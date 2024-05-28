Bu üçlü arasında işler karışık... Birine aşık oldu, diğerine evlenme teklif etti... 'Keşke gerçekten seveni elinden kaçırmasaydı'

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İşte son haftalarda gösteri dünyasında attıkları her adım merak ve tabii ki söylenti konusu olan çok ünlü bir çift var.

Yıllar sonra yarım kalan aşklarını tamamlayan bu çift, 15 yıl gecikmeyle bir yuva da kurdu. Ama işte o yuvanın temeli sarsılıyor şu günlerde.

Durum böyle olunca da herkes, evliliğini bitirdikten sonra eski nişanlısına dönüp onunla yuva kuran ünlü oyuncunun yanlış bir seçim yaptığını dile getirmeye başladı. Ortak kanı şu: "Keşke eski nişanlısı yerine kendisini gerçekten seven eski karısına dönseydi."

BU KEZ AŞK TAMAMINA ERDİ AMA İŞLER YOLUNDA DEĞİL

Büyük olasılıkla anladınız Jennifer Lopez ve Ben Affleck'ten söz ettiğimizi... 2002 ile 2004 arasında nişanlanıp ayrılan çift, aradan geçen 17 yılın ardından tekrar bir araya geldi. Hatta 2021 yılında, ilk dönemde yarım kalan işi de tamamlayıp evlendiler.

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Ama geçen üç yıl içinde köprülerin altından çok sular aktı. Son haftalarda da çiftin milyon dolarlık yuvası üstünde kara bulutlar dolaştığı ileri sürülüyor.

Hatta bu söylentilere bakılırsa artık aynı evde bile yaşamıyorlar. Ben Affleck, kiralık bir eve taşındı. Jennifer Lopez ise kendine yeni bir ev arayışına girdi.

AFFLECK'İN ESKİ KARISININ İSMİ SIK SIK GEÇİYOR

İşte bu süreçte çiftin yanında başka bir isim daha anılır oldu. Ben Affleck'in eski karısı Jennifer Garner...

Geçen hafta Garner'ın, eski kocası Ben Affleck'in Lopez ile evliliğini toparlaması için yardım eli uzattığı bile konuşuldu.

Aslına bakılırsa üç çocuk sahibi olan eski çift Affleck ile Garner, boşandıktan sonra da aralarını genel olarak bozmadılar. Sık sık çocuklarını da alıp bir araya geliyorlar. Etrafa da neşeli görüntüler sergiliyorlar.

Son söylentiye göre de Jennifer Garner, eski eşi Ben Affleck'i kiraladığı evde de ziyaret ediyor.

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'YOKSA YANLIŞ JENNIFER'A MI GERİ DÖNDÜ?'

Aslında Garner'ın zorlu boşanma sürecinde bile eski eşine nasıl destek olduğunu, zorluklar yaşadığında yardım eli uzattığını bilenler şu soruyu sormayşa başladı: "Acaba Ben Affleck, yanlış Jennifer'a mı geri döndü? Eski nişanlısı Jennifer Lopez yerine eski karısı Jennifer Garner'a mı dönmeliydi?"

Aslına bakılırsa bu sorunun sorulması da yersiz değil.

Çünkü birçok kişiye göre Garner, gerçekten de eski eşine büyük bir sevgi ve saygı duyuyor. Hatta boşandıktan sonra bile ondan "Hayatımın aşkı" diye söz etmişti.

Bunun yanı sıra boşanmalarının ardından Ben Affleck, kötü alışkanlıklara kapılınca onu kurtarmak için de canla başla uğraştı Garner.

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BİRİNE AŞIK OLDU ÖTEKİNE EVLENME TEKLİF ETTİ

Aslında bu iki Jennifer, yani Lopez ve Garner ile Ben Affleck'in ilişkisinin 2000'lerin başına uzanan bir ortak geçmişi var. Üstelik biraz da karmaşık bir ilişki bu,

Garner ile Affleck, 2000 yılında Pearl Harbour filminin setinde tanıştılar. İki yıl sonra Daredevil setinde tekrar bir araya geldiler.

