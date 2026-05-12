BoÅŸandÄ±ktan sonra rol arkadaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶zÃ¼ne kestirdi: Ama cÃ¼zdanÄ± yeterince dolu olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kendine yakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±

2000'lerin baÅŸÄ±nda niÅŸanlanÄ±p ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ben Affleck ile 2022'de sonunda evlendi Lopez... Ama yuvalarÄ± beklendiÄŸi gibi Ã§ok da uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmadÄ±.

Sadece iki yÄ±l sonra boÅŸanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar. GeÃ§en yÄ±l da bÃ¼yÃ¼k aÅŸk ve evlilik resmen tarihe karÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte o noktadan sonra Ã¶zellikle de Lopez'in hayatÄ±nÄ± kiminle paylaÅŸacaÄŸÄ± hep merak konusu oldu.

Ã–ZEL HAYATI HEP MERAK KONUSUÂ

Bu da normal aslÄ±nda.Â

Gencecik yaÅŸÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kariyerini oyuncu ve ÅŸarkÄ±cÄ± olarak sÃ¼rdÃ¼ren 56 yaÅŸÄ±ndaki Lopez, akÄ±p giden yÄ±llara raÄŸmen hala mesleÄŸinin de formunun da zirvesinde.

Ãœstelik bugÃ¼ne kadar dÃ¶rt kez evlenip boÅŸandÄ± ve aradÄ±ÄŸÄ± huzuru bir tÃ¼rlÃ¼ bulamadÄ±.

Bu yÃ¼zden de artÄ±k hayatÄ±nÄ±n olgunluk Ã§aÄŸÄ±nda durulup oturmasÄ±nÄ±, sevdiÄŸi ve tarafÄ±ndan sevildiÄŸi biriyle iliÅŸki yaÅŸamasÄ±nÄ± istiyor hayranlarÄ±.

Tabii en Ã§ok da kendisi istiyor bunu.

Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re iÅŸi kolay deÄŸil.

HER AÃ‡IDAN KENDÄ°NE DENK BÄ°RÄ°NÄ° ARIYOR

BazÄ± Ã¼nlÃ¼ler sÄ±radan insanlarla da hayatÄ± paylaÅŸÄ±p mutlu olabildikleri halde aynÄ± durum Lopez iÃ§in sÃ¶z konusu deÄŸil.

YakÄ±n Ã§evresinin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Lopez, her aÃ§Ä±dan kendisine denk birini arÄ±yor. Belli ki bu konuda gerÃ§ekÃ§i dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.



Hem ÅŸÃ¶hret ve kariyer hem de maddi aÃ§Ä±dan kendisiyle aynÄ± basamakta biriyle hayatÄ± paylaÅŸma arzusunda.

Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden de Office Romance filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Brett Goldstein ile sette bir yakÄ±nlaÅŸma yaÅŸansa da yine de bunun gerisi gelmedi.





SETTE, ARALARINDA BÄ°R YAKINLAÅžMA DOÄžMUÅžTU

Ã‡Ã¼nkÃ¼ iddialara gÃ¶re Ted Lasso dizisiyle tanÄ±nan Goldstein, tam olarak Lopez'in beklentilerini karÅŸÄ±layabilecek kiÅŸi deÄŸil.

Bu konuda konuÅŸan bir kaynak "Brett, bir baÅŸrol oyuncusu tipine sahip deÄŸil. AyrÄ±ca Lopez aÃ§Ä±sÄ±ndan "maddi durum" testini de geÃ§emedi. Yani, cÃ¼zdanÄ± yeterince kabarÄ±k deÄŸil" diye konuÅŸtu.

SÃ¶ylentilere gÃ¶re tam da bu yÃ¼zden Office Romance adlÄ± yapÄ±mÄ±n setindeki yakÄ±nlaÅŸmalarÄ± bir tÃ¼r eÄŸlence olmaktan ileri gidemedi.

