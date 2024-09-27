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Boşandıktan sonra bir yılda üç aşk birden eskitti… Ünlü oyuncu bu kez de gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

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#Jeremy Allen White#Molly Gordon#Rosalia
Boşandıktan sonra bir yılda üç aşk birden eskitti… Ünlü oyuncu bu kez de gönlünü rol arkadaşına kaptırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 13:07

Son birkaç yıldır başrolünü oynadığı dizideki performansıyla bütün büyük ödülleri silip süpürdü ve Hollywood’un yıldızı en çok parlayan isimlerinden biri haline geldi. Uzun yıllardır ekran önünde olan ünlü oyuncu elde ettiği başarılar bir yana, son bir senedir özel hayatındaki “hareketlilikle” gündemden düşmüyor.

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Bahsettiğimiz bu isim üç sezondur ekranlarda fırtına estiren The Bear dizisinin yıldızı Jeremy Allen White…

ŞÖHRETİ BULDU, ÇOCUKLUK AŞKINDAN BOŞANDI...

İlk gençlik yıllarında birlikte kamera karşısına geçtiği oyuncu arkadaşı Addison Timlin'le yıllar sonra alevlenen aşklarının ardından evlenen Jeremy Allen White, The Bear’ın ardından gelen büyük şöhretin ardından bu üç yıllık evliliği sonlandırmıştı.

Boşandıktan sonra bir yılda üç aşk birden eskitti… Ünlü oyuncu bu kez de gönlünü rol arkadaşına kaptırdı
Jeremy Allen White, bir anlamda çocukluk aşkı olan Addison Timlin'le 3 yıllık evliliğini geçen yıl bitirmişti; çiftin iki de kızı var

White ve Timlin, 5 yaşındaki Ezer Billie ve 3 yaşındaki Dolores Wild adını verdikleri kızları için boşandıktan sonra da dostça görüşmeye ve aralarını iyi tutmaya devam etmişlerdi.

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BEKAR KALIR KALMAZ YENİ AŞKLARA YELKEN AÇMIŞTI

Jeremy Allen White, 3 yıllık evliliği bittikten sonra bekar hayatına hızlı bir giriş yapmış, Mayıs 2023'teki ayrılığın ardından bir yandan iki küçük kızıyla bol bol bir araya gelirken bir yandan da yeni aşklara yelken açmıştı.

Boşandıktan sonra bir yılda üç aşk birden eskitti… Ünlü oyuncu bu kez de gönlünü rol arkadaşına kaptırdı
Ünlü oyuncu daha boşanma davası bitmeden model Ashley Moore'la böyle yakalanmıştı

33 ünlü oyuncu boşandıktan hemen sonra model Ashley Moore ile kısa bir ilişki yaşadı. Los Angeles sokaklarında öpüşürken görüntülenen aşıkların ilişkisi sadece birkaç ay sürdü ve ikili kendi yollarına gitti.

Boşandıktan sonra bir yılda üç aşk birden eskitti… Ünlü oyuncu bu kez de gönlünü rol arkadaşına kaptırdı
Jeremy Allen White ünlü şarkıcı Rosalia ile bir yıl süren bir aşk yaşamıştı... Dün rol arkadaşıyla öpüşürken yakalanan White'ın Rosalia'dan ne zaman ayrıldığı ise meçhul

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BİR MODEL, BİR ŞARKICI... VE EN SONUNDA ROL ARKADAŞINA GÖNÜL VERDİ

Ashley Moore’dan ayrılan Jeremy Allen White hemen ardından bu kez de ünlü şarkıcı Rosalia'yla bir aşk yaşamaya başladı. Onunla da sokaklarda sarmaş dolaş pozlar veren ve bir yıla yakın bir süre birlikte olan ünlü oyuncu tem da sevgilisinin 32. doğum gününde bu kez bir başkasıyla paparazzilere yakalandı.

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Boşandıktan sonra bir yılda üç aşk birden eskitti… Ünlü oyuncu bu kez de gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

Rosalia’nın doğum gününde neden hiçbir fotoğrafta yer almadığı merak yaratan Jeremy Allen White, dün Los Angeles’ta The Bear dizisindeki ekran aşkı Molly Gordon’la öpüşürken görüldü.

Boşandıktan sonra bir yılda üç aşk birden eskitti… Ünlü oyuncu bu kez de gönlünü rol arkadaşına kaptırdı
Jeremy Allen White ve Molly Gordon'un sarmaş dolaş pozları bugün tüm manşetleri süsledi

EKRAN AŞKI GERÇEK OLDU

Dizide çocukluk arkadaşı olup sonradan aşk yaşamaya başlayan iki karakteri oynayan Jeremy Allen White ve Molly Gordon belli ki rol gereği yaşadıkları yakınlaşmayı gerçek hayatlarına taşımışlardı.

Boşandıktan sonra bir yılda üç aşk birden eskitti… Ünlü oyuncu bu kez de gönlünü rol arkadaşına kaptırdı
Jeremy Allen White ve Molly Gordon çok sevilen The Bear dizisinde bir türlü kavuşamayan aşıkları canlandırıyor

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Hatta ikilinin bu öpüşme fotoğrafları ortaya çıkmadan önce Los Angeles’ta birlikte ev aramaya çıktıkları da iddia edildi. Bu belki de ani ve sürpriz bir aşka yelken açan ikilinin birlikte yaşamak için bir ev seçmeye çalıştıkları dedikodularına da yol açtı.

The Bear dizisinde White, Chicago'da yaşayan şef Carmen “Carmy” Berzatto'yu canlandırırken, 28 yaşındaki Molly Gordon da onun aşkı Claire “Claire-Bear” Dunlap'ı oynuyor.

Boşandıktan sonra bir yılda üç aşk birden eskitti… Ünlü oyuncu bu kez de gönlünü rol arkadaşına kaptırdı

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#Jeremy Allen White#Molly Gordon#Rosalia

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