ±ra bir de Ã¼nlÃ¼ evlerinin olmazsa olmazlarÄ±ndan yÃ¼zme havuzu da bulunuyor.

EN DEÄžERLÄ° MÃœLKLERÄ°NDEN BÄ°RÄ°Â

61 yaÅŸÄ±ndaki Moore'un bu mÃ¼lkÃ¼, onun emlak portfÃ¶yÃ¼ndeki en deÄŸerli parÃ§alardan biri.

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ÃœnlÃ¼ oyuncu burayÄ± Bruce Willis ile boÅŸandÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±. EvliliÄŸi bittiÄŸi sÄ±rada henÃ¼z Ã§ocukluk Ã§aÄŸÄ±nda sayÄ±lan kÄ±zlarÄ± Rumer, Tallulah ve Scout'u burada bÃ¼yÃ¼ttÃ¼.

Åžimdi de en bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Rumer'Ä±n eski sevgilisi Derek Richard Thomas'tan dÃ¼nyaya gelen torunu Louette Isley'Ä± kÄ±r evinin bahÃ§esinde Ã¶zgÃ¼rce oynarken izleyebiliyor.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Demi Moore'un kÄ±r evinin geniÅŸ bahÃ§esi sanki bir orman gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Bulutlara yÃ¼kselen aÄŸaÃ§lar, bir yapay gÃ¶l ilk bakÄ±ÅŸta el deÄŸmemiÅŸ doÄŸa parÃ§asÄ± izlenimi veriyor. Ama gerÃ§ek Ã¶yle deÄŸil. BurasÄ± Moore'un mÃ¼lkÃ¼nÃ¼n bahÃ§esi.

ORMANDAN MANTAR BÄ°LE TOPLUYORÂ

Demi Moore'un evinden paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflara bakÄ±lÄ±rsa yÄ±ldÄ±zÄ±n yemek odasÄ± ve yaÅŸam alanÄ±yla birleÅŸen bir aÃ§Ä±k mutfaÄŸa sahip olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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Yine sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±na gÃ¶re Moore, bazen ormana Ã§Ä±kÄ±p mantar topluyor ve sonra da yemek piÅŸirirken onlarla birlikte poz veriyor.

Moore'un bundan birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce evinin banyosundan yaptÄ±ÄŸÄ± bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ± da o dÃ¶nemde bÃ¼yÃ¼k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ koparmÄ±ÅŸtÄ±.

Banyosunda bulunan kanepede bilgisayarÄ±nÄ± aÃ§Ä±p Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Moore'un banyosuyla ilgili en Ã§arpÄ±cÄ± ayrÄ±ntÄ± ise yerdeki duvardan duvara halÄ±ydÄ±.

Onun bu tercihi de hayranlarÄ± arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma konusu olmuÅŸ "Banyoda boydan boya halÄ± mÄ± olur?" sorusunun sorulmasÄ±na yol aÃ§mmÄ±ÅŸtÄ±.

KÄ±r evinde ailesinin yanÄ± sÄ±ra kalabalÄ±k arkadaÅŸ grubunu da aÄŸÄ±rlayan Moore'un, Ã¼nlÃ¼lerin vazgeÃ§ilmezi Beverly Hills baÅŸta olmak Ã¼zere ABD'nin farklÄ± yerlerinde de mÃ¼lkleri olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

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Moore'un banyosunda bulunan duvardan duvara halÄ± bir dÃ¶nem sosyal medyada tartÄ±ÅŸma yaratmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Bruce Willis de demans teÅŸhisi almadan Ã¶nce karÄ±sÄ± Emma Heming ve kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ±yla birlikte sÄ±k sÄ±k Moore'un kÄ±r evini ziyaret ediyordu. ÃœnlÃ¼ oyucunun ziyaretleri ÅŸimdi de nihayete ermedi elbette.





Moore Ã¼Ã§ kÄ±zÄ±nÄ± bu kÄ±r evinde bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. Åžimdi de torunuyla birlikte bahÃ§ede oynuyor.





Demi Moore'un Ã§iftliÄŸi geniÅŸ ailenin buluÅŸma noktalarÄ±ndan biri... Bruce Willis de iyi gÃ¼nlerinde eÅŸi Emma ve kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ±yla doÄŸanÄ±n kollarÄ±ndaki bu mÃ¼lkÃ¼ ziyaret ediyordu.