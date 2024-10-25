Boşandıktan sonra kendine cerrah sevgili bulmuştu… Bir aşk daha hüsranla bitti

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Önce yıllarca başrolünü oynadığı diziyle sonra da ABD televizyonlarının en çok izlenen yarışma programlarında jürilik yaparak hem şöhrete hem de büyük bir servete kavuştu.

Hollywood’un Latin güzeli Sofia Vergara uzunca bir süredir özel hayatındaki bitmek bilmeyen hareketlilikle gündemden düşmüyor.





KOCASI ÇOCUK İSTEDİ DİYE BOŞANMIŞTI… AŞK YENİDEN KAPISINI ÇALDI

Yıldız oyuncu geçen yaz 8 yıllık evliliğini sonlandırıp yeniden bekar hayatına döndüğünden beri gündemden düşmüyor. Ondan bir çocuk isteyen kocası Joe Manganiello’dan artık çocuk doğurmaya niyeti olmadığı için boşanmıştı Sofia Vergara…

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Bu çok konuşulan ayrılıktan sadece 3 ay sonra, Ekim 2023’te de Hollywood’da da iyi tanınan, ünlü cerrah Dr. Justin Saliman'la yeni bir aşka yelken açmıştı.

Başlarda fotoğrafları çekilirken ürkek davranan taze aşıklar kısa bir süre sonra el ele pozlar vermeye, peşlerine takılan paparazzilere rağmen saklanmadan gezip tozmaya başladı.





“BEN ARTIK BEKÂRIM”

Artık hem işte hem de aşkta her şeyi rayına oturtmuş gibi görünen Vergara’nın dün Us Weekly 'ye verdiği demeçte söyledikleri ise hayranlarını şaşırttı.

Özel hayatı hakkında sorulan soruya “Aslında ben de dün tam bu konu hakkında konuşuyordum” dedi ve deyim yerindeyse bombayı patlattı: “Çünkü artık bekârım!”

Justin Saliman'la ilişkisi gayet yolunda gibi görünen Sofia Vergara söylediğinin tam anlaşılması için “Evet artık bekâr gibiyim” diye cümlesini tekrar etti.

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Gözden Kaçmasın Eski kocasını yeni sevgilinin kollarında unutuyor... İlk aşk pozunu verdiler Haberi görüntüle

HER ŞEY YOLUNDA GÖZÜKÜYORDU…

Temmuz ayında 52 yaşına basan “Modern Family” yıldızı Justin Saliman’la ilişkisini epey ilerletmiş, onunla çekilen fotoğraflarını Instagram’dan paylaşmaya bile başlamıştı.

Justin Saliman’la birlikte mutluluk pozları veren Vergara neden yeniden bekâr kaldığını ve yolunda gidiyormuş gibi görünen ilişkisinde neler yaşandığını ise söylemedi.

Kolombiyalı güzel Nisan ayında evinde hasta yatağında çekilmiş fotoğraflarını paylaşmış, dizinden bir sakatlık geçirdiğini ve ameliyatını da sevgilisi Justin Saliman’ın yaptığını söylemişti.





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AŞKINI INSTAGRAM’DAN İLAN ETMİŞTİ

Mavi önlükleriyle yatağının yanında dururken gülümseyen erkek arkadaşının fotoğrafının altına “Eğer büyük bir diz ameliyatı geçirirseniz, o geceyi sizinle geçirecek yakışıklı bir doktor bulduğunuzdan emin olun!!!!” notunu düştü.

Ve bu paylaşımın altına da Saliman’ı etiketleyip “Sevi seviyorum” yazarak bir kalp emojisi kondurdu.

Adı Justin Saliman’la anılmadan önce gelecekte hayatına girecek insan konusunda pek de seçici olmayacağını söyleyen Sofia Vergara yine de sevgili tercihleri için bazı kriterleri olduğunu itiraf etmişti.

ARTIK BİR ERKEKTE ARADIĞI HER ŞEYİ ASLINDA ONDA BULMUŞTU

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Büyük bir aşkla evlendiği, kendinden yaşça küçük ve çocuğu olmayan Joe Manganiello, kendisinden bir çocuk istediği için boşanan Sofia Vergara bundan böyle daha yaşı yaşına uygun ve illa çocuğu olan yani ondan çocuk talep etmeyecek bir erkekle birlikte olabileceğini itiraf etmişti.

Üstelik boşandıktan sonra bulduğu sevgilisi Justin Saliman tam da bu özelliklere uygun biriydi… Saliman 10 yıl evli kaldığı Hollywood’un tanınmış oyuncularından Bree Turner’dan iki çocuk sahibiydi. Bir yandan tanınmış bir cerrah olan Justin Saliman’ın aynı zamanda da yüklü bir serveti olduğunu hatırlatalım…

“BEN ARTIK BABAANNE OLMAK İSTİYORUM” DİYORDU

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Sofia Vergara ise ilk evliliğini genç yaşında yapmış ve 18 yaşında bir erkek evlat sahibi olmuştu. Güzel yıldız ayrıldığı eşinin çocuk sahibi olma isteğini geri çevirme sebebini de “Benim zaten 30 yaşını aşmış bir oğlum var. Ben artık anne olmak değil torun sahibi olmak istiyorum” diyerek açıklamıştı.