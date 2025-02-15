Kocasını onun elinden almıştı.. Yılların hıncını böyle mi çıkardın! Hep sizin yüzünüzden

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Jolie ve Pitt, yıllarca büyük bir aşkın kahramanı oldular. Bu süre içinde üçü biyolojik üçü evlatlık altı tane çocuk sahibi oldular, evlenip resmen boşandılar ama hala konuşuluyorlar...

Hem de sadece kariyerleriyle değil özel hayatlarının her ayrıntısıyla.

İşte bütün bunlara bir yeni halka daha eklendi. Gelin, ona bir bakalım.

BU KEZ İŞİN İÇİNE ESKİ KARISI DA KARIŞTI

Artık herkesin bildiği gibi Angelina Jolie ile Brad Pitt'in sekiz yılın sonunda resmen boşanabildi. Aralarında hala bazı pürüzler olsa da artık ikisi de kendi hayatlarına odaklanmış durumda.

Son günlerde ortada dolaşan söylenti ise Jolie ve Pitt'in yanı sıra bir kişiyi daha kapsıyor: Brad Pitt'in Angelina Jolie uğruna evliliğini bitirdiği eski karısı Jennifer Aniston.

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Nasıl bir bağlantısı olduğuna gelirsek...

Angelina Jolie, bunca yıllık meslek hayatının belki de en iddialı rolünü Maria adlı filmde üstlendi. Opera'nın Diva'sı Maria Callas'ı canlandırdığı bu film için varını yoğunu ortaya koydu. Daha önce hiç yapmamış olmasına rağmen opera aryaları seslendirmeyi bile öğrendi.

Aslında Maria bu sezonun en iddialı filmlerinden biri olarak görülüyordu. Hatta Angelina Jolie'nin kariyerinin ikinci Oscar'ını kazanmasına da kesin gözüyle bakılıyordu.

'HOLLYWOOD'DAKİ NÜFUZLARINI KULLANDILAR'

Ama bırakın Oscar heykelciğini kucaklamayı Jolie ödüle aday bile gösterilmedi. İşte son dönemde konuşulan iddialar da bununla ilgili.

İddialara göre Jolie, eski kocası Brad Pitt ile onun eski karısı Jennifer Aniston'ın bu işte bir parmağı olduğunu düşünüyor.

Onun görüşüne göre eski eşler Pitt ile Aniston, Angelina Jolie'nin Oscar'da en iyi kadın oyuncu ödülüne aday gösterilmemesi için Hollywood'daki nüfuzlarını kullandı.

Jolie'ye yakın kaynakların aktardığına göre 49 yaşındaki yıldız, zaten epeydir "Hollywood'un Altın Çocuğu" olarak anılan Brad Pitt'in, bütün sinema piyasasını kendisine karşı tavır alma konusunda ikna ettiği görüşünde.

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Söz konusu kaynak bu konuda "Angelina Jolie, Maria filmindeki rolünün kendisini yeniden Hollywood'un zirvesine çıkaracağına inanıyordu. Ama ödüller konusunda görmezden gelinmesinin eski kocası Brad Pitt'in işi olduğundan neredeyse emin" dedi.

İddialara göre Angelina Jolie, evliliğin yıkılması konusunda Pitt'in kendisini kötü taraf olarak göstermeye çalıştığı düşüncesinde.

Yine iddialara göre bu konuda Brad Pitt'in en büyük desteği ise eski karısı Jennifer Aniston.

Kaynaklar Jolie'nin bu konudaki fikrini şöyle özetledi: "Angelina'nın Brad'i Jennifer'ın elinden almasının üzerinden 20 yıl geçti. Ama Jennifer hala Angelina'yı bağışlamış değil. Ayrıca sinema sektöründe Aniston'ın tarafında birçok kişi var. Jolie'nin ödüllerde görmezden gelinmesinde onun da katkısı olabilir."

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BU ROL İÇİN HER ŞEYİNİ ORTAYA KOYDU

Aslına bakılırsa bu konu Oscar adayları açıklandığı günden beri konuşuluyor. Jolie'nin Maria filmi için varını yoğunu, ruhunu ortaya koyduğu ama sonuçta eli boş kaldığı için hayal kırıklığına uğradığı o dönemde de gündeme gelmişti.

Hatta yakın çevresi hayatı trajedilerle dolu Maria Callas'ı canlandırdığı süreçte Jolie'nin ruh sağlığının da bozulduğunu ileri sürdü.

Onlara göre Jolie, kendini rolüne çok kaptırdı ve çekimler bittikten sonra da kendi dünyasına kolayca dönemedi.

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in boşanması tam sekiz yılda resmen tamamlandı.