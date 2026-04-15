Eski eÅŸ ve yeni eÅŸ kardeÅŸ gibi oldu... BoÅŸandÄ±lar ama bir türlü birbirlerinden kopamadÄ±lar... Tatilde bile hep birlikte!

Eski eÅŸ ve yeni eÅŸ kardeÅŸ gibi oldu... BoÅŸandÄ±lar ama bir tÃ¼rlÃ¼ birbirlerinden kopamadÄ±lar... Tatilde bile hep birlikte
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 10:17

Sadece Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±nda deÄŸil sÄ±radan hayatlarda da boÅŸanan Ã§iftler arasÄ±ndaki iliÅŸki farklÄ± farklÄ± olur. BazÄ±larÄ± bir daha birbirlerinin yÃ¼zÃ¼ne bile bakmazken bazÄ±larÄ± da biten evlilikteki sorunlarÄ± bir kenara koyup aralarÄ±nda bir dostluk oluÅŸturur.

Ãœstelik bu iki durum konusunda eski Ã§iftin Ã§ocuklarÄ± olup olmamasÄ±nÄ±n da bir etkisi bulunmaz.

Ä°ÅŸte ekranlardan tanÄ±nan Christina Haack ile Tarek El Moussa da ikinci grupta yer alan boÅŸanmÄ±ÅŸ Ã§iftlerden.

Ä°ki Ã§ocuklu evliliklerini bitiren Christina ile Tarek, artÄ±k hayatlarÄ±nda baÅŸkalarÄ± olmasÄ±na raÄŸmen dostluklarÄ±nÄ± her ÅŸeyin Ã¼zerinde tutuyorlar.

HER FIRSATTA BÄ°R ARAYA GELÄ°YORLARÂ 
Hatta Ã¶yle ki El Moussa'nÄ±n yeni karÄ±sÄ± Heather Rae, Christina'nÄ±n yeni sevgilisi Christopher Larocca ve Ã§ocuklarÄ±yla birlikte kocaman bir aile oldular ve her fÄ±rsatta bir araya geliyorlar.

2009 ile 2018 arasÄ±nda evli kalan Christina Haack ile Tarek El Moussa bu alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± geÃ§tiÄŸimiz hafta kutlanan Paskalya sÄ±rasÄ±nda da bozmadÄ±lar.

Yine evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ± Taylor ve Brayden'Ä± da yanlarÄ±na alÄ±p tatile Ã§Ä±ktÄ±lar.

Elbette onlara Tarek'Ä±n yeni karÄ±sÄ± Heather ile kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu; Christina'nÄ±n yeni sevgilisi Christopher da eÅŸlik etti.

Haack'Ä±n bir baÅŸka eski kocasÄ± Ant Anstead ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸluÂ  da onlarla birlikteydi.

KALABALIK TATÄ°L:Â Ama bu kadarla sÄ±nÄ±rlÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sanÄ±yorsanÄ±z biraz daha bekleyin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu tatilde hepsinin geniÅŸ ailelerinden baÅŸka Ã¼yeler de onlarla mutlu anlar paylaÅŸtÄ±. Ã–zetle eski Ã§ift Christina Haack ile Tarek El Moussa yine kocaman bir aile olduklarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdiler.

Bu tatilde evlilikleri Ã§oktan biten Ã§ifte, yeni eÅŸ ve sevgililerinin yanÄ± sÄ±ra diÄŸer geniÅŸ aile Ã¼yeleri de eÅŸlik etti.

ESKÄ° EÅž VE YENÄ° EÅž KARDEÅž GÄ°BÄ° OLDU
DiÄŸer yandan Christina Haack ile eski kocasÄ±nÄ±n ondan boÅŸandÄ±ktan sonra evlendiÄŸi Heather Rae de epeydir kardeÅŸ gibi olmuÅŸ durumda.

Zaten bu geniÅŸ aileyle ilgili en Ã§ok merak edilen ayrÄ±ntÄ± da bu. BÃ¼tÃ¼n bunlar, birlikte tatiller, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±, mutluluk pozlarÄ± gerÃ§ek mi yoksa gÃ¶steriÅŸ mi?

Ä°ÅŸte bu soruya Heather Rae El Moussa bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla yanÄ±t verdi.

Rae'nin paylaÅŸÄ±mÄ±na bir takipÃ§isi "Siz gerÃ§ekten birbirinizi seviyor musunuz yoksa bu bir reklam iÅŸi mi?" diye sondu. Bunun Ã¼zerine Heather de "Biz Christina ile birbirimizin en iyi arkadaÅŸÄ±yÄ±z" diye yanÄ±t verdi.,

DiÄŸer yandan Christina Haack da Tarek El Moussa ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen iki Ã§ocuÄŸun mutluluÄŸu ve saÄŸlÄ±klÄ± bÃ¼yÃ¼mesi iÃ§in aralarÄ±nÄ± iyi tuttuklarÄ±nÄ± belirtti.

Christina Haack ile Tarek El Moussa'nÄ±n biten evliliklerinden bir kÄ±z bir erkek iki Ã§ocuÄŸu var. Haack, bir sonraki eski kocasÄ± Ant Anstead ile de bir erkek evlat sahibi oldu.Â 

Tarek El Moussa ise Heather Rae ile kurduÄŸu yuvayÄ± bir erkek Ã§ocukla taÃ§landÄ±rdÄ±. Ama iki bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu da her zaman ailesinin bir parÃ§asÄ±.

Haack, bir sÃ¼redir Christopher Larocca ile birlikte.Â 

