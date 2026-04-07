Boşandıktan sonra ‘genç sevgili istiyorum’ demişti… Nihayet gönlüne göre bir aşk buldu

Haberin Devamı

Genç yaşta elde ettiği şöhretin ardından uzun bir dönem alkolizmle boğuşan, bu süreçte sağlığını kaybetme aşamasına gelen yıldız isim kocasından ayrılırken de yeniden aynı buhranın içine düşmekten korktuğunu itiraf etmişti.

“Bu evlilik beni hasta etti” iması yapan, sürekli alıp verdiği kilolarıyla gündem olmaktan bir türlü kurtulamayan ünlü şarkıcı Jessica Simpson, eski bir Amerikan futbolu yıldızı olan 10 yıllık eşi Eric Johnson’dan ayrıldıktan sonra büyük bir değişim geçirdi.

Epey kilo veren, daha cesur giyinmeye başlayan ve müzik dünyasına da geri dönerek yeni bir albüm çıkaran Jessica Johnson’ın tek eksiği kendine uygun yeni bir aşktı…

Haberin Devamı

Üç çocuğunu babası Eric Johnson’dan ayrıldıktan sonra hayatına girecek yeni biri için belli kriterler belirleyen Jessica Simpson genç bir aşık aradığını ve bu kişinin kesinlikle ilişkileri konusunda ağzı sıkı biri olmasını istediğini söylemişti.

Ünlü şarkıcının boşandıktan sonra hayatına ilk kez birini soktuğu ve bir sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Jessica Simpson’ın kalbini çalan bu kişinin Nashville'de yaşayan ve gezici bir müzisyen olan Thomas Eisenhood olduğu iddia ediliyor.

Hatta ünlü şarkıcıyı yakından tanıyanlar basına çiftin son üç aydır Simpson'ın Nashville'deki evini ziyaret ettiği zamanlarda sık sık bir araya geldiğini söylüyor.

İkiliyi ortak arkadaşlarının tanıştırdığı ve Jessica Simpson ve Thomas Eisenhood’un çok çabuk şekilde anlaşıp birbirleriyle kaynaştıkları da iddialar arasında.

Haberin Devamı

Jessica Simpson henüz bu yeni sevgilisini çocukları 13 yaşındaki Maxwell, 12 yaşındaki Ace ve 6 yaşındaki Birdie ile tanıştırmamış.

Simpson, aylarca süren ayrılık spekülasyonlarının ardından Ocak 2025'te 10 yıllık evliliğin ardından Johnson'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Simpson o dönemde People dergisine yaptığı açıklamada “Eric ve ben evliliğimizdeki acı verici bir durumla başa çıkmak için ayrı yaşıyorduk” demiş ve ayrılığı “Çocuklarımız her şeyden önce gelir ve onlar için en iyisine odaklanıyoruz. Bize gelen tüm sevgi ve destek için minnettarız ve şu anda bir aile olarak bu durumu atlatmaya çalışırken mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz.” sözleriyle anlatmıştı.

Haberin Devamı

O dönemde çifti tanıyanlar ayrılığın çiftin “güven sorunlarından” kaynaklandığını ve bunun aralarındaki yakınlığı bir bıçak gibi kestiğini söylemişti.

Çift, o ayın ilerleyen günlerinde 18 milyon dolarlık evlilik malikanelerini satışa çıkarmıştı. Ancak Simpson daha sonra evi elinde tutmaya karar verdi. Simpson o zamandan beri eski kocasıyla birkaç kez bir araya gelirken görüldü ve bu da muhtemelen barıştıkları söylentilerine yol açtı.