O sırada Jennifer Garner, ilk eşi Scott Foley ile evliydi. Yine de sonradan itiraf ettiğine göre buna rağmen Affleck, o filmin çekimlerinde Garner'a aşık oldu oyuncu.

Ama o evli olduğu için Gigli filminde birlikte oynadığı Jennifer Lopez ile yakınlaştı. Hatta ona evlenme teklif etti ve çift nişanlandı.

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Jennifer Garner, eski eşiyle evli, Affleck de Lopez ile nişanlıyken ikili bir kez daha bir programda bir araya geldi.

O sırada onlarla birlikte olan programın yapım sorumlusu yıllar sonra yaptığı açıklamada "O gün Jennifer Garner da başkasıyla evli olmasına rağmen Ben Affleck'e aşık olmuştu" diye anlattı.

Belli ki bir takım gelişmeler oluyordu. Çünkü Garner, bir süre sonra eşinden boşandı. Kısa süre sonra da Garner ile Affleck, aşklarını herkese ilan ettiler. Tabii bu arada Ben Affleck de nişanlı olduğu Jennifer Lopez ile nişanı bitirmişti.

Birbirlerini uzaktan uzağa seven çift, yıllar sonra gerçekten bir araya gelmişti!

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AMA EVLİLİK SADECE 10 YIL SÜRDÜ

Düğünleri öyle gösterişli bir şekilde de olmadı... Çok az sayıda konuk tanıklık etti mutluluklarına.

Zaten 2005 yılında evlendiler, üç tane çocuk sahibi oldular. Affleck, kariyerinin önemli başarılarından biri olan Argo filmiyle en iyi yönetmen dalında Oscar aldığında teşekkür konuşması yaparken de karısına övgüler yağdırdı.

Ona "Sana tapıyorum... Seni seviyorum... Sen benim her şeyimsin" diye seslendi.

Ama 2015 yılında evlilik çıkmaza girdi ve yollarını ayırdılar. Boşanmaları üç yıl sonra resmen tamamlandı.

Yine de dostlukları baki kaldı... Artık yollarını ayırdıkları dönemde bile Ben Affleck'in film çekimi için bulunduğu Londra'ya çocuklarını alıp gitti Garner. O dönemde bunu da "O ve ben harika arkadaşlarız" diye anlamıştı.

BAŞI NE ZAMAN SIKIŞSA YANINDA ONU BULUYOR

Eski çift, sık sık üç çocuklarıyla birlikte görüşmeyi sürdürdüler. Ben Affleck, Jenifier Lopez ile evlendikten sonra da eski karısı Garner ile sık sık buluştu.

Eski çift, samimi örüntüler sergiledi. Geçen yaz bu durumun Lopez'i kıskandırdığı bile konuşuldu uzun süre.

Ben Affleck'in başı ne zaman sıkışsa yanında bulduğu ilk kişi eski karısı, çocuklarının annesi Jennifer Garner oluyor hep.

Elbette Garner eski kocasına biraz da çocuklarının hatırına bu kadar yakınlık gösteriyor. Bunu Affleck de bir açıklamasında "Çocuklarımızın babasız büyümesini istemedi" diyerek özetlemişti.

'EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM BOŞANMAK'

Affleck'in eski karısına yönelik bu sözlerini hatırlayanlar da aslında onun eski nişanlısı Lopez'e değil de eski karısı Garner'a dönmüş olmasının daha doğru olacağını düşünüyor.

Aslına bakılırsa Affleck de 2020 yılında New York Times'a verdiği bir röportajda "En büyük pişmanlığım boşanmaktır" diyerek Garner ile kurduğu yuvayı yıktığı için hissettiklerini anlatmıştı.

Jennifer Garner, Ben Affleck ve Jennifer Lopez cephesinden gelen haberler, ortalarda dolaşan iddialar şimdilik böyle.

Bu arada Garner bir süredir birlikte olduğu iş insanı John Miller ile nişanlandığı ileri sürülüyor. Lopez ile Affleck arasındaki sular ise henüz durulmuş değil.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in evliliğinin geleceği şimdilik belirsiz.