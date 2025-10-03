Boşandığından bu yana cinsel perhizdeydi... Yeni mesleği ünlü oyuncunun aşk hayatını tamamen bitirdi!

Haberin Devamı

Ama sadece bu yüzden değil, sürdürdüğü hızlı hayatla da gündemden düşmedi hiç. Üstelik kötü alışkanlıklar da edindi küçücük yaşında. Biraz da bu yüzden, gösteri dünyasında zaman zaman gündeme gelen "Erken şöhret kurbanları" arasında yer aldı hep.

BOŞANDI... BİR DAHA HAYATINA KİMSE GİRMEDİ

Fakat sonra değişti.

Şu anda 50 yaşında, iki çocuk annesi, boşanmış bir kadın olan ünlü oyuncu son iki gündür bambaşka bir nedenle gündemde.

Bu da yaptığı açıklama ve bu konuda kaleme aldığı bir makale. Ünlü oyuncu, önce online olarak yayınlanan kendi programında çok konuşulan açıklamasını yaptı. 2016 yılında sona eren üçüncü evliliğinden bu yana kimseyle birlikte olmadığını, bir tür cinsel perhiz sürdürdüğünü belirtti.

Sonra da bu konuda bir makale kaleme aldı. İşte orada da her şeyi açık açık anlattı.

Bu açıklamaları özel hayatıyla ilgiliydi... O satırların üzerinden uzun zaman geçti. Ama onun özel hayatı yine aynı şekilde... Dostları ise yıldızın yapayalnız kalıp hayatı paylaşacak kimse bulamayacağı konusunda çok endişeli...





KÜÇÜCÜK YAŞINDAN BU YANA ÇOK ÜNLÜ

Bu ünlü oyuncu, henüz 7 yaşındayken rol aldığı Steven Spielberg imzalı E.T, adlı filmle, şöhreti çok erken bulan Drew Barrymore.

Onu bu kadar gündeme taşıyan ise 2012 ile 2016 arasında evli kaldığı üçüncü eşi Will Kopelman'dan ayrıldıktan sonra sürdürdüğü yaşam tarzına ilişkin açıklaması oldu.

Barrymore, online olarak yayınlanan programında Kopelman'dan boşandıktan sonra hiç kimseyle birlikte olmadığını, romantik ilişki yaşamadığını, aynı zamanda cinsel perhizde olduğunu söyledi.

Görünüşe göre bu durum hala değişmedi... Barrymore bir ara internetteki bazı uygulamalardan sevgili aradığını söylemişti aslında.

Ama belli ki aradığını bulamadı ve o da geri çekildi.

TÜM ENERJİSİNİ VE ZAMANINI YENİ İŞİNE VERİYOR

Drew Barrymore, 2020 yılından bu kendi adını taşıyan bir sohbet programı yapıyor Barrymore… 50 yaşındaki yıldız bu konuda da gayet başarılı.

Kariyeri yolunda gidip istediği gibi bir sevgili de bulamaz olunca kendini tamamen işine verdi. Bu durum da onun dostlarını endişelendiriyor doğal olarak.

Yakın dostlarına göre Barrymore'un kariyeri onun özel hayatını tamamen yiyip bitirecek.

Bir dostu "Drew'nun bütün hayatı sohbet programı çevresinde şekilleniyor. Bu onun için her şey demek. Mesleği artık onun hayatı oldu. Vaktini, enerjisini tamamen mesleğine vermiş durumda. Bu da onun aşk hayatını olumsuz etkiliyor. Zaman gelip geçiyor ve böyle giderse Drew tamamen yalnız kalacak" diye konuştu.

Barrymore yıllar önce kaleme aldığı makalesinde de "Cinselliğe ihtiyacı olan ve dışarı çıkıp bu türden insanlarla iletişim kuran biri değilim" diye yazdı. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: " Ben kızlarımın ve bir kadın olarak kendimin bu dünyadaki işlevini bulup bunu geliştirmeye derinden bağlı biriyim."

Üçüncü eşinden, 13 yaşında Olive ve 11 yaşında Frankie adında iki kız çocuk annesi olan Drew Barrymore, bütün vaktini onlara ayırması nedeniyle boşandığı 2016 yılından bu yana romantik ilişkiler için vakit bulamadığını yazdı.





E.T. FİLMİYLE ŞÖHRET OLDU... 9 YAŞINDA KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA KAPILDI

Oyuncu John Drew Barrymore ile Jaid Barrymore'un kızı olarak dünyaya gelen Drew Barrymore'un dedesi John da döneminin tanınmış oyuncularından biriydi. O dünyaya geldikten kısa bir süre sonra anne ve babası boşandı. Barrymore, kariyerine 11 aylıkken bir köpek maması reklamıyla başladı.

1980 yılında yani 5 yaşındayken de Altered States adlı filmde oynadı. Ama küçük yaşta asıl şöhretini Steven Spielberg'in E.T. adlı filmiyle kazandı. 1984 tarihli Irreconcilable Differences filmiyle Altın Küre'ye aday gösterildi.

Ama erken yaşta gelen şöhreti pek de başarılı bir şekilde yönetemedi. Henüz 9 yaşındayken sigara ve alkol kullanmaya başladı.

Bir yıl sonra da artık uyuşturucu hayatına girmişti. 12 yaşına geldiğinde ise kelimenin tam anlamıyla uyuşturucunun her türüne bağımlı hale geldi. O dönemde yani çocukluktan çıkıp genç kızlığa geçişte bu kötü alışkanlıklarıyla anıldı.





SONRA YENİDEN DOĞDU

1995 yılında Çığlık adlı filmde rol aldı. Bu yapım, uzun süre sinema dünyasında başarıya hasret kalan Barrymore için yeniden doğuş oldu. Bu arada "The Wedding Singer", "Never Been Kissed", "50 First Dates", "Music and Lyrics" adlı romantik komedilerde oynadı.

Ardından Charlie'nin Melekleri, Donnie Darko gibi yapımlarda hem rol aldı, hem de yapımcılığını üstlendi.

Barrymore, Hollywood'un en kısa süren evliliklerinden birinin de kahramanı aynı zamanda. İlk evliliğini 1994 yılında Jeremy Thomas ile yapan Barrymore, aynı yıl boşandı. 2001 ile 2002 arasında Tom Green ile evli kaldı.Üçüncü ve şu ana kadarki son evliliğini ise 2012 ile 2014 arasında Will Kopelman ile yaptı. Bu evlilikten iki tane kızı bulunuyor.