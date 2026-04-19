Aşk ne demekmiş boşandıktan sonra anladı... Genç sevgilisinin kollarındayken yüzünde adeta güller açıyor

Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2026 12:40

Geçen yılın hemen başında 17 yıllık evlilikleri biten ünlü çiftin boşanma davaları ise bir yıl sonra, Şubat 2026’da sona erdi. Dışarıdan bakıldığında mutlulukla dolu olduğu sanılan hayatlarına ve üç çocuklarına rağmen evliliklerini kurtaramayan ikili aradan geçen sürede çoktan yeniden aşka yelken açtı.

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen, çalışkanlığı ve girişimciliğiyle hem büyük bir servet edinen hem de güçlü bir iş kadınına dönüşen Jessica Alba şu aralar hayatının en mutlu günlerini yaşıyor gibi görünüyor…

17 yıllık kocası Cash Warren’dan ayrıldıktan sadece birkaç ay sonra Hollywood’un yeni dönem yıldızlarından Danny Ramirez’le aşk yaşamaya başlayan Jessica Alba etrafına gülücükler saçıyor, adeta mutlulukla ışıldıyor.

44 yaşındaki Alba, 33 yaşındaki sevgilisi Danny Ramirez’le Los Angeles'taki romantik akşam yemeğinin ardından görüntülendi. Çift sürekli öpüşüp koklaşırken oldukça neşeli bir görüntü çizdi.

Yanlarında ise Jessica Alba'nın en küçük çocuğu, 8 yaşındaki oğlu Hayes Warren vardı. Bu fotoğraflara bakılırsa Alba yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu genç sevgilisini çoktan ailesiyle ve ayrıldığı eşinden doğan çocuklarıyla tanıştırmıştı.

Çiftin ilişkilerinin giderek ciddileşmeye başladığı da böylelikle ortaya çıkmış oldu.

Jessica Alba, Ocak 2025’te evliliğinin bittiğini açıklarken söze "Yıllardır hem bireysel olarak hem de Cash ile olan ortaklığımda öz farkındalık ve dönüşüm yolculuğundayım" diye başlamış ve "Son 20 yılda evliliğimizde nasıl büyüdüğümüzle gurur duyuyorum ve artık bireyler olarak büyüme ve evrimin yeni bir bölümüne başlamamızın zamanı geldi." demişti.

17 ve 14 yaşlarında Honor ve Haven adında iki kızları ve 8 yaşında Hayes adında bir de oğulları olan çiftin evliliğinin zamana yenildiği Jessica Alba’nın daha önce yaptığı “Eşimle artık karı kocadan çok ev arkadaşı gibiyiz” açıklamalarından da belli olmaya başlamıştı.

Jessica Alba ve Cash Warren ayrılığı ortaya çıktığında Cash Warren’ın yıllardır tembelliğe alıştığı ve çalışıp para kazanan taraf olan Jessica Alba’nın bu durumdan da bıktığı dedikoduları alıp başını gitmişti.

Bu bunaltıcı halden çıkar çıkmaz kendini Danny Ramirez’in kollarında bulan Jessica Alba bir süredir yıllardır olmadığı kadar mutlu görünüyor ve bunu da hiç saklamıyor.

Alba ve Ramirez, Mayıs 2025'ten beri romantik bir ilişki içinde oldukları yönünde söylentilerle anılıyorlar. İkili, ilk önce Londra'daki Regent's Park'ta romantik bir gün geçirirken öpüşürken görüntülenmişti. Ancak aktörün Alba'nın sevgilisi olduğu, aylar sonra, Temmuz 2025'te Los Angeles'tan Meksika'nın Cancún kentine bir kaçamak için giderken birlikte görüldüklerinde ortaya çıktı.

O ay, Ramirez'in Los Angeles'taki evinin dışında da samimi anlar yaşarken fotoğraflandılar. O zamandan beri birçok romantik akşam yemeği ve plaj kaçamağında birlikte görüldüler.

Bu arada Alba’nın eski eşi Cash Warren da 25 yaşındaki model Hana Sun Doerr ve 20 yaşındaki Seanna Pereira ile birlikte görülmüştü.

