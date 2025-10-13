Boşandıktan sonra flört oyununa başladılar... Çekiliyorum sana doğru... İstesek de ayrılamayız!

Haberin Devamı

Bir zamanlar Bennifer olarak anılan iki ünlünün, boşanma sonrası kameralar karşısındaki ilk buluşmasıydı bu...

Lopez, Örümcek Kadının Öpücüğü adlı filmin başrolünü üstleniyordu. Affleck de yapımcıydı... Dolayısıyla her ikisi de o gece galada bir araya gelmek zorundaydı.

Aslına bakılırsa kameralar karşısına ayrı ayrı ya da başkalarıyla değil yan yana çıktılar... Elbet bu durum onların işinin de bir parçası ama istemeselerdi kimse yan yana poz vermeye zorlayamazdı onları.

HİÇ ÖYLE MECBUREN YAN YANA GELMİŞ GİBİ DEĞİLLERDİ

Üstelik ne Jennifer Lopez ne de Ben Affleck hiç de öyle mecburen yan yana gelmiş gibi görünmüyordu. Hatta yapılan yorumlara bakılırsa onları hiç tanımayan, olup bitenlerden haberi olmayan biri, romantik ilişkilerinin ilk aşamasında olduklarını düşünebilirdi.

Birbirlerine gülümseyerek baktılar, zaman zaman kulaktan kulağa fısıltıyla konuştular. Üstelik zaman zaman birbirlerine bakışları da gözlerden kaçmadı.

Zaten o gece çekilen görüntüleri izleyen birçok kişi "aralarındaki çekim dışarıdan bile görülüyor" yorumunu yaptı.





BİRBİRLERİNDEN KOPAMIYORLAR

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'e yakın bir kaynak aslında bir zamanlar Bennifer olarak anılan ikilinin, tam olarak ayrılmadıklarını söyledi.

Söz konusu kaynak "İlişkileri karmaşık... Aslında boşandılar ama birbirlerini hayatlarından çıkarmadılar. Çünkü bunu gerçekten istemiyorlar" dedi.

Söz konusu kaynak "Hem birbirleriyle hem de birbirlerinin çocuklarıyla çok fazla vakit geçiriyorlar... Böylece büyük bir aile olarak birbirlerinin hayatında yer almak istiyorlar" diye anlattı durumu.

Bu kaynak, fiziksel olarak yanlarında bulunan kişilerin, Lopez ile Affleck arasındaki şaşırtıcı kimyasal uyumu neredeyse görebildiğini söyledi.





ÜÇÜNCÜ DENEME NEDEN OLMASIN!

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2002 ile 2004 arasında nişanlanıp ayrıldı... Aradan geçen zaman içinde Lopez Marc Anthony ile evlendi, Affleck de Jennifer Garner'la. İkisi de evlenip çoluk çocuğa karıştı.

Fakat o evlilikleri bittikten yıllar sonra yeniden bir araya gelip evlendiler. 2022'de başlayan evlilikleri geçen yıl bitti.

Ama görünüşe göre ikisi de birbirlerini hayatlarından tamamen çıkarmak istemiyor... Bir daha görüşmemek gibi bir düşünceleri yok. Yani birbirlerinden kopamıyorlar...

Belki de gerçekten iddialara yansıdığı gibi aşklarına ve kendilerine üçüncü bir şans verirler... Belli mi olur!





LIZ TAYLOR İLE RİCHARD BURTON'A BENZETTİLER

Zaten daha Örümcek Kadının Öpücüğü filminin gala gecesinde Lopez ile Affleck'in samimiyeti görüldüğünde sosyal medyada da "Üçüncü deneme geliyor" söylentileri başlamıştı...

Hatta hayranları onları sinemanın bir başka "biz ayrılamayız" deyip birbirinden asla kopamayan başka bir çiftine, Elizabeth Taylor ile Richard Burton'a benzetmişti...

Onlar da kesin olarak yollarını ayırıncaya kadar üç kez evlenip boşanmıştı.