Lopez, Goldstein'i "en iyi Ã¶pÃ¼ÅŸen rol arkadaÅŸÄ±" ilan etti. Goldstein da Lopez ile Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± "BÃ¼yÃ¼leyici bir durum" olarak tanÄ±mladÄ±.





YÃœKSEK PROFÄ°LLÄ° BÄ°RÄ°YLE AÅžK YAÅžAMAK Ä°STÄ°YOR

YakÄ±n Ã§evresinin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re artÄ±k 60 yaÅŸÄ±na merdiven dayayan Jennifer Lopez, her ne kadar "Kendimle mutlu olmayÄ± Ã¶ÄŸrendim" dese de kendisi gibi yÃ¼ksek profilli; ÅŸÃ¶hreti ÅŸÃ¶hretine, serveti servetine denk biriyle iliÅŸki yaÅŸamak istiyor.

Pek belli etmese de bu konuda acele iÃ§inde. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hala Ã§ekici olduÄŸunu, hala birilerinin kendisini beÄŸenebileceÄŸini kanÄ±tlamak istiyor.

BÃ¼tÃ¼n bunlar yÃ¼zÃ¼nden de 45 yaÅŸÄ±ndaki Brett Goldstein ile iliÅŸkisi, tam anlamÄ±yla baÅŸlamadan bitti.

Bu arada Jennifer Lopez ve Brett Goldstein'a yakÄ±n bir kaynak, "Jennifer, Brett'in iyi bir insan olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Ä°liÅŸkilerinin daha ileriye gitmesini istediÄŸine ÅŸÃ¼phe yok. Ama bazÄ± aÃ§Ä±lardan denk olmadÄ±klarÄ± iÃ§in bu iliÅŸki onun acÄ±sÄ±ndan ciddi bir iliÅŸkiye dÃ¶nÃ¼ÅŸmeyecekti" diye anlattÄ±.

Lopez, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ evliliÄŸini Ben Affleck ile yaptÄ±. 2000'lerin baÅŸÄ±nda niÅŸanlanÄ±p ayrÄ±lan Ã§ift, yÄ±llar sonra yeniden bir araya gelip yuva kurdu. Ama mutluluklarÄ± uzun sÃ¼rmedi.





JLo'nun Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Marc Anthony ile evliliÄŸinden Emme ve Max adÄ±nda biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz Ã§ocuklarÄ± var.





AÅžK KONUSUNDA BÄ°LE Ã–NCE MARKASINI DÃœÅžÃœNÃœYOR

Yine bu kaynaklara bakÄ±lÄ±rsa Lopez, ismini Ã§oktan bir marka haline getirdi. SonuÃ§ olarak Ã¶zel iliÅŸkilerinde bile marka deÄŸerinin dÃ¼ÅŸmemesine dikkat ediyor.

Her anlamda kendisiyle aynÄ± seviyede birine ihtiyaÃ§ duyuyor. Daha azÄ±yla yetinmek istemiyor" diye Ã¶zetledi durumu.

Bu arada Jennifer Lopez'in yarÄ±m milyar dolarlÄ±k bir serveti olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Kendisinden daha genÃ§ olan Brett Goldstein ise 5 milyon dolarlÄ±k bir maddi varlÄ±ÄŸa sahip.Â

GERÃ‡EKTEN DE ESKÄ° EÅžLERÄ°YLE HEP 'DAVUL BÄ°LE DENGÄ° DENGÄ°NE' DURUMU VARDI:Â Lopez ilk iki evliliÄŸini kariyerinin baÅŸlarÄ±nda Ojani Noa, Cris Judd ile yaptÄ±. Marc Anthony ile evlendiÄŸinde artÄ±k Ã§oktan kendini kanÄ±tlamÄ±ÅŸ bir yÄ±ldÄ±zdÄ±. AynÄ± ÅŸekilde Ben Affleck ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸinde de zirvedeydi. Lopez, Ben Affleck ile yeniden bir araya gelmeden Ã¶nce Alex Rodriguez ile de Ã§ok konuÅŸulan bir niÅŸanlÄ±lÄ±k dÃ¶nemi yaÅŸadÄ±.

